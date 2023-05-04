https://sputniknews.com.tr/20230504/rusya-buyukelciligi-keipa-zirvesinde-rus-heyetine-yonelik-saldiriyi-dogruladi-1070634224.html
Rusya Büyükelçiliği, KEİPA zirvesinde Rus heyetine yönelik saldırıyı doğruladı
Rusya Büyükelçiliği, KEİPA zirvesinde Rus heyetine yönelik saldırıyı doğruladı
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, KEİPA zirvesinde Rus heyetinin bir üyesine yönelik saldırıyı doğruladı. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T22:07+0300
2023-05-04T22:07+0300
2023-05-04T22:07+0300
dünya
karadeniz ekonomik işbirliği parlamenter asamblesi (keipa)
rusya ankara büyükelçliği
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi İrina Kasimova, Ankara'da düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) zirvesinde, Ukrayna heyetinin bir üyesinin Rus meslektaşlarına saldırdığını doğruladı.Kasimova, “Rus heyetinin bir üyesi, Ukrayna heyetinin temsilcileri tarafından saldırıya uğradı. Hastanede gerekli muayeneleri yapılıyor. Konsolosluk yardımı sağlandı. Türk makamlarının dikkati bu vahim duruma çekildi. Faillerin gereken cezayı alacaklarını umuyoruz” dedi.Daha önce Rus heyetinden bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada meslektaşının Ankara'da düzenlenen KEİPA zirvesi sırasında Ukrayna heyeti tarafından saldırıya uğradığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230504/sentoptan-rus-heyetini-protesto-eden-ukraynalilara-bu-toplantinin-huzurunu-kimseye-bozdurmam-1070622352.html
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karadeniz ekonomik işbirliği parlamenter asamblesi (keipa), rusya ankara büyükelçliği
karadeniz ekonomik işbirliği parlamenter asamblesi (keipa), rusya ankara büyükelçliği
Rusya Büyükelçiliği, KEİPA zirvesinde Rus heyetine yönelik saldırıyı doğruladı
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Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, KEİPA zirvesinde Rus heyetinin bir üyesine yönelik saldırıyı doğruladı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi İrina Kasimova, Ankara'da düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) zirvesinde, Ukrayna heyetinin bir üyesinin Rus meslektaşlarına saldırdığını doğruladı.
Kasimova, “Rus heyetinin bir üyesi, Ukrayna heyetinin temsilcileri tarafından saldırıya uğradı. Hastanede gerekli muayeneleri yapılıyor. Konsolosluk yardımı sağlandı. Türk makamlarının dikkati bu vahim duruma çekildi. Faillerin gereken cezayı alacaklarını umuyoruz” dedi.
Daha önce Rus heyetinden bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada meslektaşının Ankara'da düzenlenen KEİPA zirvesi sırasında Ukrayna heyeti tarafından saldırıya uğradığını söylemişti.