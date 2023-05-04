https://sputniknews.com.tr/20230504/kadin-yolcunun-bagajindan-22-yilan-cikti-1070612377.html

Yolcunun bagajından 22 yılan çıktı

Yolcunun bagajından 22 yılan çıktı

Hindistan'ın Chennai Havalimanı'na Malezya'dan gelen bir kadın yolcunun bagajından 22 yılan ve bir bukalemun çıktı. 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T15:00+0300

2023-05-04T15:00+0300

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yaşam

hindistan

yolcu

bagaj

yılan

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Chennai Havalimanı gümrük yetkilileri, 28 Nisan Cuma günü check-in sırasında bagajında 22 yılan bulunan bir kadın yolcunun yakalandığını duyurdu.Şüpheli şahsın Malezya'nın Kuala Lumpur kentinden geldiğini tespit eden yetkililer, bir de bukalemun yakaladıklarını duyurdular.Yetkililer tarafından yayınlanan bir videoda, sürüngenlerin çeşitli şeffaf plastik kaplarda paketlenmiş olduğu görüldü.Bu yılın Ocak ayında da aynı havalimanında bir yolcunun bagajından çıkan 45 piton, 3 marmoset, 3 yıldız kaplumbağası ve 8 mısır yılanına el konulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230405/ucakta-kobra-panigi-koltugunun-altinda-yilan-goren-pilot-acil-inis-yapti-1069231057.html

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hindistan, yolcu, bagaj, yılan