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https://sputniknews.com.tr/20230504/kadin-yolcunun-bagajindan-22-yilan-cikti-1070612377.html
Yolcunun bagajından 22 yılan çıktı
Yolcunun bagajından 22 yılan çıktı
Hindistan'ın Chennai Havalimanı'na Malezya'dan gelen bir kadın yolcunun bagajından 22 yılan ve bir bukalemun çıktı. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T15:00+0300
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Chennai Havalimanı gümrük yetkilileri, 28 Nisan Cuma günü check-in sırasında bagajında 22 yılan bulunan bir kadın yolcunun yakalandığını duyurdu.Şüpheli şahsın Malezya'nın Kuala Lumpur kentinden geldiğini tespit eden yetkililer, bir de bukalemun yakaladıklarını duyurdular.Yetkililer tarafından yayınlanan bir videoda, sürüngenlerin çeşitli şeffaf plastik kaplarda paketlenmiş olduğu görüldü.Bu yılın Ocak ayında da aynı havalimanında bir yolcunun bagajından çıkan 45 piton, 3 marmoset, 3 yıldız kaplumbağası ve 8 mısır yılanına el konulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230405/ucakta-kobra-panigi-koltugunun-altinda-yilan-goren-pilot-acil-inis-yapti-1069231057.html
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hindistan, yolcu, bagaj, yılan
hindistan, yolcu, bagaj, yılan

Yolcunun bagajından 22 yılan çıktı

15:00 04.05.2023 (güncellendi: 15:01 04.05.2023)
© AA'Aşığım' dediği yılanlarla 33 yıldır aynı evde yaşıyor
'Aşığım' dediği yılanlarla 33 yıldır aynı evde yaşıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AA
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Hindistan'ın Chennai Havalimanı'na Malezya'dan gelen bir kadın yolcunun bagajından 22 yılan ve bir bukalemun çıktı.
Chennai Havalimanı gümrük yetkilileri, 28 Nisan Cuma günü check-in sırasında bagajında 22 yılan bulunan bir kadın yolcunun yakalandığını duyurdu.
Şüpheli şahsın Malezya'nın Kuala Lumpur kentinden geldiğini tespit eden yetkililer, bir de bukalemun yakaladıklarını duyurdular.
Yetkililer tarafından yayınlanan bir videoda, sürüngenlerin çeşitli şeffaf plastik kaplarda paketlenmiş olduğu görüldü.
Bu yılın Ocak ayında da aynı havalimanında bir yolcunun bagajından çıkan 45 piton, 3 marmoset, 3 yıldız kaplumbağası ve 8 mısır yılanına el konulmuştu.
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