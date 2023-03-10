https://sputniknews.com.tr/20230310/ohal-ilan-edilen-illerde-bazi-tedbirlerin-alinmasina-iliskin-kararname-resmi-gazetede-1068065251.html
OHAL ilan edilen illerde bazı tedbirlerin alınmasına ilişkin kararname Resmi Gazete’de
OHAL ilan edilen illerde bazı tedbirlerin alınmasına ilişkin kararname Resmi Gazete’de
Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde bazı tedbirlerin alınmasına ilişkin kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T05:29+0300
2023-03-10T05:29+0300
2023-03-10T05:29+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
ohal
olağanüstü hal (ohal)
tedbir
resmi gazete
kararname
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile avans ödemeleri, sanayi siciline ilişkin süreler ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları ve kooperatifler hakkında düzenleme yapıldı.Depremde vefat eden memurlara yapılmış aylık ve ücret ödemeleri geri alınmayacakDevlet Memurları Kanununun 24. maddesi uyarınca kamu personeline yapılmış olan aylık ve ücret ödemeleri, ilgililerin deprem nedeniyle ölümleri halinde geri alınmayacak.Sanayi siciline ilişkin istenen süreler 3 ay durduOHAL ilan edilen illerde, kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sanayi siciline yönelik istenen süreler 3 ay süreyle durdu. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak.Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca düzenlenecek belgeler için ücret alınmayacakOHAL ilan edilen illerde, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ve depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlardan, OHAL süresince esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca düzenlenecek belgeler için ücret alınmayacak.Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları ile kooperatifler ayni ve nakdi yardım yapabilecekEsnaf ve sanatkar odaları, birlikleri, federasyonları ve Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile kooperatif ve üst kuruluşları 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren OHAL süresince OHAL ilan edilen illerde, yönetim kurulunca alınacak kararla ayni ve maddi yardım yapabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230310/deprem-nedeniyle-yerlesim-yerini-degistirenlerin-haklari-korunacak-1068064038.html
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türkiye, deprem, ohal, olağanüstü hal (ohal), tedbir, resmi gazete, kararname
türkiye, deprem, ohal, olağanüstü hal (ohal), tedbir, resmi gazete, kararname
OHAL ilan edilen illerde bazı tedbirlerin alınmasına ilişkin kararname Resmi Gazete’de
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Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde bazı tedbirlerin alınmasına ilişkin kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile avans ödemeleri, sanayi siciline ilişkin süreler ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları ve kooperatifler hakkında düzenleme yapıldı.
Depremde vefat eden memurlara yapılmış aylık ve ücret ödemeleri geri alınmayacak
Devlet Memurları Kanununun 24. maddesi uyarınca kamu personeline yapılmış olan aylık ve ücret ödemeleri, ilgililerin deprem nedeniyle ölümleri halinde geri alınmayacak.
Sanayi siciline ilişkin istenen süreler 3 ay durdu
OHAL ilan edilen illerde, kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sanayi siciline yönelik istenen süreler 3 ay süreyle durdu. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak.
Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca düzenlenecek belgeler için ücret alınmayacak
OHAL ilan edilen illerde, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ve depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlardan, OHAL süresince esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca düzenlenecek belgeler için ücret alınmayacak.
Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları ile kooperatifler ayni ve nakdi yardım yapabilecek
Esnaf ve sanatkar odaları, birlikleri, federasyonları ve Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile kooperatif ve üst kuruluşları 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren OHAL süresince OHAL ilan edilen illerde, yönetim kurulunca alınacak kararla ayni ve maddi yardım yapabilecek.