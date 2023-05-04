https://sputniknews.com.tr/20230504/fethiyede-ruzgar-16-yamac-parasutunu-surukledi-14une-ulasildi-2-parasut-araniyor-1070617501.html
Fethiye'de rüzgar 16 yamaç paraşütünü sürükledi: 14'üne ulaşıldı, 2 paraşüt aranıyor
Fethiye'de rüzgar 16 yamaç paraşütünü sürükledi: 14'üne ulaşıldı, 2 paraşüt aranıyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle sürüklenen ve kentte farklı noktalara düşen 16 yamaç paraşütünden 14'üne ulaşıldı, 3 kişinin bulunduğu... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T16:04+0300
2023-05-04T16:04+0300
2023-05-04T16:04+0300
yaşam
fethiye
paraşüt
rüzgar
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Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapan bazı pilotlar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sürüklenerek iniş alanından uzaklaştı.İlçe merkezinde ve dağ yamaçlarında paraşüt düştüğünü görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Rüzgara kapılan 10 tandem (ikili), 6 single (tekli) paraşütçünün bazıları dağ eteklerine bazıları da ilçede farklı yerlere düştü.İhbarlar ve pilotların konum bilgisini paylaşması üzerine ulaşılan 9 pilot ile 9 yolcusuna ve teklide 5 paraşüt pilotuna ulaşıldı. Bazılarının yaralı olduğu görüldü.Yeri tespit edilemeyen iki paraşütün ise arama çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221012/sivasta-yamac-parasutu-yaparken-metrelerce-yukseklikte-tavla-oynadilar-1062224511.html
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Fethiye'de rüzgar 16 yamaç paraşütünü sürükledi: 14'üne ulaşıldı, 2 paraşüt aranıyor
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle sürüklenen ve kentte farklı noktalara düşen 16 yamaç paraşütünden 14'üne ulaşıldı, 3 kişinin bulunduğu 2 paraşüte ulaşılmaya çalışılıyor.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapan bazı pilotlar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sürüklenerek iniş alanından uzaklaştı.
İlçe merkezinde ve dağ yamaçlarında paraşüt düştüğünü görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Rüzgara kapılan 10 tandem (ikili), 6 single (tekli) paraşütçünün bazıları dağ eteklerine bazıları da ilçede farklı yerlere düştü.
İhbarlar ve pilotların konum bilgisini paylaşması üzerine ulaşılan 9 pilot ile 9 yolcusuna ve teklide 5 paraşüt pilotuna ulaşıldı. Bazılarının yaralı olduğu görüldü.
Yeri tespit edilemeyen iki paraşütün ise arama çalışmaları sürüyor.