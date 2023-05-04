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Premier Lig'de Manchester City, West Ham United'ı yenerek liderliğe yükseldi
Premier Lig'de Manchester City, West Ham United'ı yenerek liderliğe yükseldi
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında West Ham United'ı 3-0 yendi. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
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spor
west ham united
premier lig
manchester city
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Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda ağırladığı West Ham United'ı 50. dakikada Nathan Ake, 70. dakikada Erling Haaland ve 85. dakikada Phil Foden'ın attığı gollerle mağlup etti.Haaland, 35 gole ulaştığı Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan oyuncu oldu. Norveçli futbolcu, 34'er gole sahip Alan Shearer ve Andy Cole'u geride bıraktı.Bir maç eksiği bulunan Manchester City, üst üste 9. galibiyetini alarak 79 puana yükseldi ve Arsenal'ın bir puan önünde zirveye yerleşti. West Ham United ise 34 puanla 15. sırada kaldı.Günün diğer maçında Liverpool, sahasında Fulham'ı 39. dakikada Muhammed Salah'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Art arda 5 galibiyete ulaşan Liverpool 59 puanla 5. basamakta yer aldı.
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west ham united, premier lig, manchester city
west ham united, premier lig, manchester city

Premier Lig'de Manchester City, West Ham United'ı yenerek liderliğe yükseldi

00:23 04.05.2023
© AAİngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında West Ham United'ı 3-0 yendi.
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında West Ham United'ı 3-0 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AA
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İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında West Ham United'ı 3-0 yendi.
Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda ağırladığı West Ham United'ı 50. dakikada Nathan Ake, 70. dakikada Erling Haaland ve 85. dakikada Phil Foden'ın attığı gollerle mağlup etti.
Haaland, 35 gole ulaştığı Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan oyuncu oldu. Norveçli futbolcu, 34'er gole sahip Alan Shearer ve Andy Cole'u geride bıraktı.
Bir maç eksiği bulunan Manchester City, üst üste 9. galibiyetini alarak 79 puana yükseldi ve Arsenal'ın bir puan önünde zirveye yerleşti. West Ham United ise 34 puanla 15. sırada kaldı.
Günün diğer maçında Liverpool, sahasında Fulham'ı 39. dakikada Muhammed Salah'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Art arda 5 galibiyete ulaşan Liverpool 59 puanla 5. basamakta yer aldı.
İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi verdiği Arsenal'ı yenen Manchester City, maç eksiğine rağmen liderliğe yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
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Manchester City, peş peşe 3. Premier Lig şampiyonluğu için büyük bir adım attı
1 Mayıs, 22:17
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