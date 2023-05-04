https://sputniknews.com.tr/20230504/bursada-profesore-saldiri-2-hasta-yakini-gozaltinda-1070589947.html
Bursa'da profesöre saldırı: 2 hasta yakını gözaltında
Bursa'da profesöre saldırı: 2 hasta yakını gözaltında
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Biçer, bir yıl önce hayatını kaybeden hastasının... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T04:22+0300
2023-05-04T04:22+0300
2023-05-04T04:22+0300
türkiye
bursa
uludağ üniversitesi
sağlıkta şiddet
doktor
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli profesöre saldırıda bulunan iki hasta yakını gözaltına alındı.İddiaya göre, BUÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Biçer'i, bir yıl önce vefat eden hastasının yakınları evine giderken saldırdı.Olayın ardından iki zanlının, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Biçer'e yönelik saldırıyı üzülerek öğrendiğini bildirdi.Sağlığa ve sağlık veren ellere yönelik şiddeti nereden gelirse gelsin kabul edemeyeceklerini belirten Yavuzyılmaz, "Arkadaşlarımız canla başla, büyük bir fedakarlıkla mücadele ederken, hak etmedikleri bir muameleye maruz kalmaları kabul edilemez" dedi.
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bursa, uludağ üniversitesi, sağlıkta şiddet, doktor
bursa, uludağ üniversitesi, sağlıkta şiddet, doktor
Bursa'da profesöre saldırı: 2 hasta yakını gözaltında
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Biçer, bir yıl önce hayatını kaybeden hastasının yakınları tarafından saldırıya uğradı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli profesöre saldırıda bulunan iki hasta yakını gözaltına alındı.
İddiaya göre, BUÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Biçer'i, bir yıl önce vefat eden hastasının yakınları evine giderken saldırdı.
Olayın ardından iki zanlının, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Biçer'e yönelik saldırıyı üzülerek öğrendiğini bildirdi.
Sağlığa ve sağlık veren ellere yönelik şiddeti nereden gelirse gelsin kabul edemeyeceklerini belirten Yavuzyılmaz, "Arkadaşlarımız canla başla, büyük bir fedakarlıkla mücadele ederken, hak etmedikleri bir muameleye maruz kalmaları kabul edilemez" dedi.