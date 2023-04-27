https://sputniknews.com.tr/20230427/peru-kacak-gocmen-akisiyla-mucadele-icin-sinirlarinda-ohal-ilan-etti-1070250533.html

Peru kaçak göçmen akışıyla mücadele için sınırlarında OHAL ilan etti

Peru kaçak göçmen akışıyla mücadele için sınırlarında OHAL ilan etti

Güney Amerika ülkesi Peru, kaçak göçmen akışıyla mücadele kapsamında sınırlarında olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T10:05+0300

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dünya

peru

ohal

olağanüstü hal (ohal)

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göçmen

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göçmen krizi

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Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, son zamanlarda ülkeye illegal yollardan giren göçmenlerde ciddi artışlar yaşandığını belirterek, yasadışı geçişleri kontrol altına almak için sınırlarda OHAL ilan ettiklerini duyurdu.Askeri birliklerin Şili, Bolivya, Brezilya, Ekvador ve Kolombiya sınırlarında konuşlanacağı bildirildi.Boluarte, güvenlik amaçlı bu kararı aldıklarını belirterek, "Her gün saldırı, soygun ve çeşitli suçlara karışan yabancılar çıkıyor. İşte bu yüzden önlem almak zorundayız." ifadesini kullandı.Savunma Bakanı Jorge Chavez de OHAL ilanının ülkeye yasadışı girişlerin önüne geçmek amacıyla alındığını kaydetti.Yüzlerce göçmen, Peru'nun Tacna kenti ile Şili'nin Arica şehirleri arasında toplanarak sınırlardan bir şekilde geçmeye çalıştığı ve güvenlik güçleriyle yer yer gerginlik yaşadığı haberlere yansımıştı.Şili'nin de sınırlarda kontrolleri arttırdığı ve ülkeye yasadışı yollardan göçmen girişine izin vermeyeceği yönünde açıklama yapmıştı.Ulusal İstatistik Enstitüsü'ne göre, Peru'da yaşayan her 10 göçmenden 9'unun Venezüellalı olduğu ve bunun 1.3 milyona denk geldiği kaydediliyor.

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peru, ohal, olağanüstü hal (ohal), sınır, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi