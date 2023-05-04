https://sputniknews.com.tr/20230504/bursada-profesore-saldiri-2-hasta-yakini-gozaltinda-1070589947.html

Bursa'da profesöre saldırı: 2 hasta yakını gözaltında

Bursa'da profesöre saldırı: 2 hasta yakını gözaltında

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Biçer, bir yıl önce hayatını kaybeden hastasının... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T04:22+0300

2023-05-04T04:22+0300

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türkiye

bursa

uludağ üniversitesi

sağlıkta şiddet

doktor

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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli profesöre saldırıda bulunan iki hasta yakını gözaltına alındı.İddiaya göre, BUÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Biçer'i, bir yıl önce vefat eden hastasının yakınları evine giderken saldırdı.Olayın ardından iki zanlının, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Biçer'e yönelik saldırıyı üzülerek öğrendiğini bildirdi.Sağlığa ve sağlık veren ellere yönelik şiddeti nereden gelirse gelsin kabul edemeyeceklerini belirten Yavuzyılmaz, "Arkadaşlarımız canla başla, büyük bir fedakarlıkla mücadele ederken, hak etmedikleri bir muameleye maruz kalmaları kabul edilemez" dedi.

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bursa, uludağ üniversitesi, sağlıkta şiddet, doktor