https://sputniknews.com.tr/20230503/enflasyon-rakamlari-aciklandi-1070529689.html
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 2.39 artarken yıllık bazda 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 43.68'e geriledi 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T10:01+0300
2023-05-03T10:01+0300
2023-05-03T10:23+0300
ekonomi
enflasyon
türkiye
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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Enflasyon rakamları açıklandı.Enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 2.39 artarken yıllık bazda 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 43.68'e geriledi.
https://sputniknews.com.tr/20230502/bakan-nebati-enflasyonun-yuzde-45lerin-altina-inmesini-bekliyoruz-1070490555.html
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enflasyon, türkiye, türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon, türkiye, türkiye istatistik kurumu (tüik)
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
10:01 03.05.2023 (güncellendi: 10:23 03.05.2023) Abone ol
Enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 2.39 artarken yıllık bazda 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 43.68'e geriledi
Enflasyon rakamları açıklandı.
Enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 2.39 artarken yıllık bazda 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 43.68'e geriledi.