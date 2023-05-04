CHP, Soylu'nun büyükelçi ile görüşme ve ses kaydı iddiasını yargıya taşıyor

"Ünal beyle bu konuyla ilgili görüştüm. Konuyla ilgili hemen dava açacağını söyledi. Süleyman Soylu'nun bahsettiği kişi bizim milletvekilimiz, CHP'nin genel başkan yardımcısı ve bahsettiği kişi bu ülkede büyükelçilik yapmış bir kişi.

Herhangi bir soruşturma konusu mevzu değilken, aradan bu söylediği sözün üzerinden bir yıl geçmişken ve bu bir yıl içerisinde Ünal Çeviköz ile ilgili savcılığa bir bildirimde bulunmadığı halde ve bununla ilgili bir fezlekenin TBMM'ye gelmemiş olmasına rağmen kalkıpta 'ajanlık faaliyeti ve casusluk faaliyeti içerisindeydi. İzledik, ses kayıtları bende, dinledik' diyor. "