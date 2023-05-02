https://sputniknews.com.tr/20230502/turkiye-deprem-sonrasi-kurtarma-calismalarinda-olen-proteonun-ardindan-meksikaya-kopek-gonderiyor-1070498787.html

Proteo'nun ardından: Türkiye- Meksika arasında 'köpek diplomasisi'

Proteo'nun ardından: Türkiye- Meksika arasında 'köpek diplomasisi'

Türkiye, Şubat depremlerinin ardından arama kurtarma köpeklerinin de yer aldığı yardım çalışmalarından ötürü Meksika'ya köpek gönderiyor. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T16:21+0300

2023-05-02T16:21+0300

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köpek

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Türkiye, depremden sağ kurtulanları ararken ölen Meksikalı kurtarma köpeği Proteo'nun ardından 'mirasını sürdürmesi üzere' Meksika'ya bir Alman Çoban Köpeği yavrusu gönderiyor.Meksika Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin köpek hediyesinin 'insani yardımın sınır tanımadığını' gösterdiğini açıkladı. Köpeğe henüz isim verilmedi. Bakanlık ayrıca, insanlardan 'Proteo II', 'arkadaş' ve 'yardım' isimlerinden birine oy vermelerini istedi.Bakanlık ayrıca, Twitter hesabında, köpeği İstanbul'dan Mexico City'ye götüren uçuşu takip edebilecekleri bir bağlantı da paylaştı.Sık depremlerin yaşandığı Meksika'da, enkaz altındakileri aramak için uzmanlaşan köpek birliklerinden oluşan sivil ve askeri birimler bulunuyor. Arama kurtarma köpekleri, Meksika'da yaşanan 2017 depreminin ardından da arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı.6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'ye gönderilen köpekler arasında, enkazın altından bir erkek ve bir kadını bulmayı başaran dokuz yaşındaki Alman Çoban Köpeği Proteo da vardı.Türkiye'de bulunduğu süre içinde soğuk ve zorlu koşullarda çalışan Proteo, eğitmeninin açıklamasına göre 'yorgun düşerek' hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230212/turkiyede-calismalara-katilan-meksikali-arama-kurtarma-kopegi-proteo-hayatini-kaybetti-1066929180.html

https://sputniknews.com.tr/20230221/kahraman-kopek-proteonun-heykeli-sariyerdeki-parka-dikilecek-1067347181.html

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