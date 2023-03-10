https://sputniknews.com.tr/20230310/deprem-nedeniyle-yerlesim-yerini-degistirenlerin-haklari-korunacak-1068064038.html

Deprem nedeniyle yerleşim yerini değiştirenlerin hakları korunacak

Deprem nedeniyle yerleşim yerini değiştirenlerin hakları korunacak

OHAL kapsamında deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T02:22+0300

2023-03-10T02:22+0300

2023-03-10T02:22+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

olağanüstü hal (ohal)

ohal

resmi gazete

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Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yer aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasına ilişkin düzenleme yapıldı.Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde, bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bulunan kişilerin yerleşim yerini değiştirmesi halinde, bu kişilere deprem dolayısıyla kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramayacak.

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olağanüstü hal (ohal), ohal, resmi gazete