https://sputniknews.com.tr/20230410/atama-kararlari-resmi-gazetede-yayimlandi-1069443375.html
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Yükseköğretim Kurulu'na ilişkin atama ve görevden alma... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T03:00+0300
2023-04-10T03:00+0300
2023-04-10T03:00+0300
türkiye
atama
resmi gazete
görevden alma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Şennur Aldemir Doğan, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür Yardımcısı Türkay Dalan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığı'na Taner Beyoğlu, Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığı'na Onur Gözet, Sinema Genel Müdür Yardımcılığı'na Kemal Uysal, Siirt Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Hazım Ücün, Şırnak Kültür ve Turizm Müdürlüğüne İrfan Tekin atandı.Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Punar, Sağlık Bakanlığı'nda açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür yardımcılıklarına Adem Tuncer ve İlkay Akçay atanırken, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcılığı'na Ferhat Güngör getirildi.Vakıflar Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Abdulkadir Sarı, Adana Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Develi, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Cengiz Keskin görevlerinden alınırken, I. Hukuk Müşavirliği'ne Hakan Sezgin'in ataması yapıldı.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine ise Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen ve Prof. Dr. Münire Kevser Baş atandı.
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atama, resmi gazete, görevden alma
atama, resmi gazete, görevden alma
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Yükseköğretim Kurulu'na ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Şennur Aldemir Doğan, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür Yardımcısı Türkay Dalan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığı'na Taner Beyoğlu, Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığı'na Onur Gözet, Sinema Genel Müdür Yardımcılığı'na Kemal Uysal, Siirt Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Hazım Ücün, Şırnak Kültür ve Turizm Müdürlüğüne İrfan Tekin atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Punar, Sağlık Bakanlığı'nda açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür yardımcılıklarına Adem Tuncer ve İlkay Akçay atanırken, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcılığı'na Ferhat Güngör getirildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Abdulkadir Sarı, Adana Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Develi, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Cengiz Keskin görevlerinden alınırken, I. Hukuk Müşavirliği'ne Hakan Sezgin'in ataması yapıldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine ise Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen ve Prof. Dr. Münire Kevser Baş atandı.