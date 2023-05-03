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Rusya: BM ile tahıl anlaşması konusunda yeni görüşme yapılacak
Rusya: BM ile tahıl anlaşması konusunda yeni görüşme yapılacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında tahıl anlaşmasının Rus tarım ürünleri ve gübrelerin dış pazarlara... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T19:17+0300
2023-05-03T19:18+0300
dünya
tahıl
tahıl anlaşması
rusya
türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Rus tarım ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarına erişimine ilişkin Rusya-BM muhtırasının uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerimiz iyi biliniyor, bu değerlendirmeler değişmedi. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebecca Greenspan başkanlığındaki BM temsilcileri ile Rus kurumlarının heyetleri arasında, anlaşmanın uygulanması için Moskova'nın 5 Mayıs'ta yeni bir istişare turuna ev sahipliği yapacağını söyleyebilirim” açıklamasında bulundu.Memorandum katılımcısı ülkelerin temsilcileri ve BM arasında düzenli görüşmelerin düzenlendiğini anlatan Zaharova, tarafların üst düzeydeki görüşme olasılığını da değerlendirdiğini belirterek, “Tarihler kesinleşmedi. Anlaşmaya varır varmaz, kesinlikle herkesi bu konuda bilgilendireceğiz” dedi.Daha önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik, 5 Mayıs İstanbul’da Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcıları arasında görüşmenin planlandığını bildirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı bu bilgiyi doğrulamamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230503/kremlin-tahil-anlasmasi-uzatilmazsa-rusya-ulusal-cikarlarina-aykiri-bir-sey-yapmayacak-1070552301.html
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tahıl, tahıl anlaşması, rusya, türkiye, ukrayna krizi, ukrayna
tahıl, tahıl anlaşması, rusya, türkiye, ukrayna krizi, ukrayna

Rusya: BM ile tahıl anlaşması konusunda yeni görüşme yapılacak

19:17 03.05.2023 (güncellendi: 19:18 03.05.2023)
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında tahıl anlaşmasının Rus tarım ürünleri ve gübrelerin dış pazarlara erişimiyle ilgili kısmının uygulanması konusunda yeni görüşmenin 5 Mayıs’ta Moskova’da yapılacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Rus tarım ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarına erişimine ilişkin Rusya-BM muhtırasının uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerimiz iyi biliniyor, bu değerlendirmeler değişmedi. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebecca Greenspan başkanlığındaki BM temsilcileri ile Rus kurumlarının heyetleri arasında, anlaşmanın uygulanması için Moskova'nın 5 Mayıs'ta yeni bir istişare turuna ev sahipliği yapacağını söyleyebilirim” açıklamasında bulundu.
Memorandum katılımcısı ülkelerin temsilcileri ve BM arasında düzenli görüşmelerin düzenlendiğini anlatan Zaharova, tarafların üst düzeydeki görüşme olasılığını da değerlendirdiğini belirterek, “Tarihler kesinleşmedi. Anlaşmaya varır varmaz, kesinlikle herkesi bu konuda bilgilendireceğiz” dedi.
Daha önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik, 5 Mayıs İstanbul’da Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcıları arasında görüşmenin planlandığını bildirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı bu bilgiyi doğrulamamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
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