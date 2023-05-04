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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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CHP, Soylu'nun büyükelçi ile görüşme ve ses kaydı iddiasını yargıya taşıyor
CHP, Soylu'nun büyükelçi ile görüşme ve ses kaydı iddiasını yargıya taşıyor
İçişleri Bakanı Soylu'nun CHP'li Çeviköz ile bir AB ülkesi büyükelçisinin görüşmesine dair ses kaydının olduğunu belirterek başlattığı casusluk tartışması... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T22:48+0300
2023-05-04T22:51+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
süleyman soylu
ünal çeviköz
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ile bir Avrupa Birliği ülkesi büyükelçisinin görüşmesine dair ses kaydının olduğu iddiası; CHP tarafından yargıya taşınıyor.CHP Grup başkanvekili Engin Özkoç, NTV'den Funda Görey'in sorularını yanıtladı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6'lı masanın toplantılarında alınan kararların CHP'li Ünal Çeviköz tarafından bir AB ülkesinin büyükelçisine götürülüp onaylatıldığını ve görüşmeye ilişkin ellerinde ses kaydı olduğunu söylemişti.Soylu'nun bu suçlamalarına yanıt veren CHP Grup Başkanvekili, Ünal Çeviköz'ün Bakan Soylu'nun ilgili dava açacağını belirtti.Engin Özkoç'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekildeİ:
https://sputniknews.com.tr/20230504/bakan-soylu-hdpnin-milletvekili-adaylari-kandil-tarafindan-belirlenmistir-1070588459.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), süleyman soylu, ünal çeviköz, avrupa, avrupa birliği
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), süleyman soylu, ünal çeviköz, avrupa, avrupa birliği

CHP, Soylu'nun büyükelçi ile görüşme ve ses kaydı iddiasını yargıya taşıyor

22:48 04.05.2023 (güncellendi: 22:51 04.05.2023)
© AA / Ali Balıkçı Engin Özkoç
Engin Özkoç - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AA / Ali Balıkçı
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İçişleri Bakanı Soylu'nun CHP'li Çeviköz ile bir AB ülkesi büyükelçisinin görüşmesine dair ses kaydının olduğunu belirterek başlattığı casusluk tartışması sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Çeviköz'ün iddia için yargıya gideceğine aktarıp, böyle bir casusluk olayı varsa bugüne değin neden savcılığa iletilmediğini sordu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ile bir Avrupa Birliği ülkesi büyükelçisinin görüşmesine dair ses kaydının olduğu iddiası; CHP tarafından yargıya taşınıyor.
CHP Grup başkanvekili Engin Özkoç, NTV'den Funda Görey'in sorularını yanıtladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6'lı masanın toplantılarında alınan kararların CHP'li Ünal Çeviköz tarafından bir AB ülkesinin büyükelçisine götürülüp onaylatıldığını ve görüşmeye ilişkin ellerinde ses kaydı olduğunu söylemişti.
Soylu'nun bu suçlamalarına yanıt veren CHP Grup Başkanvekili, Ünal Çeviköz'ün Bakan Soylu'nun ilgili dava açacağını belirtti.
Engin Özkoç'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekildeİ:
"Ünal beyle bu konuyla ilgili görüştüm. Konuyla ilgili hemen dava açacağını söyledi. Süleyman Soylu'nun bahsettiği kişi bizim milletvekilimiz, CHP'nin genel başkan yardımcısı ve bahsettiği kişi bu ülkede büyükelçilik yapmış bir kişi.
Herhangi bir soruşturma konusu mevzu değilken, aradan bu söylediği sözün üzerinden bir yıl geçmişken ve bu bir yıl içerisinde Ünal Çeviköz ile ilgili savcılığa bir bildirimde bulunmadığı halde ve bununla ilgili bir fezlekenin TBMM'ye gelmemiş olmasına rağmen kalkıpta 'ajanlık faaliyeti ve casusluk faaliyeti içerisindeydi. İzledik, ses kayıtları bende, dinledik' diyor. "
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları Geleneksel Sahur programına katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
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