https://sputniknews.com.tr/20230503/bmden-moskova-ve-kieve-catismayi-daha-da-tirmandiracak-soz-ve-eylemlerden-kacinma-cagrisi-1070580602.html
BM’den Moskova ve Kiev'e çatışmayı daha da tırmandıracak söz ve eylemlerden kaçınma çağrısı
BM’den Moskova ve Kiev'e çatışmayı daha da tırmandıracak söz ve eylemlerden kaçınma çağrısı
BM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM’nin Kremlin Sarayı'na yönelik İHA saldırısı girişimiyle ilgili Moskova ve Kiev'e çatışmanın daha da... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T22:14+0300
2023-05-03T22:14+0300
2023-05-03T22:14+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
birleşmiş milletler (bm)
farhan haq
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Sputnik’e verdiği demeçte BM’nin Moskova ve Kiev'in Kremlin üzerinde yaşanan insansız hava araçlarıyla ilgili olaya ilişkin açıklamalarını teyit edemediğini, ancak tarafları çatışmanın daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınmaya çağırdığını söyledi.Haq, “Rus ve Ukraynalı yetkililer tarafından bu konuda yapılan açıklamaları okuduk ve konuyla ilgili bilgilendirildik. BM bu açıklamaları teyit edemiyor. İlgili tüm taraflara, çatışmayı daha da tırmandırabilecek herhangi bir söylem veya eylemden kaçınma çağrımızı kuvvetle yineliyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230503/rusya-bm-ile-tahil-anlasmasi-konusunda-yeni-gorusme-yapilacak-1070573429.html
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rusya, ukrayna, birleşmiş milletler (bm), farhan haq
BM’den Moskova ve Kiev'e çatışmayı daha da tırmandıracak söz ve eylemlerden kaçınma çağrısı
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BM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM’nin Kremlin Sarayı'na yönelik İHA saldırısı girişimiyle ilgili Moskova ve Kiev'e çatışmanın daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınma çağrısı yaptığını söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Sputnik’e verdiği demeçte BM’nin Moskova ve Kiev'in Kremlin üzerinde yaşanan insansız hava araçlarıyla ilgili olaya ilişkin açıklamalarını teyit edemediğini, ancak tarafları çatışmanın daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınmaya çağırdığını söyledi.
Haq, “Rus ve Ukraynalı yetkililer tarafından bu konuda yapılan açıklamaları okuduk ve konuyla ilgili bilgilendirildik. BM bu açıklamaları teyit edemiyor. İlgili tüm taraflara, çatışmayı daha da tırmandırabilecek herhangi bir söylem veya eylemden kaçınma çağrımızı kuvvetle yineliyoruz” ifadelerini kullandı.