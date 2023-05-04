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Antrenmanda kaybolan raftingciler barajda bulundu
Antrenmanda kaybolan raftingciler barajda bulundu
Düzce'nin Cumayeri ilçesine Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlanmak için gelen ve antrenmanı uzatınca kayboldukları sanılan 4 kadın milli sporcu için... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T11:36+0300
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türkiye
düzce
rafting
kayıp
sporcu
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Düzce’nin Cumayeri ilçesi Melen Çayı’nda yarın gerçekleştirilecek olan Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlanan 4 kadın milli takım sporcusu kendilerinden haber alınamayınca endişeye sebep oldu. Melen Çayı'nda gerçekleştirilecek şampiyonaya hazırlanan 4 milli takım sporcusu, parkuru bitirmelerine baraja doğru botlarıyla devam ettiler. Uzun süre geçmesine rağmen sporcuların dönmediğinden endişelenen arkadaşları, önlem amacıyla AFAD, sağlık ve güvenlik güçlerine haber verdi. Bot ve kara yoluyla sporcuları arayan ekipler, milli sporculara ulaştı.'Arkadaşlarımız antrenmanı uzatmışlar'Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse, "Yarın yapılacak Rafting Türkiye Şampiyonası’nın ilk ayağını gerçekleştirmek için kulüplerimiz toplandı. Bugün saat 18.00’de milli sporculardan oluşan 4 kadın takımımız suya giriyor. Bu kadın milli takımımız daha önce Melen Çayına girmedikleri için bitiş noktasını geçip baraja kadar giriyorlar. Diğer ekibimiz milli takımızın arkasından gitti ve ulaştı. Takımımızı herhangi bir olumsuzluk yaşamadan aldılar. Biz önlem amaçlı AFAD, sağlık ve kolluk kuvvetlerine herhangi bir ihmal söz konusu olmaması için haber vermiştik. Allah’tan herhangi bir olumsuz bir durum olmadı, sadece arkadaşlarımız antrenmanı uzatmışlar" dedi.
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türkiye, düzce, rafting, kayıp, sporcu
türkiye, düzce, rafting, kayıp, sporcu

Antrenmanda kaybolan raftingciler barajda bulundu

11:36 04.05.2023
© İHAAntrenmanda kaybolan raftingciler barajda bulundu
Antrenmanda kaybolan raftingciler barajda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© İHA
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Düzce'nin Cumayeri ilçesine Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlanmak için gelen ve antrenmanı uzatınca kayboldukları sanılan 4 kadın milli sporcu için ekipler seferber oldu. Kayboldukları sanılan sporcular antrenman yaparken bulundu.
Düzce’nin Cumayeri ilçesi Melen Çayı’nda yarın gerçekleştirilecek olan Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlanan 4 kadın milli takım sporcusu kendilerinden haber alınamayınca endişeye sebep oldu. Melen Çayı'nda gerçekleştirilecek şampiyonaya hazırlanan 4 milli takım sporcusu, parkuru bitirmelerine baraja doğru botlarıyla devam ettiler. Uzun süre geçmesine rağmen sporcuların dönmediğinden endişelenen arkadaşları, önlem amacıyla AFAD, sağlık ve güvenlik güçlerine haber verdi. Bot ve kara yoluyla sporcuları arayan ekipler, milli sporculara ulaştı.

'Arkadaşlarımız antrenmanı uzatmışlar'

Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse, "Yarın yapılacak Rafting Türkiye Şampiyonası’nın ilk ayağını gerçekleştirmek için kulüplerimiz toplandı. Bugün saat 18.00’de milli sporculardan oluşan 4 kadın takımımız suya giriyor. Bu kadın milli takımımız daha önce Melen Çayına girmedikleri için bitiş noktasını geçip baraja kadar giriyorlar. Diğer ekibimiz milli takımızın arkasından gitti ve ulaştı. Takımımızı herhangi bir olumsuzluk yaşamadan aldılar. Biz önlem amaçlı AFAD, sağlık ve kolluk kuvvetlerine herhangi bir ihmal söz konusu olmaması için haber vermiştik. Allah’tan herhangi bir olumsuz bir durum olmadı, sadece arkadaşlarımız antrenmanı uzatmışlar" dedi.
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