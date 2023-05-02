Proteo'nun ardından: Türkiye- Meksika arasında 'köpek diplomasisi'
16:21 02.05.2023 (güncellendi: 16:24 02.05.2023)
© Twitter / Meksika Savunma BakanlığıTürkiye, deprem sonrası kurtarma çalışmalarında ölen Proteo'nun ardından Meksika'ya köpek gönderiyor
© Twitter / Meksika Savunma Bakanlığı
Türkiye, Şubat depremlerinin ardından arama kurtarma köpeklerinin de yer aldığı yardım çalışmalarından ötürü Meksika'ya köpek gönderiyor.
Türkiye, depremden sağ kurtulanları ararken ölen Meksikalı kurtarma köpeği Proteo'nun ardından 'mirasını sürdürmesi üzere' Meksika'ya bir Alman Çoban Köpeği yavrusu gönderiyor.
Meksika Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin köpek hediyesinin 'insani yardımın sınır tanımadığını' gösterdiğini açıkladı. Köpeğe henüz isim verilmedi.
Bakanlık ayrıca, insanlardan 'Proteo II', 'arkadaş' ve 'yardım' isimlerinden birine oy vermelerini istedi.
¡Hola amigos! ¡Ya estoy listo para viajar a México, le digo adiós al lugar donde nací, #Turquía y ahora viajaré a un nuevo lugar donde tendré muchos amigos! y juntos cumpliremos muchas misiones.#Perritos #EjércitoMexicano #NuevoLegado #UnidosSomosLaGranFuerzaDeMéxico. pic.twitter.com/2622YdCm8b— @SEDENAmx (@SEDENAmx) May 1, 2023
Bakanlık ayrıca, Twitter hesabında, köpeği İstanbul'dan Mexico City'ye götüren uçuşu takip edebilecekleri bir bağlantı da paylaştı.
¡Estoy llegando a México! ¿Quieres saber en dónde estoy?— @SEDENAmx (@SEDENAmx) May 2, 2023
¡Nos vemos en un rato!
Puedes seguir mi vuelo No. TK-182 en: https://t.co/zwlRJal7L8#NuevoLegado#Perritos #EjércitoMexicano #Turquía #UnidosSomosLaGranFuerzaDeMéxico pic.twitter.com/MSocjH963n
Sık depremlerin yaşandığı Meksika'da, enkaz altındakileri aramak için uzmanlaşan köpek birliklerinden oluşan sivil ve askeri birimler bulunuyor.
Arama kurtarma köpekleri, Meksika'da yaşanan 2017 depreminin ardından da arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı.
6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'ye gönderilen köpekler arasında, enkazın altından bir erkek ve bir kadını bulmayı başaran dokuz yaşındaki Alman Çoban Köpeği Proteo da vardı.
Türkiye'de bulunduğu süre içinde soğuk ve zorlu koşullarda çalışan Proteo, eğitmeninin açıklamasına göre 'yorgun düşerek' hayatını kaybetmişti.