Milli Eğitim Bakanı Özer: 45 bin öğretmen atamasında ağırlığımızı deprem bölgesine kaydırıyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Doç. Dr. Ersoy: Bilirkişi heyeti, bakanlığın hazırladığı raporun 'kamu zararına' olduğunu saptadı
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasette 'ulus devlet' tartışması
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 11 gün kala siyasette son gelişmeler.
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Nisanda TÜFE yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda yüzde 43,68 oldu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
BRICS'in genişlemesi
16:04
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Son 10 gün
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
14 Mayıs'ta Kürtlerin tavrı ne olacak
18:34
103 dk
Z RAPORU
Seçime son 11 gün: liderlerin seçim kampanyaları
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Akit Gazetesi’ndeki yangın
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kentsel dönüşümle 10 milyon riskli yapının ne kadarı dönüştü?
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs'a 10 gün kala seçim yasakları başladı
12:46
92 dk
VERİ MAÇ
Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında gol sesi çıkmadı
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
Seçime 10 gün kala adaylarda ve partilerde son durum
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230504/milli-egitim-bakani-ozer-45-bin-ogretmen-atamasinda-agirligimizi-deprem-bolgesine-kaydiriyoruz-1070602576.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: 45 bin öğretmen atamasında ağırlığımızı deprem bölgesine kaydırıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Özer: 45 bin öğretmen atamasında ağırlığımızı deprem bölgesine kaydırıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Özer, 45 bin öğretmen atamasında ağırlığı deprem bölgesine kaydırdıklarını belirterek, "Bu atamanın yüzde 50'sinden daha fazlasını birinci... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T12:46+0300
2023-05-04T12:46+0300
türkiye
mahmut özer
atama
öğretmen atamaları
öğretmen
sözleşmeli öğretmen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1d/1070355087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5aeb2fe840988c68c873dc0be7ddc95e.jpg
Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.Özer, son 20 yılda eğitimde okullaşma oranları artırılırken öğretmen başına düşen öğrenci sayısını OECD ortalamasına yakınlaştırmak için öğretmen atamalarının hiç ihmal edilmediğini belirterek, "Şu anda 1,2 milyon öğretmenimiz var sistemimizde. 1,2 milyonu da geçti, bu son atamalarla da geçecek inşallah. 2000'li yıllarda 500 bin öğretmenimiz vardı sistemin içerisinde. Yaklaşık 750 bin öğretmen, yani yüzde 75'i şu anda eğitim sisteminde olan öğretmenlerin yüzde 75'i son 20 yıl içerisinde eğitim sistemine kazandırıldı ve ilk kez Türkiye'de öğrenci sayısı artmasına rağmen öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamasına yakınlaştırıldı." diye konuştu.Her yıl çok ciddi oranlarda öğretmen atamaları gerçekleştirildiğine işaret eden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:Burada mümkün olduğu kadar tüm branşlara, tüm alanlara öğretmen ataması gerçekleştireceklerini aktaran Özer, önceliği sınıf öğretmenliğine verdiklerini, en yüksek oranın bu branşta olduğunu söyledi.Özer, 500 ve üzerinde öğrenci olan tüm okullara en az bir rehber öğretmen görevlendirmek için ikinci sırayı rehber öğretmenlere verdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:"Ek olarak bir atama müjdesi gelir mi?" sorusunu Özer, "Her yıl atama oluyor. İnşallah öğretmenlerimizin beklentisini karşılayacak şekilde yeni atamalarla atanma bekleyen öğretmenlerimize müjde veririz." şeklinde yanıtladı.Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için sosyal politikaların devreye sokulduğunu belirten Özer, imkanı olanla olmayan arasında eğitime erişimdeki engellerin azaltıldığını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230410/atama-kararlari-resmi-gazetede-yayimlandi-1069443375.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1d/1070355087_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_29248a392d8255575eccde7b055478d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mahmut özer, atama, öğretmen atamaları, öğretmen, sözleşmeli öğretmen
mahmut özer, atama, öğretmen atamaları, öğretmen, sözleşmeli öğretmen

Milli Eğitim Bakanı Özer: 45 bin öğretmen atamasında ağırlığımızı deprem bölgesine kaydırıyoruz

12:46 04.05.2023
© İHA / BERKAY YILDIZ - ERDİ DEMİRMilli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu 1. sıra milletvekili adayı Mahmut Özer
Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu 1. sıra milletvekili adayı Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© İHA / BERKAY YILDIZ - ERDİ DEMİR
Abone olTelegram
Milli Eğitim Bakanı Özer, 45 bin öğretmen atamasında ağırlığı deprem bölgesine kaydırdıklarını belirterek, "Bu atamanın yüzde 50'sinden daha fazlasını birinci sırada Hatay olmak üzere deprem bölgesine kaydırdık." dedi.
Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
Özer, son 20 yılda eğitimde okullaşma oranları artırılırken öğretmen başına düşen öğrenci sayısını OECD ortalamasına yakınlaştırmak için öğretmen atamalarının hiç ihmal edilmediğini belirterek, "Şu anda 1,2 milyon öğretmenimiz var sistemimizde. 1,2 milyonu da geçti, bu son atamalarla da geçecek inşallah. 2000'li yıllarda 500 bin öğretmenimiz vardı sistemin içerisinde. Yaklaşık 750 bin öğretmen, yani yüzde 75'i şu anda eğitim sisteminde olan öğretmenlerin yüzde 75'i son 20 yıl içerisinde eğitim sistemine kazandırıldı ve ilk kez Türkiye'de öğrenci sayısı artmasına rağmen öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamasına yakınlaştırıldı." diye konuştu.
Her yıl çok ciddi oranlarda öğretmen atamaları gerçekleştirildiğine işaret eden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Sayın Cumhurbaşkanımız bu defa son 20 yılda tek seferdeki en yüksek atamayı Milli Eğitim Bakanlığına tahsis etti. İnşallah 8 Mayıs tarihi itibarıyla İstanbul'da pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle atamayı gerçekleştireceğiz. Ondan önce de sizin değindiğiniz gibi 3 bin 500 engelli öğretmen ataması ki o da son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması oldu. Hatta orada Sayın Cumhurbaşkanımız bir de sürpriz yaptı. Başvuruyu yapıp atanamayan, geriye kalan tüm öğretmenlerin de atanması müjdesini verdi ve onların atamalarını da gerçekleştirdik. İnşallah 8 Mayıs'ta da 45 bin öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz."
Burada mümkün olduğu kadar tüm branşlara, tüm alanlara öğretmen ataması gerçekleştireceklerini aktaran Özer, önceliği sınıf öğretmenliğine verdiklerini, en yüksek oranın bu branşta olduğunu söyledi.
Özer, 500 ve üzerinde öğrenci olan tüm okullara en az bir rehber öğretmen görevlendirmek için ikinci sırayı rehber öğretmenlere verdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:
"Üçüncü sırayı okul öncesi eğitime verdik. Çünkü okul öncesi eğitim bizim şu anda öncelikli alanlarımızdan bir tanesi. Tabii bir önceki atamada da 7 bin 503 okul öncesi öğretmen ataması gerçekleştirmiştik. Bununla ilk kez son bir yıl içerisinde 10 binin üzerinde okul öncesi öğretmen ataması gerçekleştirmiş olacağız. Yine ilköğretim, matematik, diğer alanlar, tüm alanlarla ciddi oranda öğretmen ataması inşallah gerçekleştireceğiz. Tabii bu 45 bin öğretmen atamasında ağırlığımızı deprem bölgesine kaydırıyoruz. Yani oradaki öğretmen ihtiyacının tamamını karşılamak üzere bu atamanın yüzde 50'sinden daha fazlasını birinci sırada Hatay olmak üzere deprem bölgesine kaydırdık. İnşallah atamalar hayırlı bir şekilde neticelenir ve öğretmenlerimiz bir sonraki eğitim öğretim yılı itibarıyla onun başlangıcında da görev yapacakları okullarda görevlerine başlarlar."
"Ek olarak bir atama müjdesi gelir mi?" sorusunu Özer, "Her yıl atama oluyor. İnşallah öğretmenlerimizin beklentisini karşılayacak şekilde yeni atamalarla atanma bekleyen öğretmenlerimize müjde veririz." şeklinde yanıtladı.
Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için sosyal politikaların devreye sokulduğunu belirten Özer, imkanı olanla olmayan arasında eğitime erişimdeki engellerin azaltıldığını ifade etti.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
TÜRKİYE
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
10 Nisan, 03:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала