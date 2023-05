https://sputniknews.com.tr/20230504/bakan-soylu-hdpnin-milletvekili-adaylari-kandil-tarafindan-belirlenmistir-1070588459.html

Bakan Soylu: HDP'nin milletvekili adayları Kandil tarafından belirlenmiştir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'nın siyasi kolu HDP'dir. HDP'nin milletvekili adayları Kandil tarafından belirlenmiştir. Bu benim bilgim. Değerlendirmem...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in, bakanlık bünyesinde bir seçim takip modülü oluşturulduğu iddialarına ilişkin, "Bizim Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığımız (GAMER) var. O illerdeki seçim koordinasyon merkezi oldu, kaymakamlıkların ve valiliklerin. Yani bir sistem kuruldu. Bu sistem İller İdaresi Genel Müdürlüğünün bir genelgesiyle bütün her yere gönderildi. Burayı bu sistem götürecek" dedi.AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Habertürk TV canlı yayınında, uyuşturucunun kökünü kurutmaya yönelik en geniş operasyonlardan bir tanesini yaptıklarını söyledi.Uyuşturucu kullanıcılarının, satıcıların hesaplarına para gönderdiğini, bunun üzerinden MASAK'ta çalışma yaptıklarını belirten Soylu, yaklaşık 598 kişiyi tespit ettiklerini, 300 kişinin de gözaltına alındığını aktardı.Program sunucusu Mehmet Akif Ersoy'un, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile yaptığı programda, Özel'in İstanbul'da büyük fark attıklarını öne sürmesine ilişkin sorduğu soruyu yanıtlayan Soylu, "CHP'lilerin böyle gerçeklikten kopuk, rasyonel olmayan birtakım arzuları, istekleri vardır. Ama o her seçim sonucunda arzu ve istekte kalır, gerçekleşmez. Allah'ın izniyle birinci turda bitiriyoruz. Araştırmayı şöyle okumak lazım. Araştırma, bugünün fotoğrafını verir. Seçmene '14 Mayıs'ta kime oy vereceksiniz?' diyebilirsiniz. O, bugünkü yaşadıklarıyla bugünkü tespitleriyle beraber oy kullanır. Arada 11 gün var, 11 gün içinde hangi gelişmelerin yaşanacağını, onu nelerin etkileyeceğini bilemeyebilir. Orada kararsızlar var. Recep Tayyip Erdoğan, Allah'ın izniyle birinci turda cumhurbaşkanlığını alıyor" diye konuştu.'PKK'nın patronu da Amerika''PKK'nın patronu da Amerika' diyen Soylu, PKK'nın bugün kime oy verdiğini sordu.Soylu, "PKK'nın siyasi kolu HDP'dir. HDP'nin milletvekili adayları Kandil tarafından belirlenmiştir. Bu benim bilgim. Değerlendirmem değil. Her dönem öyle olmuştur" ifadesini kullandı.Sunucu Ersoy, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in "İçişleri Bakanlığı'nda paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik. İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir seçim takip modülü oluşturmuşlar" şeklindeki iddiasını anımsatıp, Soylu'ya böyle bir uygulamanın olup olmadığını sordu.'CHP bunu 1946'daki sopalı seçimlerle karıştırıyor'Soruya, "Cumhuriyet Halk Partisi bunu 1946'daki sopalı seçimlerle karıştırıyor" şeklinde cevap veren Soylu, şöyle devam etti:Soylu, Türkiye'de her daim seçimin güvenliğinden sorumlu olan bakanlığın, sandıkların güvenli bir şekilde okula getirilmesinden, okulda güvenli olarak oy kullanmasının sağlanmasından, jeneratörlerin çalışmasından, özellikle okullardaki kameraların çalışmasından sorumlu olduğunu anlattı.Deprem bölgesinde, Yüksek Seçim Kurulunun, oy verme işleminin "Çadırlarda olur" dediğini, ancak bunun içine sinmediğini, bu yüzden konteynerlerde seçim sandıkları kurduklarını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:Bakan Soylu, geçmişte yapılan uygulamaya ilişkin de bilgiler vererek, "Bizim Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığımız (GAMER) var. O illerdeki seçim koordinasyon merkezi oldu, kaymakamlıkların ve valiliklerin. Yani bir sistem kuruldu. Bu sistem İller İdaresi Genel Müdürlüğünün bir genelgesiyle bütün her yere gönderildi. Burayı bu sistem götürecek. Geçmişte de yine buna benzer ismi olan bir kurum götürüyordu bunu. Biz daha sonra o terörle mücadele şeyi gibi kuruldu. Bunun sürekli cari olarak o kurum içerisinde olmasının doğru olduğunu düşünmedim. Onun ismini yaklaşık 4-5 yıl önce Güvenlik Acil Durum Merkezi olarak değiştirdik. Doğru olan da bu zaten. Çünkü o zaman terör konseptiyle kurulmuş bir kurumdu ve cari olarak bütün kaymakamlıklarda, bütün valiliklerde kurulmuş bir kuruldu. Şimdi burada Güvenlik Acil Durum Merkezi bunu sağlıyor" diye konuştu.Eskiden bu işlerin excel tablolarda yapıldığını ifade eden Soylu, "Modülün ismi ne? Sandık Teslim Programı Modülü. Ya bu geçmişte de böyle. Oy sonuçlarını da veriyorlardı. Zaten oy sonuçları şöyle alınıyor. Excel'le yaptığımızı bütün ilçelerde 'Yeni bir şey, excel ile yapmayın, böyle bir modül var'. Bunun eğitimini de verdiler günlerden beri. Aynı zamanda iyi bir şey yapıyoruz, doğru bir şey. Seçimi daha güvenli hale getirebilecek bir şeyi yapıyoruz. Zaten orada sandık kurulunda oylar açıklanırken, sandık kurulunun dışında ve müşahitlerinin dışında bir polis, güvenlik görevlisi yok. Veya bir jandarma güvenlik görevlisi yok. Ancak sandık başkanı çağırırsa oraya birisi gelebilir. Ama oylama biter. Oylama bittikten sonra zaten sonuçlar tahtalara asılır" sözlerini sarf etti.'Hepsi birer uydurma'Bakan Soylu, programda "Aplikasyon var mı?" sorusu üzerine, "Yok bir aplikasyon, hiçbir şey söz konusu değil. Hepsi birer uydurma. Zaten göreceğiz zaten aplikasyon var mı, yok mu. 601 bin polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz çalışacak. Seçmenin yüzde 1'i yapıyor. Herhalde bir aplikasyon olsa biri de çıkacak seçim günü 'Bende bir aplikasyon var, bu aplikasyona gireceğim' diyecek" değerlendirmesinde bulundu.'HÜDA PAR'ın Hizbullah'la herhangi bir ilişkisi söz konusu değil'HÜDA PAR'ın Hizbullah'la ilişkisine yönelik iddiaları da cevaplayan Soylu, şu görüşleri paylaştı:

