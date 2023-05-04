https://sputniknews.com.tr/20230504/millet-ittifaki-secimden-sonra-atanacak-burokratlar-icin-havuz-formulu-uygulayacak-1070608852.html

Millet İttifakı, seçimden sonra atanacak bürokratlar için havuz formülü uygulayacak

Millet İttifakı, seçimden sonra atanacak bürokratlar için havuz formülü uygulayacak

Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin bitmesi ile birlikte 3 bine yakın bürokratın da görevi sona erecek. Millet İttifakı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T14:03+0300

2023-05-04T14:03+0300

2023-05-04T14:03+0300

2023 türkiye seçimleri

altılı masa

millet ittifakı

kemal kılıçdaroğlu

milli güvenlik kurulu

mit

mit başkanlığı

trt

toki

cumhurbaşkanlığı kararnamesi

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Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre ilk defa cumhurbaşkanı ile birlikte, cumhurbaşkanı tarafından atanan bürokratların da görev süresi sona erecek. Yaklaşık 3 bine yakın üst düzey yöneticinin görevleri 14 Mayıs sonrasında bitecek. Bu isimlerin göreve devam etmeleri için yeni seçilen cumhurbaşkanı tarafından yeniden atanmaları gerekiyor.Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, MİT Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı,YÖK Başkanı, bakan yardımcıları, TRT Genel Müdürü, TOKİ Başkanı, valiler, Merkez Bankası Başkanı, 208 üniversite rektörü, AFAD Başkanı ve yardımcıları kadar binlerce kamu görevlisinin görevleri sona erecek.Cumhurbaşkanlığı 3 Numaralı Kararnamesi’nin 4’üncü maddesine göre “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alanların görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez. Yerlerine yeni atama yapılana kadar da göreve devam edecek.”Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması durumunda atanacak bürokratlar için altı parti ortak çalışma yapacak. Altılı Masa'yı oluşturan partiler bunun için bir çalışma yapacak. Altı parti öncelikli olarak bürokratlarla ilgili kendi önerilerini hazırlayacak. Bu liste bir havuz sisteminde toplanacak. Seçim sonrasında atanan bakanlar kendi çalışacakları bürokratları bu sistem içinde seçecek.Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması durumda bürokratlarla ilgili kararname yetkisi kendisinde olduğu için son sözü o söyleyecek. Bakanların önerisi üzerine atamaları Kılıçdaroğlu yapacak. Doğrudan cumhurbaşkanına bağlı olan bürokratları Kılıçdaroğlu belirleyecek. Bu isimlerin belirlenmesi sürecinde diğer partilerin liderlerin görüşleri de alınacak.

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altılı masa, millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu, milli güvenlik kurulu, mit, mit başkanlığı, trt, toki, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, chp