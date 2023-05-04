https://sputniknews.com.tr/20230504/milli-egitim-bakani-ozer-45-bin-ogretmen-atamasinda-agirligimizi-deprem-bolgesine-kaydiriyoruz-1070602576.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: 45 bin öğretmen atamasında ağırlığımızı deprem bölgesine kaydırıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Özer: 45 bin öğretmen atamasında ağırlığımızı deprem bölgesine kaydırıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Özer, 45 bin öğretmen atamasında ağırlığı deprem bölgesine kaydırdıklarını belirterek, "Bu atamanın yüzde 50'sinden daha fazlasını birinci... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T12:46+0300

2023-05-04T12:46+0300

2023-05-04T12:46+0300

türkiye

mahmut özer

atama

öğretmen atamaları

öğretmen

sözleşmeli öğretmen

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Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.Özer, son 20 yılda eğitimde okullaşma oranları artırılırken öğretmen başına düşen öğrenci sayısını OECD ortalamasına yakınlaştırmak için öğretmen atamalarının hiç ihmal edilmediğini belirterek, "Şu anda 1,2 milyon öğretmenimiz var sistemimizde. 1,2 milyonu da geçti, bu son atamalarla da geçecek inşallah. 2000'li yıllarda 500 bin öğretmenimiz vardı sistemin içerisinde. Yaklaşık 750 bin öğretmen, yani yüzde 75'i şu anda eğitim sisteminde olan öğretmenlerin yüzde 75'i son 20 yıl içerisinde eğitim sistemine kazandırıldı ve ilk kez Türkiye'de öğrenci sayısı artmasına rağmen öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamasına yakınlaştırıldı." diye konuştu.Her yıl çok ciddi oranlarda öğretmen atamaları gerçekleştirildiğine işaret eden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:Burada mümkün olduğu kadar tüm branşlara, tüm alanlara öğretmen ataması gerçekleştireceklerini aktaran Özer, önceliği sınıf öğretmenliğine verdiklerini, en yüksek oranın bu branşta olduğunu söyledi.Özer, 500 ve üzerinde öğrenci olan tüm okullara en az bir rehber öğretmen görevlendirmek için ikinci sırayı rehber öğretmenlere verdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:"Ek olarak bir atama müjdesi gelir mi?" sorusunu Özer, "Her yıl atama oluyor. İnşallah öğretmenlerimizin beklentisini karşılayacak şekilde yeni atamalarla atanma bekleyen öğretmenlerimize müjde veririz." şeklinde yanıtladı.Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için sosyal politikaların devreye sokulduğunu belirten Özer, imkanı olanla olmayan arasında eğitime erişimdeki engellerin azaltıldığını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230410/atama-kararlari-resmi-gazetede-yayimlandi-1069443375.html

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mahmut özer, atama, öğretmen atamaları, öğretmen, sözleşmeli öğretmen