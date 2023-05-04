https://sputniknews.com.tr/20230504/avaide-alex-de-souza-ile-yollar-ayrildi-1070600265.html
Avai'de Alex de Souza ile yollar ayrıldı
Avai'de Alex de Souza ile yollar ayrıldı
Avai, teknik direktör Alex de Souza ile yolarını ayırdı. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T12:18+0300
2023-05-04T12:18+0300
2023-05-04T12:20+0300
spor
alex de souza
brezilya
fenerbahçe
teknik direktör
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Brezilya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekiplerinden Avai'den yapılan açıklamada, Alex de Souza ve yardımcılarıyla karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığı belirtildi. Kulüp, 45 yaşındaki Brezilyalı teknik direktöre yeni kariyerinde başarı diledi.Daha önce Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştıran Alex de Souza, sene başında sözleşme imzaladığı Avai'de 18 resmi maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Brezilya ekibi, 4 haftası geride kalan ligde ise 3 mağlubiyet ve 1 galibiyetle 16. sırada yer alıyor.Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe'de 2004-12 sezonları arasında forma giyen Alex de Souza, tüm kulvarlarda 344 maçta 171 gol ve 147 asistlik performansıyla kulübün efsane oyuncuları arasına adını yazdırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221116/alex-de-souza-avainin-teknik-direktoru-oldu-1063483440.html
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alex de souza, brezilya, fenerbahçe, teknik direktör
alex de souza, brezilya, fenerbahçe, teknik direktör
Avai'de Alex de Souza ile yollar ayrıldı
12:18 04.05.2023 (güncellendi: 12:20 04.05.2023) Abone ol
Avai, teknik direktör Alex de Souza ile yolarını ayırdı.
Brezilya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekiplerinden Avai'den yapılan açıklamada, Alex de Souza ve yardımcılarıyla karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığı belirtildi. Kulüp, 45 yaşındaki Brezilyalı teknik direktöre yeni kariyerinde başarı diledi.
Daha önce Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştıran Alex de Souza, sene başında sözleşme imzaladığı Avai'de 18 resmi maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Brezilya ekibi, 4 haftası geride kalan ligde ise 3 mağlubiyet ve 1 galibiyetle 16. sırada yer alıyor.
Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe'de 2004-12 sezonları arasında forma giyen Alex de Souza, tüm kulvarlarda 344 maçta 171 gol ve 147 asistlik performansıyla kulübün efsane oyuncuları arasına adını yazdırmıştı.