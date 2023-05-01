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Manchester City, peş peşe 3'üncü Premier Lig şampiyonluğu için büyük bir adım attı
Manchester City, peş peşe 3'üncü Premier Lig şampiyonluğu için büyük bir adım attı
İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi verdiği Arsenal'ı yenen Manchester City, maç eksiğine rağmen liderliğe yükseldi. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T22:17+0300
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spor
manchester city
premier lig
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Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.Manchester City art arda 3. şampiyonluğa koşuyorİngiltere Premier Lig takımları, hem hafta içi hem hafta sonu sahaya çıktı.Ligde son üç maçında berabere kalarak yara alan lider Arsenal, hafta içi konuk olduğu Manchester City karşısında ise sahadan puansız ayrıldı.Arsenal'ı 4-1 mağlup eden son 2 yılın şampiyonu Manchester City, hafta sonu da Fulham deplasmanında 2-1 kazandı ve art arda 8. galibiyetini aldı.Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, gol sayısını 34'e çıkararak Andy Cole (1993-1994) ve Alan Shearer'ın (1994-1995) paylaştığı bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti. Bu sezon ilk defa giydiği Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 44. maçına çıkan 22 yaşındaki Haaland, 50. golüne imza attı.UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Newcastle United, iki maçını da kazanırken, Manchester United 4 puan topladı.Newcastle United, deplasmanda Everton'ı 4-1, seyircisi önünde de Southampton'ı 3-1 mağlup etti.Hafta içi konuk olduğu Tottenham ile 2-2 berabere kalan Manchester United ise hafta sonu sahasında Aston Villa'yı 1-0 yendi.Yarın oynanacak Arsenal-Chelsea maçıyla tamamlanacak Premier Lig'in 34. haftasında 76 puana ulaşan Manchester City, zirvenin yeni sahibi oldu.Manchester kentinin mavi formalı ekibini, 75 puanlı Arsenal, 65 puanlı Newcastle United ve 63 puanlı Manchester United izledi.La Liga lideri Barcelona 11 puanlık farkı koruduİspanyol kulüpleri de haftayı 2 karşılaşmayla tamamladı. Hem lider Barcelona hem de 2. sıradaki Real Madrid, iki maçtan 3 puan çıkarabildi.Rayo Vallecano deplasmanından 2-1 mağlup dönen Katalan ekibi, sahasında Real Betis'i 4-0 yendi.Geçen yılın şampiyonu Real Madrid, deplasmanda Girona'ya 4-2 yenildikten dört gün sonra evinde oynadığı Almeria mücadelesini 4-2 kazandı.Sahasında Mallorca'yı 3-1, deplasmanda da Valladolid'i 5-2 mağlup eden Atletico Madrid ise 2'de 2 yaptı.La Liga'nın 32. haftasının ardından 79 puanı bulunan Barcelona'yı, Real Madrid 11, Atletico Madrid 13, Real Sociedad ise 21 puan geriden takip etti.Serie A'da Napoli, şampiyonluğu garantileme şansını kullanamadıZirve yarışını açık ara önde götüren Napoli, 33 yıldır hasret kaldığı şampiyonluğu bitime 6 hafta kala garantileme fırsatını tepti.Inter'in konuk ettiği Lazio'yu 3-1 yenmesiyle şampiyonluğunu ilan etme ihtimali oluşan Napoli, evinde Salernitana ile 1-1 berabere kalınca kutlamalar ertelendi.Bologna deplasmanından 1-1'lik skorla dönen Juventus, son 4 karşılaşmasında yalnızca bir puan alabildi.UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren diğer ekipler arasındaki maçta ise Roma, konuk ettiği Milan ile 1-1 berabere kaldı.Serie A'nın 32. haftasını 79 puanla geçen Napoli'yi, 61 puana sahip Lazio, 60 puanı bulunan Juventus, 57 puanlı Inter, Milan ve Roma izledi.Bundesliga'da liderlik el değiştirdiLigin zirvesindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Bochum ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı.Son 10 yılın şampiyonu Bayern Münih, seyircisi önünde çıktığı Hertha Berlin müsabakasını 2-0 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.Sezonun flaş ekibi Union Berlin'in evinde oynadığı Bayer Leverkusen maçı golsüz bitti. Freiburg ise Köln deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.Bundesliga'nın 30. haftası sonunda 62 puan toplayan Bayern Münih'i, 61 puanlı Borussia Dortmund, 56 puanlı Union Berlin ve Freiburg takip etti.Ligue 1'in zirvesindeki PSG kan kaybettiLider PSG, 20. dakikada 10 kişi kaldığı Lorient'a sahasında 3-1 yenildi.Evinde Auxerre'i 2-1 mağlup eden Olimpik Marsilya, PSG ile arasındaki farkı 5 puana indirdi.Marsilya'nın ilk golünü atan Cengiz Ünder, ligdeki son 3 maçında 3'üncü, bu sezon 5. kez fileleri havalandırdı.Geçen sezonun şampiyonu PSG, Ligue 1'in 33. haftasının ardından 75 puanla liderliğini sürdürdü. Olimpik Marsilya 70, bir maçı eksik Lens 66, Monaco ise 61 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.
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manchester city, premier lig
manchester city, premier lig

Manchester City, peş peşe 3'üncü Premier Lig şampiyonluğu için büyük bir adım attı

