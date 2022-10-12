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Sivas'ta yamaç paraşütü yaparken metrelerce yükseklikte tavla oynadılar
Sivas'ta yamaç paraşütü yaparken metrelerce yükseklikte tavla oynadılar
Sivas’ta yamaç paraşütü sporuyla uğraşan iki arkadaş, metrelerce yükseklikten uçarak tavla oynadılar. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
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sivas, фото, tavla, yamaç paraşütü
sivas, фото, tavla, yamaç paraşütü

Sivas'ta yamaç paraşütü yaparken metrelerce yükseklikte tavla oynadılar

12:56 12.10.2022 (güncellendi: 12:58 12.10.2022)
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Sivas’ta yamaç paraşütü sporuyla uğraşan iki arkadaş, metrelerce yükseklikten uçarak tavla oynadılar.
© İHASivas’ta yamaç paraşütüne dikkat çekmek isteyen Nihat Çökelek ve arkadaşı, metrelerce yükseklikte tavla oynadı.
Sivas'ta yamaç paraşütü yaparken metrelerce yükseklikte tavla oynadılar - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Sivas’ta yamaç paraşütüne dikkat çekmek isteyen Nihat Çökelek ve arkadaşı, metrelerce yükseklikte tavla oynadı.
© İHAArkadaşıyla birlikte yamaç paraşütü yapan Çökelek ve arkadaşı, metrelerce yükseklikte tavla oynadı.
Sivas'ta yamaç paraşütü yaparken metrelerce yükseklikte tavla oynadılar - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Arkadaşıyla birlikte yamaç paraşütü yapan Çökelek ve arkadaşı, metrelerce yükseklikte tavla oynadı.
© İHAO anlar ise aksiyon kamerasına yansıdı.
Sivas'ta yamaç paraşütü yaparken metrelerce yükseklikte tavla oynadılar - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
O anlar ise aksiyon kamerasına yansıdı.
© İHAKentte bu sporu yaymak için böyle bir yola başvurduklarını söyleyen Çökelek, bu yaptığı sayesinde insanların bu spora farklı heyecanla yaklaştığını söyledi.
Sivas'ta yamaç paraşütü yaparken metrelerce yükseklikte tavla oynadılar - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Kentte bu sporu yaymak için böyle bir yola başvurduklarını söyleyen Çökelek, bu yaptığı sayesinde insanların bu spora farklı heyecanla yaklaştığını söyledi.
© İHAYaptıklarının insanların yamaç paraşütüne farklı heyecanla yaklaşmasını sağladığını belirten Nihat Çökelek, “Türk Hava Kurumu'nun Sivas’ta açmış olduğu bir kurs vardı, önce orada eğitimler aldık. Ardından burada tecrübeli arkadaşlardan destek aldık. Bu sporu yaklaşık 3 yıldır yapıyorum. Bu sporu yaklaşık 200 metre yüksekliğinde olan bir tepeden atlayarak yapıyoruz. Bu spora dikkat çekmek için uçuş sırasında tavla oynadık. Hem canımız sıkılmasın istedik hem de bir farkındalık oluşturmak istedik. Sivas’ta bu sporu daha çok tanıtmak ve yapılması için çabalıyoruz. Önümüzdeki günlerde farklı çalışmalar da yapmayı düşünüyoruz. Bu tarz videoları sosyal medya üzerinden paylaştığımızda çok ilgi görüyor. İnsanların bu spora farklı bir heyecanla yaklaşmasını sağlıyor. Ayrıca bu sporun ne kadar güvenli olduğunu da göstermeye çalışıyoruz. Elimizden de geldiği kadar bu sporu geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.
Sivas'ta yamaç paraşütü yaparken metrelerce yükseklikte tavla oynadılar - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Yaptıklarının insanların yamaç paraşütüne farklı heyecanla yaklaşmasını sağladığını belirten Nihat Çökelek, “Türk Hava Kurumu'nun Sivas’ta açmış olduğu bir kurs vardı, önce orada eğitimler aldık. Ardından burada tecrübeli arkadaşlardan destek aldık. Bu sporu yaklaşık 3 yıldır yapıyorum. Bu sporu yaklaşık 200 metre yüksekliğinde olan bir tepeden atlayarak yapıyoruz. Bu spora dikkat çekmek için uçuş sırasında tavla oynadık. Hem canımız sıkılmasın istedik hem de bir farkındalık oluşturmak istedik. Sivas’ta bu sporu daha çok tanıtmak ve yapılması için çabalıyoruz. Önümüzdeki günlerde farklı çalışmalar da yapmayı düşünüyoruz. Bu tarz videoları sosyal medya üzerinden paylaştığımızda çok ilgi görüyor. İnsanların bu spora farklı bir heyecanla yaklaşmasını sağlıyor. Ayrıca bu sporun ne kadar güvenli olduğunu da göstermeye çalışıyoruz. Elimizden de geldiği kadar bu sporu geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.
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