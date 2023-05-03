https://sputniknews.com.tr/20230503/abd-disisleri-ukraynaya-300-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketine-onay-verdi-1070581347.html

ABD Dışişleri, Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketine onay verdi

ABD Dışişleri, Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketine onay verdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya yaklaşık 300 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketine onay verdiğini duyurdu. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T22:28+0300

2023-05-03T22:28+0300

2023-05-03T22:29+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

askeri yardım

antony blinken

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada “Başkan Biden tarafından bana verilen yetkiye uygun olarak, Ukrayna’ya 300 milyon dolar değerinde ABD silah ve teçhizatının 37. kez ayrılmasına onay veriyorum” ifadelerine yer verdi.Yeni paketin HIMARS çok namlulu roket atarlar için ek mühimmat, obüs mermileri ve diğer topçu mühimmat, tanksavarlar ve tüfekler, kamyonlar ve ağır ekipman taşımak için römorklar içerdiği bildirildi.

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abd, ukrayna, askeri yardım, antony blinken