Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Biz bunların eline kalsaydık şu anda yaya geziyorduk

"Hayatlarında taş üstüne taş koymamışlar ama bu memleketin hayrına hangi proje varsa onun karşısında durmuşlar. Bakınız biz Togg'u ürettik. Buraya Togg ile geldik. Bunlar Togg'a karşı çıkmadılar mı? Hani araba nerede diye konuşuyorlardı değil mi? Araba nerede? Kestel'de. Peki bu güzel kırmızı arabayı görüyorlar mı? Görmüyorlar. Çünkü bunlar memleketin hayrına hiçbir şeyi görmediler, görmezler. Bursa'nın bir şehir hastanesi var değil mi? Peki biz bunların aklına uysaydık Bursa'nın şehir hastanesi olur muydu? Peki biz bunların aklına uysaydık bir Osmangazi Köprüsü olur muydu? Olmazdı. Bunlar iş bilmedikleri gibi bunların hepsine karşılar. Togg'u olan bir Türkiye mi güçlü, Togg'u olmayan bir Türkiye mi güçlü? Osmangazi Köprüsü olan bir Türkiye mi güçlü, Osmangazi Köprüsü olmayan bir Türkiye mi güçlü? İHA'larıyla, SİHA'larıyla, TCG Anadolu'suyla bir Türkiye mi güçlü yoksa bunlara sahip olmayan bir Türkiye mi güçlü? Biz bunların eline kalsaydık şu anda yaya geziyorduk."