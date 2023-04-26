https://sputniknews.com.tr/20230426/rusya-belarus-askerlerin-iskender-fuze-sistemlerinin-kullanimina-iliskin-egitimi-tamamlandi-1070237027.html
Rusya: Belarus askerlerin İskender füze sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitimi tamamlandı
Rusya: Belarus askerlerin İskender füze sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitimi tamamlandı
Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus askerlerinin Rus İskender füze sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitimlerinin tamamlandığını duyurdu. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T22:01+0300
2023-04-26T22:01+0300
2023-04-26T22:02+0300
ukrayna krizi
rusya
belarus
iskender füzesi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus askerlerinin nükleer silah taşıyabilen Rus İskender füze sisteminin kullanımına ilişkin eğitimlerinin tamamlandığı belirtildi.Açıklamada, “Belarus askerleri, Rusya'da İskender-M operasyonel-taktik füze sistemi için taktik özel mühimmat kullanımı konusunda eğitildi” denildi.Eğitimin 3 Nisan'dan itibaren Güney Askeri Bölgesi'nin eğitim alanlarından birinde gerçekleştiği bilgisine yer verilen açıklamada, “Eğitim sırasında, füze sistemini kullanıma hazırlama, konuşlandırma ve fırlatma konusundaki pratik becerilerinin geliştirilmesine özel önem verildi” ifadeleri kullanıldı.Operasyonel ve taktik füze sistemi İskender-M, 500 kilometre mesafedeki hedefleri yüksek hassasiyetle imha etme yeteneğine sahip.
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rusya, belarus, iskender füzesi
rusya, belarus, iskender füzesi
Rusya: Belarus askerlerin İskender füze sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitimi tamamlandı
22:01 26.04.2023 (güncellendi: 22:02 26.04.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus askerlerinin Rus İskender füze sistemlerinin kullanımına ilişkin eğitimlerinin tamamlandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus askerlerinin nükleer silah taşıyabilen Rus İskender füze sisteminin kullanımına ilişkin eğitimlerinin tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, “Belarus askerleri, Rusya'da İskender-M operasyonel-taktik füze sistemi için taktik özel mühimmat kullanımı konusunda eğitildi” denildi.
Eğitimin 3 Nisan'dan itibaren Güney Askeri Bölgesi'nin eğitim alanlarından birinde gerçekleştiği bilgisine yer verilen açıklamada, “Eğitim sırasında, füze sistemini kullanıma hazırlama, konuşlandırma ve fırlatma konusundaki pratik becerilerinin geliştirilmesine özel önem verildi” ifadeleri kullanıldı.
Operasyonel ve taktik füze sistemi İskender-M, 500 kilometre mesafedeki hedefleri yüksek hassasiyetle imha etme yeteneğine sahip.