https://sputniknews.com.tr/20230503/rusya-bm-ile-tahil-anlasmasi-konusunda-yeni-gorusme-yapilacak-1070573429.html
Rusya: BM ile tahıl anlaşması konusunda yeni görüşme yapılacak
Rusya: BM ile tahıl anlaşması konusunda yeni görüşme yapılacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında tahıl anlaşmasının Rus tarım ürünleri ve gübrelerin dış pazarlara... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T19:17+0300
2023-05-03T19:17+0300
2023-05-03T19:18+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Rus tarım ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarına erişimine ilişkin Rusya-BM muhtırasının uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerimiz iyi biliniyor, bu değerlendirmeler değişmedi. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebecca Greenspan başkanlığındaki BM temsilcileri ile Rus kurumlarının heyetleri arasında, anlaşmanın uygulanması için Moskova'nın 5 Mayıs'ta yeni bir istişare turuna ev sahipliği yapacağını söyleyebilirim” açıklamasında bulundu.Memorandum katılımcısı ülkelerin temsilcileri ve BM arasında düzenli görüşmelerin düzenlendiğini anlatan Zaharova, tarafların üst düzeydeki görüşme olasılığını da değerlendirdiğini belirterek, “Tarihler kesinleşmedi. Anlaşmaya varır varmaz, kesinlikle herkesi bu konuda bilgilendireceğiz” dedi.Daha önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik, 5 Mayıs İstanbul’da Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcıları arasında görüşmenin planlandığını bildirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı bu bilgiyi doğrulamamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230503/kremlin-tahil-anlasmasi-uzatilmazsa-rusya-ulusal-cikarlarina-aykiri-bir-sey-yapmayacak-1070552301.html
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tahıl, tahıl anlaşması, rusya, türkiye, ukrayna krizi, ukrayna
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Rusya: BM ile tahıl anlaşması konusunda yeni görüşme yapılacak
19:17 03.05.2023 (güncellendi: 19:18 03.05.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında tahıl anlaşmasının Rus tarım ürünleri ve gübrelerin dış pazarlara erişimiyle ilgili kısmının uygulanması konusunda yeni görüşmenin 5 Mayıs’ta Moskova’da yapılacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Rus tarım ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarına erişimine ilişkin Rusya-BM muhtırasının uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerimiz iyi biliniyor, bu değerlendirmeler değişmedi. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebecca Greenspan başkanlığındaki BM temsilcileri ile Rus kurumlarının heyetleri arasında, anlaşmanın uygulanması için Moskova'nın 5 Mayıs'ta yeni bir istişare turuna ev sahipliği yapacağını söyleyebilirim” açıklamasında bulundu.
Memorandum katılımcısı ülkelerin temsilcileri ve BM arasında düzenli görüşmelerin düzenlendiğini anlatan Zaharova, tarafların üst düzeydeki görüşme olasılığını da değerlendirdiğini belirterek, “Tarihler kesinleşmedi. Anlaşmaya varır varmaz, kesinlikle herkesi bu konuda bilgilendireceğiz” dedi.
Daha önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik, 5 Mayıs İstanbul’da Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcıları arasında görüşmenin planlandığını bildirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı bu bilgiyi doğrulamamıştı.