https://sputniknews.com.tr/20230405/ucakta-kobra-panigi-koltugunun-altinda-yilan-goren-pilot-acil-inis-yapti-1069231057.html
Uçakta ‘kobra’ paniği: Koltuğunun altında yılan gören pilot acil iniş yaptı
Uçakta ‘kobra’ paniği: Koltuğunun altında yılan gören pilot acil iniş yaptı
Güney Afrikalı bir pilot seyir esnasında koltuğunun altında kobra yılanı olduğunu fark edince acil iniş yaptı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T18:28+0300
2023-04-05T18:28+0300
2023-04-05T18:28+0300
kobra
kobra yılanı
uçak
yaşam
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Times Live'in haberine göre, 4 yolcuyla pazartesi Cape Town'dan Nelspruit'e uçan Rudolph Erasmus, yolculuğu sırasında koltuğunun altında sarı kobra yılanı görmesi üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı.Telaşa kapılmadan yolculara uçakta bir yılan olduğunu söyleyen Erasmus, uçağı Welkom'daki bir piste indirmeyi başardı.Uçaktan inerken yılanın halen koltuğunun altında olduğunu kaydeden Erasmus, yılan terbiyecileri geldiği sırada hayvanın ortadan kaybolduğunu, sonrasında aramaktan vazgeçildiğini belirtti.Güney Afrikalı havacılık uzmanı Brian Emmenis, pilotun neredeyse hiç görülmeyen bir durum karşısında kahramanlık sergilediğini ifade ederek, pilotun paniklemesi halinde uçağın kaza yapmasına ve insanların hayatını kaybetmesine neden olabileceğini dile getirdi.Kobra yılanları, zehirlediği kişiyi dakikalar içinde öldürebiliyor.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
kobra, kobra yılanı, uçak
kobra, kobra yılanı, uçak
Uçakta ‘kobra’ paniği: Koltuğunun altında yılan gören pilot acil iniş yaptı
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Güney Afrikalı bir pilot seyir esnasında koltuğunun altında kobra yılanı olduğunu fark edince acil iniş yaptı.
Times Live'in haberine göre, 4 yolcuyla pazartesi Cape Town'dan Nelspruit'e uçan Rudolph Erasmus, yolculuğu sırasında koltuğunun altında sarı kobra yılanı görmesi üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Telaşa kapılmadan yolculara uçakta bir yılan olduğunu söyleyen Erasmus, uçağı Welkom'daki bir piste indirmeyi başardı.
Uçaktan inerken yılanın halen koltuğunun altında olduğunu kaydeden Erasmus, yılan terbiyecileri geldiği sırada hayvanın ortadan kaybolduğunu, sonrasında aramaktan vazgeçildiğini belirtti.
Güney Afrikalı havacılık uzmanı Brian Emmenis, pilotun neredeyse hiç görülmeyen bir durum karşısında kahramanlık sergilediğini ifade ederek, pilotun paniklemesi halinde uçağın kaza yapmasına ve insanların hayatını kaybetmesine neden olabileceğini dile getirdi.
Kobra yılanları, zehirlediği kişiyi dakikalar içinde öldürebiliyor.