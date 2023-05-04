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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230504/millet-ittifaki-secimden-sonra-atanacak-burokratlar-icin-havuz-formulu-uygulayacak-1070608852.html
Millet İttifakı, seçimden sonra atanacak bürokratlar için havuz formülü uygulayacak
Millet İttifakı, seçimden sonra atanacak bürokratlar için havuz formülü uygulayacak
Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin bitmesi ile birlikte 3 bine yakın bürokratın da görevi sona erecek. Millet İttifakı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T14:03+0300
2023-05-04T14:03+0300
2023 türkiye seçimleri
altılı masa
millet ittifakı
kemal kılıçdaroğlu
milli güvenlik kurulu
mit
mit başkanlığı
trt
toki
cumhurbaşkanlığı kararnamesi
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Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre ilk defa cumhurbaşkanı ile birlikte, cumhurbaşkanı tarafından atanan bürokratların da görev süresi sona erecek. Yaklaşık 3 bine yakın üst düzey yöneticinin görevleri 14 Mayıs sonrasında bitecek. Bu isimlerin göreve devam etmeleri için yeni seçilen cumhurbaşkanı tarafından yeniden atanmaları gerekiyor.Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, MİT Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı,YÖK Başkanı, bakan yardımcıları, TRT Genel Müdürü, TOKİ Başkanı, valiler, Merkez Bankası Başkanı, 208 üniversite rektörü, AFAD Başkanı ve yardımcıları kadar binlerce kamu görevlisinin görevleri sona erecek.Cumhurbaşkanlığı 3 Numaralı Kararnamesi’nin 4’üncü maddesine göre “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alanların görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez. Yerlerine yeni atama yapılana kadar da göreve devam edecek.”Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması durumunda atanacak bürokratlar için altı parti ortak çalışma yapacak. Altılı Masa'yı oluşturan partiler bunun için bir çalışma yapacak. Altı parti öncelikli olarak bürokratlarla ilgili kendi önerilerini hazırlayacak. Bu liste bir havuz sisteminde toplanacak. Seçim sonrasında atanan bakanlar kendi çalışacakları bürokratları bu sistem içinde seçecek.Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması durumda bürokratlarla ilgili kararname yetkisi kendisinde olduğu için son sözü o söyleyecek. Bakanların önerisi üzerine atamaları Kılıçdaroğlu yapacak. Doğrudan cumhurbaşkanına bağlı olan bürokratları Kılıçdaroğlu belirleyecek. Bu isimlerin belirlenmesi sürecinde diğer partilerin liderlerin görüşleri de alınacak.
https://sputniknews.com.tr/20230503/haberturk-yazari-sarikaya-sandik-sonucu-3-bine-yakin-ust-duzey-yoneticinin-kaderini-de-etkileyecek-1070535562.html
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altılı masa, millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu, milli güvenlik kurulu, mit, mit başkanlığı, trt, toki, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, chp
altılı masa, millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu, milli güvenlik kurulu, mit, mit başkanlığı, trt, toki, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, chp

Millet İttifakı, seçimden sonra atanacak bürokratlar için havuz formülü uygulayacak

14:03 04.05.2023
© AACumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AA
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Osman Nuri Cerit
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Özel
Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin bitmesi ile birlikte 3 bine yakın bürokratın da görevi sona erecek. Millet İttifakı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması durumunda atanacak bürokratları havuz yöntemi ile belirleyecek. Altı parti bürokrat önerilerini hazırlayacak. Bu isimlerden uygun görünenlerle ilgili son sözü Kılıçdaroğlu söyleyecek.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre ilk defa cumhurbaşkanı ile birlikte, cumhurbaşkanı tarafından atanan bürokratların da görev süresi sona erecek. Yaklaşık 3 bine yakın üst düzey yöneticinin görevleri 14 Mayıs sonrasında bitecek. Bu isimlerin göreve devam etmeleri için yeni seçilen cumhurbaşkanı tarafından yeniden atanmaları gerekiyor.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, MİT Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı,YÖK Başkanı, bakan yardımcıları, TRT Genel Müdürü, TOKİ Başkanı, valiler, Merkez Bankası Başkanı, 208 üniversite rektörü, AFAD Başkanı ve yardımcıları kadar binlerce kamu görevlisinin görevleri sona erecek.
Cumhurbaşkanlığı 3 Numaralı Kararnamesi’nin 4’üncü maddesine göre “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alanların görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez. Yerlerine yeni atama yapılana kadar da göreve devam edecek.”
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması durumunda atanacak bürokratlar için altı parti ortak çalışma yapacak. Altılı Masa'yı oluşturan partiler bunun için bir çalışma yapacak. Altı parti öncelikli olarak bürokratlarla ilgili kendi önerilerini hazırlayacak. Bu liste bir havuz sisteminde toplanacak. Seçim sonrasında atanan bakanlar kendi çalışacakları bürokratları bu sistem içinde seçecek.
Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması durumda bürokratlarla ilgili kararname yetkisi kendisinde olduğu için son sözü o söyleyecek. Bakanların önerisi üzerine atamaları Kılıçdaroğlu yapacak. Doğrudan cumhurbaşkanına bağlı olan bürokratları Kılıçdaroğlu belirleyecek. Bu isimlerin belirlenmesi sürecinde diğer partilerin liderlerin görüşleri de alınacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
HaberTürk yazarı Sarıkaya: Sandık sonucu 3 bine yakın üst düzey yöneticinin kaderini de etkileyecek
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