https://sputniknews.com.tr/20230504/kolombiyanin-solcu-lideri-petro-savas-ukraynayi-nato-topragi-olarak-gormeyi-birakirsak-sona-erer-1070637483.html
Kolombiya'nın solcu lideri Petro: Savaş Ukrayna'yı NATO toprağı olarak görmeyi bırakırsak sona erer
Kolombiya'nın solcu lideri Petro: Savaş Ukrayna'yı NATO toprağı olarak görmeyi bırakırsak sona erer
Kolombiya'nın geçen yıl göreve gelen ilk solcu devlet başkanı Gustavo Petro, Rusya ile yaşanan ihtilafın Batı'nın Ukrayna'yı NATO toprağı olarak görmeyi... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T23:17+0300
2023-05-04T23:17+0300
2023-05-04T23:20+0300
ukrayna krizi
rusya
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gustavo petro
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Kolombiya'nın geçen yıl göreve gelen ilk solcu devlet başkanı Gustavo Petro, İspanyol El Pais gazetesine verdiği mülakatta Ukrayna ihtilafına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ihtilafı çözme konusunda Rusya'yla müzakere etme tutumunu katılıp katılmadığı yönündeki soruya yanıt veren Petro, "Genel anlamda Latin Amerika tutum almış değil. Latin Amerika'nın tutumu barış anlaşması olması gerektiği yönünde, zira gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle açlık çekiyoruz. Bu savaşın devam etmesini istemiyoruz, ancak bazı ülkelerin diğerlerini işgal etmesine karşı söylemler, bu işgalleri reddeden aynı ülkeler diğer ülkelere karşı işgaller düzenleyince bu bize samimi gelmiyor" dedi.Yalnızca Ortadoğu değil, Latin Amerika ülkelerinin de Batılı ülkelerin işgallerine maruz kaldığına vurgu yapan Petro, "Malvinas'ı (Falkland Adaları) işgal eden İngiltere var. Santo Domingo'yu, Grenada adasını, Panama'yı işgal eden Amerika Birleşik Devletleri var" ifadelerini kullandı.Kolombiyalı lider, "Bir zamanlar işgal suçunun insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak kabul edilmesini önermiştik. ABD itiraz etmişti" anımsatmasını yaptı.Avrupa'nın da dolaylı olarak işgallere dahil olduğuna dikkat çeken Petro, "Avrupa kendini NATO'da korudu ama NATO aracılığıyla işgal etti. Neden Libya'nın işgali iyi de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kötü?" diye konuştu.'Durum daha da kötüye gidiyor'Savunulması gereken politikanın iki yüzlü olmaması ve kim yaparsa yapsın uluslararası saldırganlığın suç addedilmesi gerektiğini ifade eden Petro, şöyle devam etti: "Bu daha ciddi bir tutum olacaktır ve Latin Amerika'nın tam desteğini alacaktır, çünkü Latin Amerika işgallere maruz kalmış bir bölge. Savaş devam ediyor; hatta daha da kötüye gidiyor gibi görünüyor. Ukrayna'yı NATO toprağı olarak görmekten vazgeçersek bu savaş kolayca sona erebilir. O zaman Ruslar ve Ukraynalılar bir masaya oturup savaşı sona erdirmek için daha iyi bir şansa sahip olurlar."
https://sputniknews.com.tr/20230504/zelenskiy-gelecekte-natoya-katilma-konusunda-net-bir-sinyal-talebinde-bulundu-1070632872.html
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rusya, ukrayna, abd, nato, gustavo petro, latin amerika, kolombiya
Kolombiya'nın solcu lideri Petro: Savaş Ukrayna'yı NATO toprağı olarak görmeyi bırakırsak sona erer
23:17 04.05.2023 (güncellendi: 23:20 04.05.2023) Abone ol
Kolombiya'nın geçen yıl göreve gelen ilk solcu devlet başkanı Gustavo Petro, Rusya ile yaşanan ihtilafın Batı'nın Ukrayna'yı NATO toprağı olarak görmeyi bırakması halinde kolaylıkla sona erebileceğini söyledi.
Kolombiya'nın geçen yıl göreve gelen ilk solcu devlet başkanı Gustavo Petro, İspanyol El Pais gazetesine verdiği mülakatta Ukrayna ihtilafına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ihtilafı çözme konusunda Rusya'yla müzakere etme tutumunu katılıp katılmadığı yönündeki soruya yanıt veren Petro, "Genel anlamda Latin Amerika tutum almış değil. Latin Amerika'nın tutumu barış anlaşması olması gerektiği yönünde, zira gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle açlık çekiyoruz. Bu savaşın devam etmesini istemiyoruz, ancak bazı ülkelerin diğerlerini işgal etmesine karşı söylemler, bu işgalleri reddeden aynı ülkeler diğer ülkelere karşı işgaller düzenleyince bu bize samimi gelmiyor" dedi.
Yalnızca Ortadoğu değil, Latin Amerika ülkelerinin de Batılı ülkelerin işgallerine maruz kaldığına vurgu yapan Petro, "Malvinas'ı (Falkland Adaları) işgal eden İngiltere var. Santo Domingo'yu, Grenada adasını, Panama'yı işgal eden Amerika Birleşik Devletleri var" ifadelerini kullandı.
Kolombiyalı lider, "Bir zamanlar işgal suçunun insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak kabul edilmesini önermiştik. ABD itiraz etmişti" anımsatmasını yaptı.
Avrupa'nın da dolaylı olarak işgallere dahil olduğuna dikkat çeken Petro, "Avrupa kendini NATO'da korudu ama NATO aracılığıyla işgal etti. Neden Libya'nın işgali iyi de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kötü?" diye konuştu.
'Durum daha da kötüye gidiyor'
Savunulması gereken politikanın iki yüzlü olmaması ve kim yaparsa yapsın uluslararası saldırganlığın suç addedilmesi gerektiğini ifade eden Petro, şöyle devam etti: "Bu daha ciddi bir tutum olacaktır ve Latin Amerika'nın tam desteğini alacaktır, çünkü Latin Amerika işgallere maruz kalmış bir bölge. Savaş devam ediyor; hatta daha da kötüye gidiyor gibi görünüyor. Ukrayna'yı NATO toprağı olarak görmekten vazgeçersek bu savaş kolayca sona erebilir. O zaman Ruslar ve Ukraynalılar bir masaya oturup savaşı sona erdirmek için daha iyi bir şansa sahip olurlar."