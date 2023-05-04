https://sputniknews.com.tr/20230504/rusya-baltik-filosundan-kaliningrad-bolgesinde-iskender-fuzeli-tatbikat-1070633936.html
Rusya Baltık Filosu'ndan Kaliningrad bölgesinde İskender füzeli tatbikat
Rusya Baltık Filosu'ndan Kaliningrad bölgesinde İskender füzeli tatbikat
Rusya Baltık Filosu, İskender operasyonel taktik füze kompleksi birliklerinin Kaliningrad bölgesinde simülasyonlu tekli ve grup halinde atış talimi yaptığını... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T22:01+0300
2023-05-04T22:01+0300
2023-05-04T22:01+0300
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tatbikat
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Baltık Filosu Basın Dairesi, "Planlı talim kapsamında füze birlikleri, belirlenen mevzilenme bölgesine gizli şekilde intikal etti, sözde düşmanın füze fırlatma rampaları, hava üsleri, korumalı tesisler, askeri teçhizat yığınağı ve komuta noktaları şeklindeki hedeflere simülasyonlu tekli ve grup halinde atışlar gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.Simülasyonlu atışların ardından birliklerin düşmanın olası karşı saldırısından kaçınmak için mevzilenme bölgesini değiştirmeye yönelik manevra yaptığını bildiren basın dairesi, "Filonun füze birliğinin muharip ekipleri, bölgenin radyasyona ve kimyasal kirlenmeye maruz kaldığı koşullarda faaliyet yürütme ve sözde düşmanın sabotaj ve keşif gruplarının saldırısını püskürtme talimi de yaptı" diye ekledi.Filonun verdiği bilgiye göre tatbikata yaklaşık 100 asker ile yaklaşık 20 askeri teçhizat katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230426/rusya-belarus-askerlerin-iskender-fuze-sistemlerinin-kullanimina-iliskin-egitimi-tamamlandi-1070237027.html
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rusya, kaliningrad, iskender füzesi, tatbikat
rusya, kaliningrad, iskender füzesi, tatbikat
Rusya Baltık Filosu'ndan Kaliningrad bölgesinde İskender füzeli tatbikat
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Rusya Baltık Filosu, İskender operasyonel taktik füze kompleksi birliklerinin Kaliningrad bölgesinde simülasyonlu tekli ve grup halinde atış talimi yaptığını duyurdu.
Baltık Filosu Basın Dairesi, "Planlı talim kapsamında füze birlikleri, belirlenen mevzilenme bölgesine gizli şekilde intikal etti, sözde düşmanın füze fırlatma rampaları, hava üsleri, korumalı tesisler, askeri teçhizat yığınağı ve komuta noktaları şeklindeki hedeflere simülasyonlu tekli ve grup halinde atışlar gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.
Simülasyonlu atışların ardından birliklerin düşmanın olası karşı saldırısından kaçınmak için mevzilenme bölgesini değiştirmeye yönelik manevra yaptığını bildiren basın dairesi, "Filonun füze birliğinin muharip ekipleri, bölgenin radyasyona ve kimyasal kirlenmeye maruz kaldığı koşullarda faaliyet yürütme ve sözde düşmanın sabotaj ve keşif gruplarının saldırısını püskürtme talimi de yaptı" diye ekledi.
Filonun verdiği bilgiye göre tatbikata yaklaşık 100 asker ile yaklaşık 20 askeri teçhizat katıldı.