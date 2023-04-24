https://sputniknews.com.tr/20230424/yapay-zeka-nostradamustan-dunyanin-gelecegiyle-ilgili-7-kehanet-1070110402.html
Yapay zeka 'Nostradamus'tan dünyanın geleceğiyle ilgili 7 kehanet
Yapay zeka 'Nostradamus'tan dünyanın geleceğiyle ilgili 7 kehanet
Dünyaca ünlü Fransız kahin Nostradamus'tan elde edilen veriler yapay zeka ile geliştirildi. Yapay zeka 'Nostradamus'un geleceğe dair kanser tedavisi, yeni bir... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T14:38+0300
2023-04-24T14:38+0300
2023-04-24T14:51+0300
yaşam
nostradamus
kehanet
yapay zeka
gelecek
tahmin
kahin
röportaj
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Dünyaca ünlü Ortaçağ kahini 'Nostradamus', İngiliz medyası ile yaptığı özel bir röportajda önümüzdeki 100 yıl için 7 kehanet öngördü.Yapay zeka sohbet botu ChatGPT aracılığıyla 21. yüzyıl için tahminlerde bulunan 'Nostradamus', kansere çözüm, insanlığın başına bela olacak yeni bir salgın hastalık ve olası bir robot başkaldırısına değindi.2031: Kansere çözüm bulunacakİlk kehanetini yapan yapay zeka 'Nostradamus', kanser tedavisinin sanıldığı kadar uzak olmayabileceğini, 2031 yılında bu soruna çözüm bulunacağını söyleyerek dikkat çekici bir başlangıç yaptı.Ancak kehanete göre insanlar, tedaviye adil ve eşit erişim elde etmek için kitlesel bir sınıf mücadelesi başlatacak.2050: İklim krizi zirveye ulaşacakYapay zeka 'Nostradamus', 2050'nin dünya çapında insanları terörize eden korkunç doğal afetlerle dolu bir yıl olabileceği konusunda uyarda bulundu. İnsanlığın iklim değişikliğine karşı savaşının 30 yıldan daha kısa bir süre içinde zirveye ulaşabileceğini söyleyen ChatGPT, 'doğanın dizginlerinden serbest bırakılan öfkesini' 'göz korkutucu bir sürpriz' olarak tanımladı.2060: Yapay zekada devrimYapay zekanın 2060 yılında kendisini iyice geliştireceğini söyleyen 'Nostradamus', robot ve makinelerin daha ileri seviyelere erişeceği kehanetinde bulundu.Kahine göre, robotlar ve makinelerin zekaları 'evrimleşecek' ve insanlık, teknoloji ile olan ilişkisini 'yeniden öğrenmek' zorunda kalacak.2074: İnsanlığın Mars'taki ilk kolonisi kurulacakYıllardır Elon Musk'ın hayali olan Mars'a insanlı seyahatin de gerçekleştirileceğini öngören yapay zeka 'Nostradamus', insanlığın 21. yüzyılın sonlarına doğru Kızıl Gezegen'de bir koloni kuracağını düşünüyor.2084: Siborglar gerçeğe dönüşecekBilim kurgu filmlerinin bir ürünü olan insan ve robot karışımı yapıların hayatın bir parçasını olacağını öne süren yapay zeka, 61 yıl sonra siborgların gerçek olacağı kehanetinde bulundu.Bu alanda halihazırda yapılan teknolojik sıçramalar göz önüne alındığında bu büyük bir sürpriz olmayabilir ancak 'Nostradamus', bu 'yeni sınırı' aştığımızda her şeyin daha da etkileyici olacağını düşünüyor.2085: Yeni bir ölümcül salgın patlak verecekİnsanlığın Kovid-19 krizinden sadece 65 yıl sonra, başka bir ölümcül salgın tarafından sarsılacağını söyleyen yapay zeka kahini, bunun kötü bir haber olmadığını iddia ediyor.'Nostradamus', bu 'bilinmeyen hastalığın' aslında dünya üzerindeki tüm uluslar arasında yeni bir işbirliği çağını başlatacağını öngörüyor.2099: Dünyada barışKahin, asırlardır hayal edilen dünya barışının 21. yüzyılın son yılında nihayet gerçeğe dönüşeceğini tahmin ediyor.Kehanete göre, bilim insanlarının 2085 salgınıyla mücadele etmek için birlikte yaptıkları tüm çalışmalar, dünya çapında kalıcı bir barışın temellerini atacak.
