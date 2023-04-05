https://sputniknews.com.tr/20230405/ucakta-kobra-panigi-koltugunun-altinda-yilan-goren-pilot-acil-inis-yapti-1069231057.html

Uçakta ‘kobra’ paniği: Koltuğunun altında yılan gören pilot acil iniş yaptı

Uçakta ‘kobra’ paniği: Koltuğunun altında yılan gören pilot acil iniş yaptı

Güney Afrikalı bir pilot seyir esnasında koltuğunun altında kobra yılanı olduğunu fark edince acil iniş yaptı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T18:28+0300

2023-04-05T18:28+0300

2023-04-05T18:28+0300

kobra

kobra yılanı

uçak

yaşam

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Times Live'in haberine göre, 4 yolcuyla pazartesi Cape Town'dan Nelspruit'e uçan Rudolph Erasmus, yolculuğu sırasında koltuğunun altında sarı kobra yılanı görmesi üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı.Telaşa kapılmadan yolculara uçakta bir yılan olduğunu söyleyen Erasmus, uçağı Welkom'daki bir piste indirmeyi başardı.Uçaktan inerken yılanın halen koltuğunun altında olduğunu kaydeden Erasmus, yılan terbiyecileri geldiği sırada hayvanın ortadan kaybolduğunu, sonrasında aramaktan vazgeçildiğini belirtti.Güney Afrikalı havacılık uzmanı Brian Emmenis, pilotun neredeyse hiç görülmeyen bir durum karşısında kahramanlık sergilediğini ifade ederek, pilotun paniklemesi halinde uçağın kaza yapmasına ve insanların hayatını kaybetmesine neden olabileceğini dile getirdi.Kobra yılanları, zehirlediği kişiyi dakikalar içinde öldürebiliyor.

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kobra, kobra yılanı, uçak