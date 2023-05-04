https://sputniknews.com.tr/20230504/bakan-varank-yabanci-firmalar-biz-turk-iscisi-gibi-bir-calisani-hicbir-yerde-gormedik-diyor-1070634571.html
Bakan Varank: Yabancı firmalar, 'Biz Türk işçisi gibi bir çalışanı hiçbir yerde görmedik' diyor
Bakan Varank: Yabancı firmalar, 'Biz Türk işçisi gibi bir çalışanı hiçbir yerde görmedik' diyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yabancı şirketlerle, global markalarla ve Türkiye'de yatırım yapan firmalarla bir araya geldiğini belirtti. O firmalara... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T22:23+0300
2023-05-04T22:23+0300
2023-05-04T22:23+0300
2023 türkiye seçimleri
mustafa varank
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Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Başköy Tesisleri'nde işçilere hitap eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, zaman zaman yabancı şirketlerle, global markalarla ve Türkiye'de yatırım yapan firmalarla bir araya geldiğini hatırlattı.O firmalara "Niye Türkiye'yi tercih ediyorsunuz?" diye sorduğunu ifade eden Varank, "Bana ilk söyledikleri şey şu oluyor. 'Biz dünyada Türk işçisi, Türk emekçisi gibi bir çalışanı hiçbir yerde görmedik. Bizim fabrikalarımıza gelip çalışan insanlar adeta kendi iş yerlerinde gelip çalışıyormuş gibi bizim şirketlerimizi, firmalarımızı sahipleniyorlar. Bunu dünyanın başka hiçbir yerinde göremezsiniz.' Onun için istediğiniz yatırımı yapın, istediğiniz kadar finansmanınız olsun ama o tesislerde emek verecek helal kazanç elde etmek için ter dökecek vefakar, cefakar emekçileriniz yoksa o müesseseler hiçbir işe yaramaz. Onun için biz emekçi kardeşlerimizin kıymetinin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz." dedi.
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mustafa varank
Bakan Varank: Yabancı firmalar, 'Biz Türk işçisi gibi bir çalışanı hiçbir yerde görmedik' diyor
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yabancı şirketlerle, global markalarla ve Türkiye'de yatırım yapan firmalarla bir araya geldiğini belirtti. O firmalara "Niye Türkiye'yi tercih ediyorsunuz?" diye sorduğunu ifade eden Varank, "Bana ilk söyledikleri şey, 'Biz dünyada Türk işçisi, Türk emekçisi gibi bir çalışanı hiçbir yerde görmedik' oluyor" dedi.
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Başköy Tesisleri'nde işçilere hitap eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, zaman zaman yabancı şirketlerle, global markalarla ve Türkiye'de yatırım yapan firmalarla bir araya geldiğini hatırlattı.
O firmalara "Niye Türkiye'yi tercih ediyorsunuz?" diye sorduğunu ifade eden Varank, "Bana ilk söyledikleri şey şu oluyor. 'Biz dünyada Türk işçisi, Türk emekçisi gibi bir çalışanı hiçbir yerde görmedik. Bizim fabrikalarımıza gelip çalışan insanlar adeta kendi iş yerlerinde gelip çalışıyormuş gibi bizim şirketlerimizi, firmalarımızı sahipleniyorlar. Bunu dünyanın başka hiçbir yerinde göremezsiniz.' Onun için istediğiniz yatırımı yapın, istediğiniz kadar finansmanınız olsun ama o tesislerde emek verecek helal kazanç elde etmek için ter dökecek vefakar, cefakar emekçileriniz yoksa o müesseseler hiçbir işe yaramaz. Onun için biz emekçi kardeşlerimizin kıymetinin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz." dedi.