22:17 01.05.2023
© AAİngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi verdiği Arsenal'ı yenen Manchester City, maç eksiğine rağmen liderliğe yükseldi.
İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi verdiği Arsenal'ı yenen Manchester City, maç eksiğine rağmen liderliğe yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
© AA
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İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi verdiği Arsenal'ı yenen Manchester City, maç eksiğine rağmen liderliğe yükseldi.
Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.
İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Manchester City art arda 3. şampiyonluğa koşuyor

İngiltere Premier Lig takımları, hem hafta içi hem hafta sonu sahaya çıktı.
Ligde son üç maçında berabere kalarak yara alan lider Arsenal, hafta içi konuk olduğu Manchester City karşısında ise sahadan puansız ayrıldı.
Arsenal'ı 4-1 mağlup eden son 2 yılın şampiyonu Manchester City, hafta sonu da Fulham deplasmanında 2-1 kazandı ve art arda 8. galibiyetini aldı.
Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, gol sayısını 34'e çıkararak Andy Cole (1993-1994) ve Alan Shearer'ın (1994-1995) paylaştığı bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti. Bu sezon ilk defa giydiği Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 44. maçına çıkan 22 yaşındaki Haaland, 50. golüne imza attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Newcastle United, iki maçını da kazanırken, Manchester United 4 puan topladı.
Newcastle United, deplasmanda Everton'ı 4-1, seyircisi önünde de Southampton'ı 3-1 mağlup etti.
Hafta içi konuk olduğu Tottenham ile 2-2 berabere kalan Manchester United ise hafta sonu sahasında Aston Villa'yı 1-0 yendi.
Yarın oynanacak Arsenal-Chelsea maçıyla tamamlanacak Premier Lig'in 34. haftasında 76 puana ulaşan Manchester City, zirvenin yeni sahibi oldu.
Manchester kentinin mavi formalı ekibini, 75 puanlı Arsenal, 65 puanlı Newcastle United ve 63 puanlı Manchester United izledi.

La Liga lideri Barcelona 11 puanlık farkı korudu

İspanyol kulüpleri de haftayı 2 karşılaşmayla tamamladı. Hem lider Barcelona hem de 2. sıradaki Real Madrid, iki maçtan 3 puan çıkarabildi.
Rayo Vallecano deplasmanından 2-1 mağlup dönen Katalan ekibi, sahasında Real Betis'i 4-0 yendi.
Geçen yılın şampiyonu Real Madrid, deplasmanda Girona'ya 4-2 yenildikten dört gün sonra evinde oynadığı Almeria mücadelesini 4-2 kazandı.
Sahasında Mallorca'yı 3-1, deplasmanda da Valladolid'i 5-2 mağlup eden Atletico Madrid ise 2'de 2 yaptı.
La Liga'nın 32. haftasının ardından 79 puanı bulunan Barcelona'yı, Real Madrid 11, Atletico Madrid 13, Real Sociedad ise 21 puan geriden takip etti.

Serie A'da Napoli, şampiyonluğu garantileme şansını kullanamadı

Zirve yarışını açık ara önde götüren Napoli, 33 yıldır hasret kaldığı şampiyonluğu bitime 6 hafta kala garantileme fırsatını tepti.
Inter'in konuk ettiği Lazio'yu 3-1 yenmesiyle şampiyonluğunu ilan etme ihtimali oluşan Napoli, evinde Salernitana ile 1-1 berabere kalınca kutlamalar ertelendi.
Bologna deplasmanından 1-1'lik skorla dönen Juventus, son 4 karşılaşmasında yalnızca bir puan alabildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren diğer ekipler arasındaki maçta ise Roma, konuk ettiği Milan ile 1-1 berabere kaldı.
Serie A'nın 32. haftasını 79 puanla geçen Napoli'yi, 61 puana sahip Lazio, 60 puanı bulunan Juventus, 57 puanlı Inter, Milan ve Roma izledi.

Bundesliga'da liderlik el değiştirdi

Ligin zirvesindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Bochum ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı.
Son 10 yılın şampiyonu Bayern Münih, seyircisi önünde çıktığı Hertha Berlin müsabakasını 2-0 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.
Sezonun flaş ekibi Union Berlin'in evinde oynadığı Bayer Leverkusen maçı golsüz bitti. Freiburg ise Köln deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.
Bundesliga'nın 30. haftası sonunda 62 puan toplayan Bayern Münih'i, 61 puanlı Borussia Dortmund, 56 puanlı Union Berlin ve Freiburg takip etti.

Ligue 1'in zirvesindeki PSG kan kaybetti

Lider PSG, 20. dakikada 10 kişi kaldığı Lorient'a sahasında 3-1 yenildi.
Evinde Auxerre'i 2-1 mağlup eden Olimpik Marsilya, PSG ile arasındaki farkı 5 puana indirdi.
Marsilya'nın ilk golünü atan Cengiz Ünder, ligdeki son 3 maçında 3'üncü, bu sezon 5. kez fileleri havalandırdı.
Geçen sezonun şampiyonu PSG, Ligue 1'in 33. haftasının ardından 75 puanla liderliğini sürdürdü. Olimpik Marsilya 70, bir maçı eksik Lens 66, Monaco ise 61 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.
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