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https://sputniknews.com.tr/20230504/gulsenden-hapis-cezasi-aciklamasi-bu-hukuki-bir-zaruret-halidir-1070601610.html
Gülşen'den hapis cezası açıklaması: Bu hukuki bir zaruret halidir
Gülşen'den hapis cezası açıklaması: Bu hukuki bir zaruret halidir
Gülşen, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla hakkında verilen 10 aylık hapis cezasına ilişkin Instagram hesabından açıklama yayınladı. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T12:37+0300
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yaşam
instagram
gülşen
hapis cezası
imam hatip liseleri
avukat
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Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, 10 aylık hapis cezasına ilişkin Instagram hesabından açıklama yayınladı.İstanbul Ataşehir’de 30 Nisan 2022’de verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek yargılanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkındaki karar dün açıklandı.Savcının, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep ettiği Çolakoğlu’na 10 ay hapis cezası verildi.Gülşen, hapis cezası haberlerinin ardından avukatı Altın Mimir’in yaptığı açıklamayı Instagram hesabından yayınladı.Yapılan açıklamada şunlar yer aldı:“Bugün müvekkil Gülşen ÇOLAKOĞLU hakkında verilen hukuki olarak yorumlanamayacak haksız ve hukuka aykırı kararın ‘GÜLŞEN CEZALANDIRILDI’ başlıklarıyla haberleştirilmesi neticesinde müvekkil aleyhinde oluşan olumsuz algı sebebiyle konuyla ilgili açıklama yapmak gerekmiştir. Müvekkil Gülşen 25 Ağustos 2022 günü usul ve yasaya aykırı bir şekilde konutundan alınarak TCK’nın 216/1. Maddesi kapsamında ifadesi alınmış, tutuklanmış ve hakkında aynı suçtan iddianame düzenlenmiştir. O günden bugüne, fırsat ve gerek olan her mecrada TCK 216/1 kapsamında tanımlı suçun unsurlarının oluşmadığı, bu maddenin öngörülen ceza miktarının tutuklama sınırının üstünde olması nedeniyle kötü niyetle kullanıldığını, müvekkilin atılı suç nedeniyle yaşadıklarının hukuka aykırı olduğunu müteakip kere ve muhtelif şekillerde belirttik. Bugün müvekkil Gülşen’i yargılayan mahkeme de 10 aydır üzerine atılı TCK 216/1 ‘halkı kin ve nefrete alenen tahrik’ suçunu işlemediğine kanaat getirerek esasen BERAAT kararı vermesi gerekirken hiçbir şekilde yargılamasının yapılmadığı, hakkında ek savunma hakkı dahi tanınmayan bambaşka bir suçtan TCK 216/2 ‘halkın bir kesimini, sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan cezalandırıldı. İşbu durum hem müvekkilimizin hem de bizim savunma hakkınızı kısıtlayan ağır bir hatadır.'Mahkemenin ağır hatasını açıkça ortaya koymakta'Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ‘Suçun Niteliğinin Değişmesi’ başlıklı 226. Maddesinin 1. Fıkrası ‘Sanık, suçun hukuki niteliğinin değişmesinden önce haber verilip de savunmasını yapabilecek bir halde bulundurulmadıkça, iddianamede kanuni unsurları gösterilen suçun değindiği kanun hükmünden başkasıyla mahkum edilemez’ şeklindeki kanun hükmü mahkemenin ağır hatasını açıkça ortaya koymaktadır. İddianamede kanuni unsurları gösterilen suç açıkça TCK216/1 iken, müvekkil Gülşen’e suçun niteliğinin değişebileceğine yönelik ek savunma hakkı da verilmediğine göre, müvekkilin TCK 216/1 dışında bir kanun maddesinden mahkum edilmesi hukuken mümkün değildir. Kaldı ki yargılamada müşteki konumunda olan 702 kişinin büyük bir kısmı şikayetini geri almış, bir kısmı için de yapılan talimat duruşmaları dahi tamamlanmadan talimat duruşmalarından vazgeçilmesine dair karar oluşturulmadan alelacele Gülşen’in TCK 216/2 maddesi kapsamında cezalandırılmasının hukuki olduğunu söylemek taktir edeceğiniz üzere mümkün değildir. Tarafımızca yapılacak kanun yolu müracaatları akabinde TCK 216/2 maddesinin uygulanması ile ilgili yapılan ağır hatanın düzeltilerek müvekkilin BERAATINA karar verileceğine inancımız tamdır, zira bu durum hukuki bir zaruret halidir.”
https://sputniknews.com.tr/20230503/gulsenin-yargilandigi-davada-karar-cikti-1070531828.html
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instagram, gülşen, hapis cezası, imam hatip liseleri, avukat
instagram, gülşen, hapis cezası, imam hatip liseleri, avukat

