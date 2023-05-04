https://sputniknews.com.tr/20230504/rusya-ve-abd-yapimi-kamikaze-insansiz-hava-araclarinin-karsilastirilmasi--1070624837.html
Rusya ve ABD yapımı kamikaze insansız hava araçlarının karşılaştırılması
Rusya ve ABD yapımı kamikaze insansız hava araçlarının karşılaştırılması
Rus ordusu, Ukrayna hava savunma sistemini Lancet-3 insansız hava araçlarının saldırılarıyla etkisiz hale getiriyor. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T19:23+0300
2023-05-04T19:23+0300
2023-05-04T21:47+0300
multimedya
infografik
kamikaze insansız hava aracı (iha)
rusya
abd
video
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Rusya ve ABD yapımı kamikaze insansız hava araçlarının karşılaştırması, Sputnik'in video infografiğinde.
rusya
abd
Sputnik Türkiye
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
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İnfografik Rusya ve ABD yapımı kamikaze insansız hava araçlarının karşılaştırılması
İnfografik Rusya ve ABD yapımı kamikaze insansız hava araçlarının karşılaştırılması
2023-05-04T19:23+0300
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PT0M53S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, kamikaze insansız hava aracı (iha), rusya, abd, видео, video
infografik, kamikaze insansız hava aracı (iha), rusya, abd, видео, video
Rusya ve ABD yapımı kamikaze insansız hava araçlarının karşılaştırılması
19:23 04.05.2023 (güncellendi: 21:47 04.05.2023) Abone ol
Rus ordusu, Ukrayna hava savunma sistemini Lancet-3 insansız hava araçlarının saldırılarıyla etkisiz hale getiriyor.
Rusya ve ABD yapımı kamikaze insansız hava araçlarının karşılaştırması, Sputnik'in video infografiğinde.