https://sputniknews.com.tr/20230503/bakan-nebati-enflasyon-kararli-mucadelemizin-sonucu-olarak-geriledi-1070547992.html
Bakan Nebati: Enflasyon, kararlı mücadelemizin sonucu olarak geriledi
Bakan Nebati: Enflasyon, kararlı mücadelemizin sonucu olarak geriledi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon ile kararlı mücadelemizin bir sonucu olan bu hızlı gerilemenin, önümüzdeki aylarda da devam etmesini ve... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T13:14+0300
2023-05-03T13:14+0300
2023-05-03T13:14+0300
ekonomi
enflasyon
ekonomi
gıda fiyatları
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070500927_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b1fe302dccc2c834ab362ae95dca72c.jpg
Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar enflasyon verilerini değerlendirdi. Nebati, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) nisanda yüzde 2,39 artış kaydettiğini ve yıllık enflasyonun üst üste 6 aydan bu yana azalarak yüzde 43,68 seviyesine gerilediğini hatırlattı. Nebati, "Tüm dünya resesyon endişeleri ve istihdam kayıpları ile boğuşurken, bizler üretimden, istihdam ve büyümeden taviz vermeden enflasyonla mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.Nebati, "Enflasyon ile kararlı mücadelemizin bir sonucu olan bu hızlı gerilemenin, önümüzdeki aylarda da devam etmesini ve yıllık enflasyonun bu yıl içinde çok daha düşük seviyelere gerilemesini bekliyoruz" değerlendirmesin yaptı.Nebati, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230503/enflasyon-rakamlari-aciklandi-1070529689.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070500927_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_35159a8f742a44a2d715d228fe647af9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
enflasyon, ekonomi, gıda fiyatları, nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı
enflasyon, ekonomi, gıda fiyatları, nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı
Bakan Nebati: Enflasyon, kararlı mücadelemizin sonucu olarak geriledi
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon ile kararlı mücadelemizin bir sonucu olan bu hızlı gerilemenin, önümüzdeki aylarda da devam etmesini ve yıllık enflasyonun bu yıl içinde çok daha düşük seviyelere gerilemesini bekliyoruz" diye yazdı.
Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar enflasyon verilerini değerlendirdi. Nebati, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) nisanda yüzde 2,39 artış kaydettiğini ve yıllık enflasyonun üst üste 6 aydan bu yana azalarak yüzde 43,68 seviyesine gerilediğini hatırlattı. Nebati, "Tüm dünya resesyon endişeleri ve istihdam kayıpları ile boğuşurken, bizler üretimden, istihdam ve büyümeden taviz vermeden enflasyonla mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Nebati, "Enflasyon ile kararlı mücadelemizin bir sonucu olan bu hızlı gerilemenin, önümüzdeki aylarda da devam etmesini ve yıllık enflasyonun bu yıl içinde çok daha düşük seviyelere gerilemesini bekliyoruz" değerlendirmesin yaptı.
Nebati, şunları kaydetti:
"Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında yüzde 2,39 artış kaydetmiş ve yıllık enflasyon üst üste 6 aydan bu yana azalarak yüzde 43,68 seviyesine gerilemiştir. Bu gerçekleşme ile birlikte geçtiğimiz yıl Ekim ayında yüzde 85,5 ile tepe noktasına ulaşan TÜFE enflasyonunda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağlamış olduk. Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde 0,81 artış kaydetmiş ve yıllık bazda yüzde 52,11’e gerilemiştir. Böylece, geçtiğimiz yıl Ekim ayında 72,2 puana kadar yükselen ÜFE-TÜFE arasındaki makas iyice daralarak tek haneli seviyelere gerilemiştir. Manşet enflasyonundaki gerileme ve ÜFE-TÜFE arasındaki makasın giderek kapanmaya devam etmesi, enflasyon beklentilerini de olumlu etkilemektedir. Tüm dünya resesyon endişeleri ve istihdam kayıpları ile boğuşurken, bizler üretimden, istihdam ve büyümeden taviz vermeden enflasyonla mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Enflasyon ile kararlı mücadelemizin bir sonucu olan bu hızlı gerilemenin, önümüzdeki aylarda da devam etmesini ve yıllık enflasyonun bu yıl içinde çok daha düşük seviyelere gerilemesini bekliyoruz."