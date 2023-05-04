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https://sputniknews.com.tr/20230504/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-yil-sonu-enflasyon-tahminini-acikladi-1070595265.html
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'te tuttu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T11:12+0300
2023-05-04T11:41+0300
ekonomi
şahap kavcıoğlu
merkez bankası
enflasyon
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı.Kavcıooğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'Fiyat artışlarında belirgin yavaşlama var'Fiyat artışları konusunda da yavaşlama olduğuna dikkat çeken Kavcıoğlu, "Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz, fiyat artış oranlarındaki belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir. Son dönemde çekirdek göstergeler Ekim 2021’den bu yana kaydedilen en düşük seviyelere gerilemiştir. TL ticari kredi faizleri 2022 yılı Temmuz ayından itibaren politika faizimizle uyumlu olarak 18 puan civarında azalmıştır. 10 yıl vadeli TL menkul kıymet faizleri de 2022 yılı Mart ayından bu yana gerileyerek 15 puana yakın düşüş göstermiştir." dedi.'Dolarizasyonu bitireceğiz'Dövizde dengenin devam edeceğini belirten Kavcıoğlu, "Dolarizasyonu bitireceğiz. Liralaşma stratejisi işliyor." dedi.
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şahap kavcıoğlu, merkez bankası, enflasyon
şahap kavcıoğlu, merkez bankası, enflasyon

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

11:12 04.05.2023 (güncellendi: 11:41 04.05.2023)
© AAMerkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AA
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Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'te tuttu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz, fiyat artış oranlarındaki belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir." açıklaması yaptı.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı.
Kavcıooğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Küresel çekirdek enflasyondaki düşüş daha yavaş gerçekleşiyor. Son dönemde bankacılık sektörü kaynaklı sıkıntılar gelişmiş ülkelerde finansal risklerin artmasına yol açtı. Gelişmiş ülke merkez bankalarının sağladığı likidite destekleri nedeniyle bilanço büyüklüklerindeki düşüş eğilimi sekteye uğradı. Türk bankacılık sektörü güvenli ve sağlam görünümünü sürdürüyor. Ülkemiz yüksek büyümesini verimlilik artışıyla bir arada ilerletmeyi başarmıştır. Ülkemiz sanayi üretiminde gelişmekte olan ülkeler ortalamasının üç katına yakın artış kaydetmiştir. Satın alma gücü paritesiyle bakıldığında Türkiye ekonomisi kişi başına düşen milli gelirde gelişmiş ülke seviyelerine güçlü şekilde yakınsamaktadır."

'Fiyat artışlarında belirgin yavaşlama var'

Fiyat artışları konusunda da yavaşlama olduğuna dikkat çeken Kavcıoğlu, "Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz, fiyat artış oranlarındaki belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir. Son dönemde çekirdek göstergeler Ekim 2021’den bu yana kaydedilen en düşük seviyelere gerilemiştir. TL ticari kredi faizleri 2022 yılı Temmuz ayından itibaren politika faizimizle uyumlu olarak 18 puan civarında azalmıştır. 10 yıl vadeli TL menkul kıymet faizleri de 2022 yılı Mart ayından bu yana gerileyerek 15 puana yakın düşüş göstermiştir." dedi.

'Dolarizasyonu bitireceğiz'

Dövizde dengenin devam edeceğini belirten Kavcıoğlu, "Dolarizasyonu bitireceğiz. Liralaşma stratejisi işliyor." dedi.
Bakan Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
EKONOMİ
Bakan Nebati: Enflasyon, kararlı mücadelemizin sonucu olarak geriledi
Dün, 13:14
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