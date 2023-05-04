https://sputniknews.com.tr/20230504/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-yil-sonu-enflasyon-tahminini-acikladi-1070595265.html

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'te tuttu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T11:12+0300

2023-05-04T11:12+0300

2023-05-04T11:41+0300

ekonomi

şahap kavcıoğlu

merkez bankası

enflasyon

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı.Kavcıooğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'Fiyat artışlarında belirgin yavaşlama var'Fiyat artışları konusunda da yavaşlama olduğuna dikkat çeken Kavcıoğlu, "Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz, fiyat artış oranlarındaki belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir. Son dönemde çekirdek göstergeler Ekim 2021’den bu yana kaydedilen en düşük seviyelere gerilemiştir. TL ticari kredi faizleri 2022 yılı Temmuz ayından itibaren politika faizimizle uyumlu olarak 18 puan civarında azalmıştır. 10 yıl vadeli TL menkul kıymet faizleri de 2022 yılı Mart ayından bu yana gerileyerek 15 puana yakın düşüş göstermiştir." dedi.'Dolarizasyonu bitireceğiz'Dövizde dengenin devam edeceğini belirten Kavcıoğlu, "Dolarizasyonu bitireceğiz. Liralaşma stratejisi işliyor." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230503/bakan-nebati-enflasyon-kararli-mucadelemizin-sonucu-olarak-geriledi-1070547992.html

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şahap kavcıoğlu, merkez bankası, enflasyon