https://sputniknews.com.tr/20230504/rusya-buyukelciligi-keipa-zirvesinde-rus-heyetine-yonelik-saldiriyi-dogruladi-1070634224.html

Rusya Büyükelçiliği, KEİPA zirvesinde Rus heyetine yönelik saldırıyı doğruladı

Rusya Büyükelçiliği, KEİPA zirvesinde Rus heyetine yönelik saldırıyı doğruladı

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, KEİPA zirvesinde Rus heyetinin bir üyesine yönelik saldırıyı doğruladı. 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T22:07+0300

2023-05-04T22:07+0300

2023-05-04T22:07+0300

dünya

karadeniz ekonomik işbirliği parlamenter asamblesi (keipa)

rusya ankara büyükelçliği

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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi İrina Kasimova, Ankara'da düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) zirvesinde, Ukrayna heyetinin bir üyesinin Rus meslektaşlarına saldırdığını doğruladı.Kasimova, “Rus heyetinin bir üyesi, Ukrayna heyetinin temsilcileri tarafından saldırıya uğradı. Hastanede gerekli muayeneleri yapılıyor. Konsolosluk yardımı sağlandı. Türk makamlarının dikkati bu vahim duruma çekildi. Faillerin gereken cezayı alacaklarını umuyoruz” dedi.Daha önce Rus heyetinden bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada meslektaşının Ankara'da düzenlenen KEİPA zirvesi sırasında Ukrayna heyeti tarafından saldırıya uğradığını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230504/sentoptan-rus-heyetini-protesto-eden-ukraynalilara-bu-toplantinin-huzurunu-kimseye-bozdurmam-1070622352.html

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karadeniz ekonomik işbirliği parlamenter asamblesi (keipa), rusya ankara büyükelçliği