https://sputniknews.com.tr/20230503/abd-disisleri-ukraynaya-300-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketine-onay-verdi-1070581347.html
ABD Dışişleri, Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketine onay verdi
ABD Dışişleri, Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketine onay verdi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya yaklaşık 300 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketine onay verdiğini duyurdu. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T22:28+0300
2023-05-03T22:28+0300
2023-05-03T22:29+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
askeri yardım
antony blinken
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada “Başkan Biden tarafından bana verilen yetkiye uygun olarak, Ukrayna’ya 300 milyon dolar değerinde ABD silah ve teçhizatının 37. kez ayrılmasına onay veriyorum” ifadelerine yer verdi.Yeni paketin HIMARS çok namlulu roket atarlar için ek mühimmat, obüs mermileri ve diğer topçu mühimmat, tanksavarlar ve tüfekler, kamyonlar ve ağır ekipman taşımak için römorklar içerdiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230503/bmden-moskova-ve-kieve-catismayi-daha-da-tirmandiracak-soz-ve-eylemlerden-kacinma-cagrisi-1070580602.html
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abd, ukrayna, askeri yardım, antony blinken
abd, ukrayna, askeri yardım, antony blinken
ABD Dışişleri, Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketine onay verdi
22:28 03.05.2023 (güncellendi: 22:29 03.05.2023) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya yaklaşık 300 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketine onay verdiğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada “Başkan Biden tarafından bana verilen yetkiye uygun olarak, Ukrayna’ya 300 milyon dolar değerinde ABD silah ve teçhizatının 37. kez ayrılmasına onay veriyorum” ifadelerine yer verdi.
Yeni paketin HIMARS çok namlulu roket atarlar için ek mühimmat, obüs mermileri ve diğer topçu mühimmat, tanksavarlar ve tüfekler, kamyonlar ve ağır ekipman taşımak için römorklar içerdiği bildirildi.