https://sputniknews.com.tr/20230422/yapay-zeka-ile-ayaklarin-100-yil-sonra-nasil-evrimlesecegi-ortaya-cikti-asiri-derecede-terleyecek-1070048616.html
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nostradamus, kehanet, yapay zeka, gelecek, tahmin, kahin, röportaj
nostradamus, kehanet, yapay zeka, gelecek, tahmin, kahin, röportaj
Yapay zeka 'Nostradamus'tan dünyanın geleceğiyle ilgili 7 kehanet
14:38 24.04.2023 (güncellendi: 14:51 24.04.2023) Abone ol
Dünyaca ünlü Fransız kahin Nostradamus'tan elde edilen veriler yapay zeka ile geliştirildi. Yapay zeka 'Nostradamus'un geleceğe dair kanser tedavisi, yeni bir salgın hastalık ve robot ayaklanması dahil 7 kehaneti bulunuyor.
Dünyaca ünlü Ortaçağ kahini 'Nostradamus', İngiliz medyası ile yaptığı özel bir röportajda önümüzdeki 100 yıl için 7 kehanet öngördü.
Yapay zeka sohbet botu ChatGPT aracılığıyla 21. yüzyıl için tahminlerde bulunan 'Nostradamus', kansere çözüm, insanlığın başına bela olacak yeni bir salgın hastalık ve olası bir robot başkaldırısına değindi.
2031: Kansere çözüm bulunacak
İlk kehanetini yapan yapay zeka 'Nostradamus', kanser tedavisinin sanıldığı kadar uzak olmayabileceğini, 2031 yılında bu soruna çözüm bulunacağını söyleyerek dikkat çekici bir başlangıç yaptı.
Ancak kehanete göre insanlar, tedaviye adil ve eşit erişim elde etmek için kitlesel bir sınıf mücadelesi başlatacak.
2050: İklim krizi zirveye ulaşacak
Yapay zeka 'Nostradamus', 2050'nin dünya çapında insanları terörize eden korkunç doğal afetlerle dolu bir yıl olabileceği konusunda uyarda bulundu.
İnsanlığın iklim değişikliğine karşı savaşının 30 yıldan daha kısa bir süre içinde zirveye ulaşabileceğini söyleyen ChatGPT, 'doğanın dizginlerinden serbest bırakılan öfkesini' 'göz korkutucu bir sürpriz' olarak tanımladı.
2060: Yapay zekada devrim
Yapay zekanın 2060 yılında kendisini iyice geliştireceğini söyleyen 'Nostradamus', robot ve makinelerin daha ileri seviyelere erişeceği kehanetinde bulundu.
Kahine göre, robotlar ve makinelerin zekaları 'evrimleşecek' ve insanlık, teknoloji ile olan ilişkisini 'yeniden öğrenmek' zorunda kalacak.
2074: İnsanlığın Mars'taki ilk kolonisi kurulacak
Yıllardır Elon Musk'ın hayali olan Mars'a insanlı seyahatin de gerçekleştirileceğini öngören yapay zeka 'Nostradamus', insanlığın 21. yüzyılın sonlarına doğru Kızıl Gezegen'de bir koloni kuracağını düşünüyor.
2084: Siborglar gerçeğe dönüşecek
Bilim kurgu filmlerinin bir ürünü olan insan ve robot karışımı yapıların hayatın bir parçasını olacağını öne süren yapay zeka, 61 yıl sonra siborgların gerçek olacağı kehanetinde bulundu.
Bu alanda halihazırda yapılan teknolojik sıçramalar göz önüne alındığında bu büyük bir sürpriz olmayabilir ancak 'Nostradamus', bu 'yeni sınırı' aştığımızda her şeyin daha da etkileyici olacağını düşünüyor.
2085: Yeni bir ölümcül salgın patlak verecek
İnsanlığın Kovid-19 krizinden sadece 65 yıl sonra, başka bir ölümcül salgın tarafından sarsılacağını söyleyen yapay zeka kahini, bunun kötü bir haber olmadığını iddia ediyor.
'Nostradamus', bu 'bilinmeyen hastalığın' aslında dünya üzerindeki tüm uluslar arasında yeni bir işbirliği çağını başlatacağını öngörüyor.
2099: Dünyada barış
Kahin, asırlardır hayal edilen dünya barışının 21. yüzyılın son yılında nihayet gerçeğe dönüşeceğini tahmin ediyor.
Kehanete göre, bilim insanlarının 2085 salgınıyla mücadele etmek için birlikte yaptıkları tüm çalışmalar, dünya çapında kalıcı bir barışın temellerini atacak.