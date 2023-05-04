https://sputniknews.com.tr/20230504/peru-ulkedeki-belgesiz-gocmenlerin-sinir-disi-edilecegini-duyurdu-1070594565.html

Peru, ülkedeki belgesiz göçmenlerin sınır dışı edileceğini duyurdu

Peru, ülkedeki belgesiz göçmenlerin sınır dışı edileceğini duyurdu

Peru Başbakanı Otarola, ülkeye yasadışı yollardan giren ve belgesiz olan göçmenlerin sınır dışı edileceğini bildirdi. 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T11:11+0300

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dünya

peru

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

güney amerika

sınır dışı

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Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peru Başbakanı Alberto Otarola, sınır bölgelerinde güvenliğin arttırıldığını hatırlatarak, hükümet olarak ilk somut önlemleri uygulamaya koyduklarını belirtti.Ülkede yasal olarak çalışan yabancılarla ilgili sorunlarının olmadığını vurgulayan Otarola, "Dürüstçe çalışan yabancılar var, onların durumlarının kolaylaştırılması için çalışıyoruz. Politikamız bir gruba karşı değil, maksadımız Peru'yu korumak ve şiddet dalgasının önüne geçmektir" ifadelerini kullandı.'Bir ailenin daha bu gibi suçlar yüzünden yas tutmasına izin veremeyiz'Otarola, ülkede son zamanlarda suç oranlarında ciddi artış olduğuna dikkati çekerek, "Bütün bu suçlar, ülkede benzeri görülmemiş, korkunç ve canice öfkelere yol açtı. Bunların tekrar edilmesini istemiyoruz. Bir ailenin daha bu gibi suçlar yüzünden yas tutmasına izin veremeyiz" dedi.Öte yandan Peru ve Şili sınırında mahsur kalan düzensiz göçmenlerle Şilili güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.Güvenlik güçlerinin kendilerine taş atan gruplara yer yer göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale ettiği görüldü.Şili'nin kuzeyindeki Arica kentinde, çoğunluğunun Venezuelalı göçmenlerin oluşturduğu grubun, Arica-Şili ve Tacna-Peru sınır hattını birbirine bağlayan yolu kapattığı yerel medyaya yansıdı.OHAL ilan edilmiştiPeru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, 27 Nisan'daki açıklamasında, son zamanlarda ülkeye yasadışı yollardan giren göçmenlerde ciddi artış yaşandığını belirtmiş, yasadışı geçişleri kontrol altına almak için sınırlarda olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230427/peru-kacak-gocmen-akisiyla-mucadele-icin-sinirlarinda-ohal-ilan-etti-1070250533.html

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peru, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, güney amerika, sınır dışı