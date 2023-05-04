https://sputniknews.com.tr/20230504/turkiyeden-meksikaya-gonderilen-yavru-kopege-ismi-torenle-verildi-arkadas-1070593639.html

Türkiye’den Meksika’ya gönderilen yavru köpeğe ismi törenle verildi: 'Arkadaş'

Türkiye’den Meksika’ya gönderilen yavru köpeğe ismi törenle verildi: 'Arkadaş'

Türkiye’den, deprem felaketindeki yardımları nedeniyle Meksika’ya teşekkür mahiyetinde gönderilen yavru köpek, törenle Meksika Milli Savunma Bakanlığı’na... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T10:38+0300

2023-05-04T10:38+0300

2023-05-04T10:38+0300

yaşam

türkiye

meksika

köpek

isim

tören

arkadaş

deprem

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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren arama kurtarma köpeği ‘Proteo’nun mirasını yaşatmak için Alman çoban köpeği yavrusu hediye etti.Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği'nden yapılan paylaşımda, "Ülkemiz tarafından Meksika’ya bağışlanan Arkadaş'ın devir-teslim töreni bugün Meksika Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlendi" ifadeleri yer aldı.Meksika’da büyük bir heyecanla karşılanan yavru köpek için tören düzenlendi. Törende Türk büyükelçilik yetkilileri de yer alırken, Meksikalı yetkililer arama kurtarma köpeği olarak yetiştirilecek yavruya ‘Arkadaş’ adını verdi.Meksika Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Arkadaş’ı ülke kamuoyuna tanıttı.

https://sputniknews.com.tr/20230502/turkiye-deprem-sonrasi-kurtarma-calismalarinda-olen-proteonun-ardindan-meksikaya-kopek-gonderiyor-1070498787.html

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türkiye, meksika, köpek, isim, tören, arkadaş, deprem