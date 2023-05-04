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Türkiye’den Meksika’ya gönderilen yavru köpeğe ismi törenle verildi: 'Arkadaş'
Türkiye’den Meksika’ya gönderilen yavru köpeğe ismi törenle verildi: 'Arkadaş'
Türkiye’den, deprem felaketindeki yardımları nedeniyle Meksika’ya teşekkür mahiyetinde gönderilen yavru köpek, törenle Meksika Milli Savunma Bakanlığı’na... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T10:38+0300
2023-05-04T10:38+0300
yaşam
türkiye
meksika
köpek
isim
tören
arkadaş
deprem
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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren arama kurtarma köpeği ‘Proteo’nun mirasını yaşatmak için Alman çoban köpeği yavrusu hediye etti.Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği'nden yapılan paylaşımda, "Ülkemiz tarafından Meksika’ya bağışlanan Arkadaş'ın devir-teslim töreni bugün Meksika Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlendi" ifadeleri yer aldı.Meksika’da büyük bir heyecanla karşılanan yavru köpek için tören düzenlendi. Törende Türk büyükelçilik yetkilileri de yer alırken, Meksikalı yetkililer arama kurtarma köpeği olarak yetiştirilecek yavruya ‘Arkadaş’ adını verdi.Meksika Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Arkadaş’ı ülke kamuoyuna tanıttı.
https://sputniknews.com.tr/20230502/turkiye-deprem-sonrasi-kurtarma-calismalarinda-olen-proteonun-ardindan-meksikaya-kopek-gonderiyor-1070498787.html
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türkiye, meksika, köpek, isim, tören, arkadaş, deprem
türkiye, meksika, köpek, isim, tören, arkadaş, deprem

Türkiye’den Meksika’ya gönderilen yavru köpeğe ismi törenle verildi: 'Arkadaş'

10:38 04.05.2023
© AATürkiye’den, deprem felaketindeki yardımları nedeniyle Meksika’ya teşekkür mahiyetinde gönderilen yavru köpek, törenle Meksika Milli Savunma Bakanlığı’na teslim edildi. Yavru köpeğe Meksikalı yetkililer ‘Arkadaş’ adını koydu.
Türkiye’den, deprem felaketindeki yardımları nedeniyle Meksika’ya teşekkür mahiyetinde gönderilen yavru köpek, törenle Meksika Milli Savunma Bakanlığı’na teslim edildi. Yavru köpeğe Meksikalı yetkililer ‘Arkadaş’ adını koydu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AA
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Türkiye’den, deprem felaketindeki yardımları nedeniyle Meksika’ya teşekkür mahiyetinde gönderilen yavru köpek, törenle Meksika Milli Savunma Bakanlığı’na teslim edildi. Yavru köpeğe Meksikalı yetkililer ‘Arkadaş’ adını koydu.
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren arama kurtarma köpeği ‘Proteo’nun mirasını yaşatmak için Alman çoban köpeği yavrusu hediye etti.
Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği'nden yapılan paylaşımda, "Ülkemiz tarafından Meksika’ya bağışlanan Arkadaş'ın devir-teslim töreni bugün Meksika Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlendi" ifadeleri yer aldı.
Meksika’da büyük bir heyecanla karşılanan yavru köpek için tören düzenlendi. Törende Türk büyükelçilik yetkilileri de yer alırken, Meksikalı yetkililer arama kurtarma köpeği olarak yetiştirilecek yavruya ‘Arkadaş’ adını verdi.
Meksika Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Arkadaş’ı ülke kamuoyuna tanıttı.
Türkiye, deprem sonrası kurtarma çalışmalarında ölen Proteo'nun ardından Meksika'ya köpek gönderiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
DÜNYA
Proteo'nun ardından: Türkiye- Meksika arasında 'köpek diplomasisi'
2 Mayıs, 16:21
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