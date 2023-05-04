https://sputniknews.com.tr/20230504/metrobusteki-maske-kavgasina-55-yil-hapis-cezasi-1070603309.html

Metrobüsteki maske kavgasına 5.5 yıl hapis cezası

Metrobüsteki maske kavgasına 5.5 yıl hapis cezası

Küçükçekmece'de metrobüste maske takma konusunda kendisini uyaran yolcuya yumruk attığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 5 yıl 5 ay hapis cezası verdi. 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T12:49+0300

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Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ömer Senem ile müşteki Şükrü Turan ve tarafların avukatları katıldı.Duruşmada söz alan müşteki avukatı Mustafa Alpağut, sanığın üst hadden cezalandırılmasını talep etti.Son sözü sorulan sanık Ömer Senem ise müştekinin de kendisine vurduğunu iddia ederek beraatini istedi.Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ömer Senem'e "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 5,5 yıl hapis cezası verdi.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Haziran 2021'de Beylikdüzü-Mecidiyeköy hattındaki metrobüste müşteki Şükrü Turan'ın sanık Ömer Senem'i, maskesiz olması üzerine uyardığı belirtilmişti.Bunun üzerine bu kişiler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü aktarılan iddianamede, sanık Ömer Senem'in yumrukla Turan'ı yaraladığı ifade edilmişti.İddianamede, sanık Ömer Senem'in "kemik kırığına sebep olacak şekilde kasten yaralama" suçundan cezalandırılması istenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221006/torba-kanun-teklifinde-degisiklik-salgin-doneminde-maske-takmayanlara-verilen-cezalar-silinecek-1062036017.html

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