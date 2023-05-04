https://sputniknews.com.tr/20230504/rusya-baltik-filosundan-kaliningrad-bolgesinde-iskender-fuzeli-tatbikat-1070633936.html

Rusya Baltık Filosu'ndan Kaliningrad bölgesinde İskender füzeli tatbikat

Rusya Baltık Filosu'ndan Kaliningrad bölgesinde İskender füzeli tatbikat

Rusya Baltık Filosu, İskender operasyonel taktik füze kompleksi birliklerinin Kaliningrad bölgesinde simülasyonlu tekli ve grup halinde atış talimi yaptığını... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T22:01+0300

2023-05-04T22:01+0300

2023-05-04T22:01+0300

ukrayna krizi

rusya

kaliningrad

iskender füzesi

tatbikat

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Baltık Filosu Basın Dairesi, "Planlı talim kapsamında füze birlikleri, belirlenen mevzilenme bölgesine gizli şekilde intikal etti, sözde düşmanın füze fırlatma rampaları, hava üsleri, korumalı tesisler, askeri teçhizat yığınağı ve komuta noktaları şeklindeki hedeflere simülasyonlu tekli ve grup halinde atışlar gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.Simülasyonlu atışların ardından birliklerin düşmanın olası karşı saldırısından kaçınmak için mevzilenme bölgesini değiştirmeye yönelik manevra yaptığını bildiren basın dairesi, "Filonun füze birliğinin muharip ekipleri, bölgenin radyasyona ve kimyasal kirlenmeye maruz kaldığı koşullarda faaliyet yürütme ve sözde düşmanın sabotaj ve keşif gruplarının saldırısını püskürtme talimi de yaptı" diye ekledi.Filonun verdiği bilgiye göre tatbikata yaklaşık 100 asker ile yaklaşık 20 askeri teçhizat katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230426/rusya-belarus-askerlerin-iskender-fuze-sistemlerinin-kullanimina-iliskin-egitimi-tamamlandi-1070237027.html

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