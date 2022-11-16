https://sputniknews.com.tr/20221116/alex-de-souza-avainin-teknik-direktoru-oldu-1063483440.html

Alex de Souza, Avai'nin teknik direktörü oldu

Alex de Souza, Avai'nin teknik direktörü oldu

Alex de Souza, Brezilya Serie B ekiplerinden Avai'nin yeni teknik direktörü oldu. 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T12:31+0300

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alex de souza

spor

brezilya

teknik direktör

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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerinin ilk A takım yönetme tecrübesini yaşayacak.Sporx'in haberine göre, Brezilya Serie B ekiplerinden Avai'nin başına geçen 45 yaşındaki Alex'in, 2023 sezonu için kulüple anlaşma sağladığı ifade edildi. Anlaşmanın ardından açıklamlarda bulunan Alex, "Bana 'Teknik direktör' olarak çalışma şansı verdiği için Avai kulübüne teşekkür ederim. Onlara en iyi şekilde karşılık vermek için çok çalışacağım" dedi.Alex de Souza, daha önce Sao Paulo'nun 20 Yaş Altı Takımı'nın başında yer alıyordu.

https://sputniknews.com.tr/20220420/alex-de-souza-turk-futbolunu-essiz-olarak-niteledi-1055706888.html

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alex de souza, brezilya, teknik direktör