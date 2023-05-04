https://sputniknews.com.tr/20230504/deprem-bolgesinde-ohalin-kaldirilacagi-tarih-aciklandi-1070598647.html
Deprem bölgesinde OHAL'in kaldırılacağı tarih açıklandı
Deprem bölgesinde OHAL'in kaldırılacağı tarih açıklandı
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, afet bölgesindeki OHAL'in 9 Mayıs'ta sonlanacağını açıkladı. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T11:46+0300
2023-05-04T11:46+0300
2023-05-04T11:46+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
ohal
olağanüstü hal (ohal)
kahramanmaraş
afet
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6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 şehir için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilen OHAL'in 9 Mayıs'ta sona ereceği açıklandı.AK P Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da deprem bölgesindeki OHAL'in 9 Mayıs'ta sonlanacağını açıkladı.CNN TÜRK'te Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Ali İhsan Yavuz, "OHAL 9 Mayıs'ta bitecek. Ortaya herhangi handikaplar çıkmasın diye önlemler alınmıştı, bir sorun olmayacak" açıklamasında bulundu.6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da OHAL ilan edilmişti. Depremden etkilenen kentler arasında yer alan Elazığ'da ise mücbir sebep hali ilan edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230310/ohal-ilan-edilen-illerde-bazi-tedbirlerin-alinmasina-iliskin-kararname-resmi-gazetede-1068065251.html
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deprem, ohal, olağanüstü hal (ohal), kahramanmaraş, afet
deprem, ohal, olağanüstü hal (ohal), kahramanmaraş, afet
Deprem bölgesinde OHAL'in kaldırılacağı tarih açıklandı
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AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, afet bölgesindeki OHAL'in 9 Mayıs'ta sonlanacağını açıkladı.
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 şehir için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilen OHAL'in 9 Mayıs'ta sona ereceği açıklandı.
AK P Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da deprem bölgesindeki OHAL'in 9 Mayıs'ta sonlanacağını açıkladı.
CNN TÜRK'te Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Ali İhsan Yavuz, "OHAL 9 Mayıs'ta bitecek. Ortaya herhangi handikaplar çıkmasın diye önlemler alınmıştı, bir sorun olmayacak" açıklamasında bulundu.
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da OHAL ilan edilmişti. Depremden etkilenen kentler arasında yer alan Elazığ'da ise mücbir sebep hali ilan edilmişti.