https://sputniknews.com.tr/20230504/bloomberg-ukrayna-bozulan-abd-ekonomisini-kurtariyor-1070636217.html
Bloomberg: Ukrayna bozulan ABD ekonomisini kurtarıyor
Bloomberg: Ukrayna bozulan ABD ekonomisini kurtarıyor
Ukrayna’da uzayan kriz, Batı’nın Kiev’e desteğini zayıflattığı, askeri yardıma devam etmeye yönelik ekonomik argümanlar olmadan da yardım akışın kuruyabileceği... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T22:44+0300
2023-05-04T22:44+0300
2023-05-04T22:45+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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Rus gazeteci Leonid Bershidsky, Bloomberg için kaleme aldığı makalede ABD’de Ukrayna’ya verilen desteğin yeni istihdamın oluşturulmasına ve enerji piyasalarının genişlemesine yol açtığını yazdı.Makalede, “2022'de Kiev'e yapılan askeri yardım, tüm ABD savunma harcamalarının yaklaşık yüzde 5.3'ünü oluşturdu. Bu paranın büyük kısmı, ülkeden ABD yapımı ekipman şeklinde çıkıyor, bu da yerel işgücü piyasasını destekliyor” ifadelerine yer verildi.Bershidsky, sözlerine destek olarak Amerikan araştırma kuruluşu RAND’ın verilerini gösterdi. RAND uzmanları, “Ukrayna, Amerikan savunma sanayisini ve nihayetinde tüm Amerikan ekonomisini tetikliyor. Uzun vadede bu, ABD’nin mermilerden hava savunma füzelerine kadar çeşitli ürünler üretme kabiliyetini genişletiyor” demişti.Avrupa enerji pazarında Rusya varlığının azalmasının, ABD’ye hammaddelerinin ihracatı için boşalan nişleri doldurma fırsatı verdiği belirtilen yazıda, “ABD ve Avrupa’da Ukrayna’ya askeri yardım karşıtlarının sayısı artarken iktidarlara, çatışmaya verdikleri destekten nasıl bir ticari yarar sağlayabileceklerini anlatmak kalıyor” değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230503/abd-disisleri-ukraynaya-300-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketine-onay-verdi-1070581347.html
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abd, ukrayna, rand, rusya
abd, ukrayna, rand, rusya
Bloomberg: Ukrayna bozulan ABD ekonomisini kurtarıyor
22:44 04.05.2023 (güncellendi: 22:45 04.05.2023) Abone ol
Ukrayna’da uzayan kriz, Batı’nın Kiev’e desteğini zayıflattığı, askeri yardıma devam etmeye yönelik ekonomik argümanlar olmadan da yardım akışın kuruyabileceği belirtildi.
Rus gazeteci Leonid Bershidsky, Bloomberg için kaleme aldığı makalede ABD’de Ukrayna’ya verilen desteğin yeni istihdamın oluşturulmasına ve enerji piyasalarının genişlemesine yol açtığını yazdı.
Makalede, “2022'de Kiev'e yapılan askeri yardım, tüm ABD savunma harcamalarının yaklaşık yüzde 5.3'ünü oluşturdu. Bu paranın büyük kısmı, ülkeden ABD yapımı ekipman şeklinde çıkıyor, bu da yerel işgücü piyasasını destekliyor” ifadelerine yer verildi.
Bershidsky, sözlerine destek olarak Amerikan araştırma kuruluşu RAND’ın verilerini gösterdi. RAND uzmanları, “Ukrayna, Amerikan savunma sanayisini ve nihayetinde tüm Amerikan ekonomisini tetikliyor. Uzun vadede bu, ABD’nin mermilerden hava savunma füzelerine kadar çeşitli ürünler üretme kabiliyetini genişletiyor” demişti.
Avrupa enerji pazarında Rusya varlığının azalmasının, ABD’ye hammaddelerinin ihracatı için boşalan nişleri doldurma fırsatı verdiği belirtilen yazıda, “ABD ve Avrupa’da Ukrayna’ya askeri yardım karşıtlarının sayısı artarken iktidarlara, çatışmaya verdikleri destekten nasıl bir ticari yarar sağlayabileceklerini anlatmak kalıyor” değerlendirmesini yaptı.