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Proteo'nun ardından: Türkiye- Meksika arasında 'köpek diplomasisi'
Proteo'nun ardından: Türkiye- Meksika arasında 'köpek diplomasisi'
Türkiye, Şubat depremlerinin ardından arama kurtarma köpeklerinin de yer aldığı yardım çalışmalarından ötürü Meksika'ya köpek gönderiyor. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T16:21+0300
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türkiye
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köpek
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Türkiye, depremden sağ kurtulanları ararken ölen Meksikalı kurtarma köpeği Proteo'nun ardından 'mirasını sürdürmesi üzere' Meksika'ya bir Alman Çoban Köpeği yavrusu gönderiyor.Meksika Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin köpek hediyesinin 'insani yardımın sınır tanımadığını' gösterdiğini açıkladı. Köpeğe henüz isim verilmedi. Bakanlık ayrıca, insanlardan 'Proteo II', 'arkadaş' ve 'yardım' isimlerinden birine oy vermelerini istedi.Bakanlık ayrıca, Twitter hesabında, köpeği İstanbul'dan Mexico City'ye götüren uçuşu takip edebilecekleri bir bağlantı da paylaştı.Sık depremlerin yaşandığı Meksika'da, enkaz altındakileri aramak için uzmanlaşan köpek birliklerinden oluşan sivil ve askeri birimler bulunuyor. Arama kurtarma köpekleri, Meksika'da yaşanan 2017 depreminin ardından da arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı.6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'ye gönderilen köpekler arasında, enkazın altından bir erkek ve bir kadını bulmayı başaran dokuz yaşındaki Alman Çoban Köpeği Proteo da vardı.Türkiye'de bulunduğu süre içinde soğuk ve zorlu koşullarda çalışan Proteo, eğitmeninin açıklamasına göre 'yorgun düşerek' hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230212/turkiyede-calismalara-katilan-meksikali-arama-kurtarma-kopegi-proteo-hayatini-kaybetti-1066929180.html
https://sputniknews.com.tr/20230221/kahraman-kopek-proteonun-heykeli-sariyerdeki-parka-dikilecek-1067347181.html
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türkiye, meksika, köpek
türkiye, meksika, köpek

Proteo'nun ardından: Türkiye- Meksika arasında 'köpek diplomasisi'

16:21 02.05.2023 (güncellendi: 16:24 02.05.2023)
© Twitter / Meksika Savunma BakanlığıTürkiye, deprem sonrası kurtarma çalışmalarında ölen Proteo'nun ardından Meksika'ya köpek gönderiyor
Türkiye, deprem sonrası kurtarma çalışmalarında ölen Proteo'nun ardından Meksika'ya köpek gönderiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© Twitter / Meksika Savunma Bakanlığı
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Türkiye, Şubat depremlerinin ardından arama kurtarma köpeklerinin de yer aldığı yardım çalışmalarından ötürü Meksika'ya köpek gönderiyor.
Türkiye, depremden sağ kurtulanları ararken ölen Meksikalı kurtarma köpeği Proteo'nun ardından 'mirasını sürdürmesi üzere' Meksika'ya bir Alman Çoban Köpeği yavrusu gönderiyor.
Meksika Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin köpek hediyesinin 'insani yardımın sınır tanımadığını' gösterdiğini açıkladı. Köpeğe henüz isim verilmedi.
Türkiye'de çalışmalara katılan Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Türkiye'de çalışmalara katılan Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo hayatını kaybetti
12 Şubat, 18:11
Bakanlık ayrıca, insanlardan 'Proteo II', 'arkadaş' ve 'yardım' isimlerinden birine oy vermelerini istedi.
Bakanlık ayrıca, Twitter hesabında, köpeği İstanbul'dan Mexico City'ye götüren uçuşu takip edebilecekleri bir bağlantı da paylaştı.
Sık depremlerin yaşandığı Meksika'da, enkaz altındakileri aramak için uzmanlaşan köpek birliklerinden oluşan sivil ve askeri birimler bulunuyor.
Arama kurtarma köpekleri, Meksika'da yaşanan 2017 depreminin ardından da arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı.
2011 Van depreminde arama kurtarma çalışması yaparken yaşamını yitiren Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin adını taşıyan parkta, Miyazaki ve kahraman köpek Proteo için anma töreni düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Kahraman köpek Proteo'nun heykeli Sarıyer'deki parka dikilecek
21 Şubat, 22:58
6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'ye gönderilen köpekler arasında, enkazın altından bir erkek ve bir kadını bulmayı başaran dokuz yaşındaki Alman Çoban Köpeği Proteo da vardı.
Türkiye'de bulunduğu süre içinde soğuk ve zorlu koşullarda çalışan Proteo, eğitmeninin açıklamasına göre 'yorgun düşerek' hayatını kaybetmişti.
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