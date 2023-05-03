https://sputniknews.com.tr/20230503/haberturk-yazari-sarikaya-sandik-sonucu-3-bine-yakin-ust-duzey-yoneticinin-kaderini-de-etkileyecek-1070535562.html

HaberTürk yazarı Sarıkaya: Sandık sonucu 3 bine yakın üst düzey yöneticinin kaderini de etkileyecek

HaberTürk yazarı Sarıkaya: Sandık sonucu 3 bine yakın üst düzey yöneticinin kaderini de etkileyecek

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 14 Mayıs seçimi sonrası yaşanacakları değerlendirdiği yazısında, "İlk kez bu seçimde karşımıza önemli bir sonuç daha... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T11:44+0300

2023-05-03T11:44+0300

2023-05-03T11:44+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

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Sarıkaya, “Sandığın ertesi günü…” başlıklı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri’nden, MİT Başkanı’na, Diyanet İşleri Başkanı’ndan Savunma Sanayii Başkanı’na, YÖK Başkanı’ndan Bakan Yardımcılarına, TRT Genel Müdürü’nden TOKİ Başkanı’na, Valilerden Merkez Bankası Başkanı’na, 208 üniversite rektöründen AFAD Başkan ve yardımcılarına kadar binlerce kişinin görevi de 14 Mayıs günü son bulacak.Cumhurbaşkanlığı 3 Numaralı Kararnamesi’nin 4’üncü maddesi çok net: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alanların görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez...Yerlerine yeni atama yapılana kadar da devam ederler. Aslında uygulanan Başkanlık Sistemi’nin bir gereği… Önemli, bir o denli de gerekli bir karar, çünkü yeni seçilen Cumhurbaşkanı göreve geldiğinde birlikte çalışmak istediği kişileri atadığında kimse işe iade davası yoluna gitmeyecek. 'Bürokrat kıyımı yapılıyor…' isyanına da yol açmayacak..."

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