Gülşen'den hapis cezası açıklaması: Bu hukuki bir zaruret halidir

12:37 04.05.2023 (güncellendi: 12:59 04.05.2023)
© DHAGülşen
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© DHA
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Gülşen, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla hakkında verilen 10 aylık hapis cezasına ilişkin Instagram hesabından açıklama yayınladı.
Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, 10 aylık hapis cezasına ilişkin Instagram hesabından açıklama yayınladı.
İstanbul Ataşehir’de 30 Nisan 2022’de verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek yargılanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkındaki karar dün açıklandı.
Savcının, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep ettiği Çolakoğlu’na 10 ay hapis cezası verildi.
Gülşen, hapis cezası haberlerinin ardından avukatı Altın Mimir’in yaptığı açıklamayı Instagram hesabından yayınladı.
Yapılan açıklamada şunlar yer aldı:
“Bugün müvekkil Gülşen ÇOLAKOĞLU hakkında verilen hukuki olarak yorumlanamayacak haksız ve hukuka aykırı kararın ‘GÜLŞEN CEZALANDIRILDI’ başlıklarıyla haberleştirilmesi neticesinde müvekkil aleyhinde oluşan olumsuz algı sebebiyle konuyla ilgili açıklama yapmak gerekmiştir. Müvekkil Gülşen 25 Ağustos 2022 günü usul ve yasaya aykırı bir şekilde konutundan alınarak TCK’nın 216/1. Maddesi kapsamında ifadesi alınmış, tutuklanmış ve hakkında aynı suçtan iddianame düzenlenmiştir. O günden bugüne, fırsat ve gerek olan her mecrada TCK 216/1 kapsamında tanımlı suçun unsurlarının oluşmadığı, bu maddenin öngörülen ceza miktarının tutuklama sınırının üstünde olması nedeniyle kötü niyetle kullanıldığını, müvekkilin atılı suç nedeniyle yaşadıklarının hukuka aykırı olduğunu müteakip kere ve muhtelif şekillerde belirttik. Bugün müvekkil Gülşen’i yargılayan mahkeme de 10 aydır üzerine atılı TCK 216/1 ‘halkı kin ve nefrete alenen tahrik’ suçunu işlemediğine kanaat getirerek esasen BERAAT kararı vermesi gerekirken hiçbir şekilde yargılamasının yapılmadığı, hakkında ek savunma hakkı dahi tanınmayan bambaşka bir suçtan TCK 216/2 ‘halkın bir kesimini, sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan cezalandırıldı. İşbu durum hem müvekkilimizin hem de bizim savunma hakkınızı kısıtlayan ağır bir hatadır.

'Mahkemenin ağır hatasını açıkça ortaya koymakta'

Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ‘Suçun Niteliğinin Değişmesi’ başlıklı 226. Maddesinin 1. Fıkrası ‘Sanık, suçun hukuki niteliğinin değişmesinden önce haber verilip de savunmasını yapabilecek bir halde bulundurulmadıkça, iddianamede kanuni unsurları gösterilen suçun değindiği kanun hükmünden başkasıyla mahkum edilemez’ şeklindeki kanun hükmü mahkemenin ağır hatasını açıkça ortaya koymaktadır. İddianamede kanuni unsurları gösterilen suç açıkça TCK216/1 iken, müvekkil Gülşen’e suçun niteliğinin değişebileceğine yönelik ek savunma hakkı da verilmediğine göre, müvekkilin TCK 216/1 dışında bir kanun maddesinden mahkum edilmesi hukuken mümkün değildir. Kaldı ki yargılamada müşteki konumunda olan 702 kişinin büyük bir kısmı şikayetini geri almış, bir kısmı için de yapılan talimat duruşmaları dahi tamamlanmadan talimat duruşmalarından vazgeçilmesine dair karar oluşturulmadan alelacele Gülşen’in TCK 216/2 maddesi kapsamında cezalandırılmasının hukuki olduğunu söylemek taktir edeceğiniz üzere mümkün değildir. Tarafımızca yapılacak kanun yolu müracaatları akabinde TCK 216/2 maddesinin uygulanması ile ilgili yapılan ağır hatanın düzeltilerek müvekkilin BERAATINA karar verileceğine inancımız tamdır, zira bu durum hukuki bir zaruret halidir.”
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
YAŞAM
Gülşen'e 10 ay hapis cezası
Dün, 10:41
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