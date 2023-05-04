https://sputniknews.com.tr/20230504/bloomberg-ukrayna-bozulan-abd-ekonomisini-kurtariyor-1070636217.html

Bloomberg: Ukrayna bozulan ABD ekonomisini kurtarıyor

Bloomberg: Ukrayna bozulan ABD ekonomisini kurtarıyor

Ukrayna’da uzayan kriz, Batı’nın Kiev’e desteğini zayıflattığı, askeri yardıma devam etmeye yönelik ekonomik argümanlar olmadan da yardım akışın kuruyabileceği... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T22:44+0300

2023-05-04T22:44+0300

2023-05-04T22:45+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

rand

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068855855_0:72:1400:860_1920x0_80_0_0_b9ce7d0dbcf8dab02b8ad8d0360aebbe.jpg

Rus gazeteci Leonid Bershidsky, Bloomberg için kaleme aldığı makalede ABD’de Ukrayna’ya verilen desteğin yeni istihdamın oluşturulmasına ve enerji piyasalarının genişlemesine yol açtığını yazdı.Makalede, “2022'de Kiev'e yapılan askeri yardım, tüm ABD savunma harcamalarının yaklaşık yüzde 5.3'ünü oluşturdu. Bu paranın büyük kısmı, ülkeden ABD yapımı ekipman şeklinde çıkıyor, bu da yerel işgücü piyasasını destekliyor” ifadelerine yer verildi.Bershidsky, sözlerine destek olarak Amerikan araştırma kuruluşu RAND’ın verilerini gösterdi. RAND uzmanları, “Ukrayna, Amerikan savunma sanayisini ve nihayetinde tüm Amerikan ekonomisini tetikliyor. Uzun vadede bu, ABD’nin mermilerden hava savunma füzelerine kadar çeşitli ürünler üretme kabiliyetini genişletiyor” demişti.Avrupa enerji pazarında Rusya varlığının azalmasının, ABD’ye hammaddelerinin ihracatı için boşalan nişleri doldurma fırsatı verdiği belirtilen yazıda, “ABD ve Avrupa’da Ukrayna’ya askeri yardım karşıtlarının sayısı artarken iktidarlara, çatışmaya verdikleri destekten nasıl bir ticari yarar sağlayabileceklerini anlatmak kalıyor” değerlendirmesini yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230503/abd-disisleri-ukraynaya-300-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketine-onay-verdi-1070581347.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, rand, rusya