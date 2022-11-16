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Alex de Souza, Avai'nin teknik direktörü oldu
Alex de Souza, Avai'nin teknik direktörü oldu
Alex de Souza, Brezilya Serie B ekiplerinden Avai'nin yeni teknik direktörü oldu. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T12:31+0300
2022-11-16T12:38+0300
alex de souza
spor
brezilya
teknik direktör
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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerinin ilk A takım yönetme tecrübesini yaşayacak.Sporx'in haberine göre, Brezilya Serie B ekiplerinden Avai'nin başına geçen 45 yaşındaki Alex'in, 2023 sezonu için kulüple anlaşma sağladığı ifade edildi. Anlaşmanın ardından açıklamlarda bulunan Alex, "Bana 'Teknik direktör' olarak çalışma şansı verdiği için Avai kulübüne teşekkür ederim. Onlara en iyi şekilde karşılık vermek için çok çalışacağım" dedi.Alex de Souza, daha önce Sao Paulo'nun 20 Yaş Altı Takımı'nın başında yer alıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20220420/alex-de-souza-turk-futbolunu-essiz-olarak-niteledi-1055706888.html
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alex de souza, brezilya, teknik direktör
alex de souza, brezilya, teknik direktör

Alex de Souza, Avai'nin teknik direktörü oldu

12:31 16.11.2022 (güncellendi: 12:38 16.11.2022)
© Twitter / AvaiAlex de Souza, Avai'
Alex de Souza, Avai' - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© Twitter / Avai
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Alex de Souza, Brezilya Serie B ekiplerinden Avai'nin yeni teknik direktörü oldu.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerinin ilk A takım yönetme tecrübesini yaşayacak.
Sporx'in haberine göre, Brezilya Serie B ekiplerinden Avai'nin başına geçen 45 yaşındaki Alex'in, 2023 sezonu için kulüple anlaşma sağladığı ifade edildi. Anlaşmanın ardından açıklamlarda bulunan Alex, "Bana 'Teknik direktör' olarak çalışma şansı verdiği için Avai kulübüne teşekkür ederim. Onlara en iyi şekilde karşılık vermek için çok çalışacağım" dedi.
Alex de Souza, daha önce Sao Paulo'nun 20 Yaş Altı Takımı'nın başında yer alıyordu.
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