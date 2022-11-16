https://sputniknews.com.tr/20221116/alex-de-souza-avainin-teknik-direktoru-oldu-1063483440.html
Alex de Souza, Avai'nin teknik direktörü oldu
Alex de Souza, Avai'nin teknik direktörü oldu
Alex de Souza, Brezilya Serie B ekiplerinden Avai'nin yeni teknik direktörü oldu. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T12:31+0300
2022-11-16T12:31+0300
2022-11-16T12:38+0300
alex de souza
spor
brezilya
teknik direktör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1063483797_0:0:702:395_1920x0_80_0_0_2a633b1e175891ceecc6a10023defe19.jpg
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerinin ilk A takım yönetme tecrübesini yaşayacak.Sporx'in haberine göre, Brezilya Serie B ekiplerinden Avai'nin başına geçen 45 yaşındaki Alex'in, 2023 sezonu için kulüple anlaşma sağladığı ifade edildi. Anlaşmanın ardından açıklamlarda bulunan Alex, "Bana 'Teknik direktör' olarak çalışma şansı verdiği için Avai kulübüne teşekkür ederim. Onlara en iyi şekilde karşılık vermek için çok çalışacağım" dedi.Alex de Souza, daha önce Sao Paulo'nun 20 Yaş Altı Takımı'nın başında yer alıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20220420/alex-de-souza-turk-futbolunu-essiz-olarak-niteledi-1055706888.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1063483797_0:0:702:527_1920x0_80_0_0_522722bdb5e17461f44d57cc3a862036.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
alex de souza, brezilya, teknik direktör
alex de souza, brezilya, teknik direktör
Alex de Souza, Avai'nin teknik direktörü oldu
12:31 16.11.2022 (güncellendi: 12:38 16.11.2022) Abone ol
Alex de Souza, Brezilya Serie B ekiplerinden Avai'nin yeni teknik direktörü oldu.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerinin ilk A takım yönetme tecrübesini yaşayacak.
Sporx'in haberine göre, Brezilya Serie B ekiplerinden Avai'nin başına geçen 45 yaşındaki Alex'in, 2023 sezonu için kulüple anlaşma sağladığı ifade edildi. Anlaşmanın ardından açıklamlarda bulunan Alex, "Bana 'Teknik direktör' olarak çalışma şansı verdiği için Avai kulübüne teşekkür ederim. Onlara en iyi şekilde karşılık vermek için çok çalışacağım" dedi.
Alex de Souza, daha önce Sao Paulo'nun 20 Yaş Altı Takımı'nın başında yer alıyordu.