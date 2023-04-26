https://sputniknews.com.tr/20230426/tablet-kullanan-papaganlar-goruntulu-gorusmeler-yapiyor-1070204807.html
Tablet kullanıp görüntülü görüşme yapan papağanlar daha az yalnız hissediyor
Tablet kullanıp görüntülü görüşme yapan papağanlar daha az yalnız hissediyor
Araştırmaya göre, kendilerine tablet verilen papağanların diğer kuşları görüntülü arayarak daha sosyal hissettikleri belirtildi. Tablet kullanan papağanların... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T12:24+0300
2023-04-26T12:24+0300
2023-04-26T12:28+0300
yaşam
papağan
görüntülü görüşme
hayvan
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ABD'de yapılan bir çalışma kapsamında papağan sahipleri, dokunmatik ekranlı bir tablet kullanarak evcil hayvanlarının diğer kuşlarla iletişim kurmaları için eğitti. Bilim insanlarına göre, diğer kuşlarla görüntülü görüşmesine izin verilen papağanlar daha az izole hissediyor.Kuşlarla görüntülü görüşme yapmak için kullanabilecekleri bir tablet verilen papağanlar, diğer kuşların tüylerini okşamak, şarkı söylemek ve oyun oynamak gibi daha fazla sosyal davranışta bulunmaya başladı.Çalışmada yer alan ve araştımanın başyazarlarından biri olan Dr. Ilyena Hirskyj-Douglas, yaptığı açıklamada araştırmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: Toplamda 147 görüntülü arama yaptılar18 evcil papağanın bin saatten fazla görüntüsüne dayanan analizler, kuşlar için bu durumun çeşitli faydalar içerdiğini öne sürüyor. Kuşlar, sahiplerinin yardımıyla önce bir zil çalmayı, ardından tabletin ekranındaki başka bir kuşun fotoğrafına dokunarak arama yapmayı öğrendi.Çalışma sırasında kuşlar, toplamda 147 kasıtlı arama yaptı. Bu arada, sahipleri kuşların davranışları hakkında ayrıntılı notlar aldı ve araştırmacılar daha sonra video görüntülerini inceledi.'Bazıları şarkı söyledi, bazıları etrafta oynamaya başladı'"Farklı davranışlar yelpazesi beni oldukça şaşırttı" diyen Hirskyj-Douglas, "Bazıları şarkı söyledi, bazıları etrafta oynamaya başladı. Bir kısmı da oyuncaklarını başka bir kuşa göstermek istedi" dedi.Parrot Kindergarten'ın kurucu ortağı Dr. Jennifer Cunha da papağanların diğer kuşlarla iletişim kurmayı kavradıklarını söyledi. Cunha, "Araştırmadaki tüm katılımcılar, deneyime değer verdiklerini ve sistemi kullanmaya devam etmek istediklerini söylediler" diye ekledi.Vahşi doğada birçok papağan türü kalabalık sürüler halinde yaşasa da, evcil olanlar genellikle tek başına veya küçük gruplar halinde tutuluyor.İzolasyon ve can sıkıntısı, kuşların sallanma, ileri geri adım atma veya tüy yolma gibi kendine zarar verme davranışları olarak görülen psikolojik problemlerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor.
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papağan, görüntülü görüşme, hayvan
papağan, görüntülü görüşme, hayvan
Tablet kullanıp görüntülü görüşme yapan papağanlar daha az yalnız hissediyor
12:24 26.04.2023 (güncellendi: 12:28 26.04.2023) Abone ol
Araştırmaya göre, kendilerine tablet verilen papağanların diğer kuşları görüntülü arayarak daha sosyal hissettikleri belirtildi. Tablet kullanan papağanların diğer kuşları görüntülü arayarak şarkı söylemeye başladığı, daha fazla oynadığı ve hatta türdaşlarına hediye göndermek istediği gözlemlendi.
ABD'de yapılan bir çalışma kapsamında papağan sahipleri, dokunmatik ekranlı bir tablet kullanarak evcil hayvanlarının diğer kuşlarla iletişim kurmaları için eğitti. Bilim insanlarına göre, diğer kuşlarla görüntülü görüşmesine izin verilen papağanlar daha az izole hissediyor.
Kuşlarla görüntülü görüşme yapmak için kullanabilecekleri bir tablet verilen papağanlar, diğer kuşların tüylerini okşamak, şarkı söylemek ve oyun oynamak gibi daha fazla sosyal davranışta bulunmaya başladı.
Çalışmada yer alan ve araştımanın başyazarlarından biri olan Dr. Ilyena Hirskyj-Douglas, yaptığı açıklamada araştırmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Görüntülü görüşmeler birçok insana iyi geliyor ve daha sosyal hissetmelerini sağlıyor. ABD'de 20 milyon evcil papağan evlerde yaşamını sürdürüyor. Biz de bu papağanlarda görüntülü görüşmelerin işe yarayıp yaramadığını denemek istedik. İmkan vermemiz halinde kuşların nasıl davranışlar sergilediklerini merak ediyoruz."
Toplamda 147 görüntülü arama yaptılar
18 evcil papağanın bin saatten fazla görüntüsüne dayanan analizler, kuşlar için bu durumun çeşitli faydalar içerdiğini öne sürüyor.
Kuşlar, sahiplerinin yardımıyla önce bir zil çalmayı, ardından tabletin ekranındaki başka bir kuşun fotoğrafına dokunarak arama yapmayı öğrendi.
Çalışma sırasında kuşlar, toplamda 147 kasıtlı arama yaptı. Bu arada, sahipleri kuşların davranışları hakkında ayrıntılı notlar aldı ve araştırmacılar daha sonra video görüntülerini inceledi.
'Bazıları şarkı söyledi, bazıları etrafta oynamaya başladı'
"Farklı davranışlar yelpazesi beni oldukça şaşırttı" diyen Hirskyj-Douglas, "Bazıları şarkı söyledi, bazıları etrafta oynamaya başladı. Bir kısmı da oyuncaklarını başka bir kuşa göstermek istedi" dedi.
Parrot Kindergarten'ın kurucu ortağı Dr. Jennifer Cunha da papağanların diğer kuşlarla iletişim kurmayı kavradıklarını söyledi.
Cunha, "Araştırmadaki tüm katılımcılar, deneyime değer verdiklerini ve sistemi kullanmaya devam etmek istediklerini söylediler" diye ekledi.
Vahşi doğada birçok papağan türü kalabalık sürüler halinde yaşasa da, evcil olanlar genellikle tek başına veya küçük gruplar halinde tutuluyor.
İzolasyon ve can sıkıntısı, kuşların sallanma, ileri geri adım atma veya tüy yolma gibi kendine zarar verme davranışları olarak görülen psikolojik problemlerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor.