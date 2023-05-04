https://sputniknews.com.tr/20230504/esi-tarafindan-aldatildigini-papaganindan-ogrendi-1070618532.html

Eşi tarafından aldatıldığını papağanından öğrendi

Eşi tarafından aldatıldığını papağanından öğrendi

Vietnam'da bir kadın, eşinin kendisini evin hizmetçisiyle aldattığını papağanından öğrendi. Kadının adama boşanma davası açtığı bildirildi. 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T17:01+0300

2023-05-04T17:01+0300

2023-05-04T17:01+0300

yaşam

papağan

vietnam

aldatma

eş

boşanma

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Vietnam basınında yer alan habere göre, aldatılan kadın, eşi ve evin hizmetçisi arasındaki ilişkiyi papağanından öğrendi. Kadına göre, kendisi ve başarılı bir mobilya işi olan kocası yakın zamanda ev işlerine yardımcı olması için bir hizmetçi tutmaya karar verdiler. Bir tanıdıklarının tavsiyesi üzerine bir hizmetçiyi işe aldıklarını söyleyen kadın, zamanla eşinin ve hizmetçinin hareketlerinden şüphelendiğini belirtti.Hizmetçi kadının ilk işe girdiği zamanlarda eşinin çekingen davranışlar sergilediğini söyleyen kadın, zamanla eşinin tavırlarının değiştiğini gözlemlediğini ifade etti. Bir süre sonra çamaşırları çatıya asmaya karar verdiğinde şüphelerinin doğrulandığını belirten kadın, ayağa kalkarken papağanın garip ve müstehcen sözleri taklit ettiğini duydu. Kocasının kuşa bu sesleri kasten öğretmediğinden emin olan kadın, papağanın bu cümleleri eşinin hizmetçiyle yatak odasındaki aktiviteleri sonucu öğrenmiş olabileceği sonucuna vardı.Daha sonra hizmetçinin odasına gizli bir kamera yerleştiren kadın, bir hafta içinde kocasının kendisini aldattığı anları kayda almayı başardı. Ayrıca hizmetçinin bu ilişkiyle birlikte kocasından daha fazla para aldığını anlayan kadın, boşanma davası açtı. Hindistan'da bir papağan 2 katili ortaya çıkarmıştıMart ayında Hindistan'da bir papağan, bir cinayet davasında baş tanık olarak dinlenmişti ve olayı açığa çıkarmıştı.Kuşun 'tanıklığı', 2014 yılında bir kadının öldürülmesi nedeniyle iki adamın ömür boyu hapse mahkum edilmesine yardımcı olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230426/tablet-kullanan-papaganlar-goruntulu-gorusmeler-yapiyor-1070204807.html

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papağan, vietnam, aldatma, eş, boşanma