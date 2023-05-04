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https://sputniknews.com.tr/20230504/abdde-bir-banka-daha-sikintida-hisseleri-yuzde-55-deger-kaybetti-1070590635.html
ABD'de bir banka daha 'sıkıntıda': Hisseleri yüzde 55 değer kaybetti
ABD'de bir banka daha 'sıkıntıda': Hisseleri yüzde 55 değer kaybetti
Son 2 ay içinde 3 bankanın iflasını açıkladığı ABD'de bir banka daha finansal sıkıntılarla karşı karşıya. Bölgesel banka PacWest'in, satış dahil seçeneklerini... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T05:19+0300
2023-05-04T05:19+0300
ekonomi
abd
banka
kriz
silicon valley bank
pacwest
abd federal mevduat sigorta kurumu (fdic)
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ABD'de 2 ay içinde 3 bankanın iflası sonrasında finansal zorluklar yaşayan bölgesel banka PacWest'in de 'satış' dahil stratejik seçeneklerini değerlendirdiği bildirildi.Bloomberg'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, PacWest'in bir finansal danışmanla çalıştığı aktarıldı.Bankanın satışa açık olmasına rağmen resmi bir açık artırma süreci başlatmadığı belirtilen haberde, 'satış' dahil stratejik seçeneklerin değerlendirildiği kaydedildi.PacWest hisseleri, söz konusu haber sonrasında yüzde 55'e yakın değer kaybetti.Mart ayı başında Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası ile başlayan bankacılık sektöründeki sıkıntılar, geçen hafta açıkladığı ilk çeyrek bilançosunda mevduat kayıplarını ortaya koyan First Republic Bank'ın hisselerindeki keskin düşüşle yeniden gündeme gelmişti.ABD Federal Mevduat Sigorta Fonu (FDIC), hafta başında yaptığı açıklamada, First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurmuştu.Böylece First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD'de 2 ay içinde iflas eden 3'üncü banka olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230501/jpmorgan-duzenleyicilerin-devreye-girmesiyle-first-republic-banki-satin-alacak-1070428975.html
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abd, banka, kriz, silicon valley bank, pacwest, abd federal mevduat sigorta kurumu (fdic)
abd, banka, kriz, silicon valley bank, pacwest, abd federal mevduat sigorta kurumu (fdic)

ABD'de bir banka daha 'sıkıntıda': Hisseleri yüzde 55 değer kaybetti

05:19 04.05.2023
© AFP 2023New York Fed
New York Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AFP 2023
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Son 2 ay içinde 3 bankanın iflasını açıkladığı ABD'de bir banka daha finansal sıkıntılarla karşı karşıya. Bölgesel banka PacWest'in, satış dahil seçeneklerini değerlendirdiği açıklandı. Bu haberin ardından bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 55 değer kaybetti.
ABD'de 2 ay içinde 3 bankanın iflası sonrasında finansal zorluklar yaşayan bölgesel banka PacWest'in de 'satış' dahil stratejik seçeneklerini değerlendirdiği bildirildi.
Bloomberg'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, PacWest'in bir finansal danışmanla çalıştığı aktarıldı.
Bankanın satışa açık olmasına rağmen resmi bir açık artırma süreci başlatmadığı belirtilen haberde, 'satış' dahil stratejik seçeneklerin değerlendirildiği kaydedildi.
PacWest hisseleri, söz konusu haber sonrasında yüzde 55'e yakın değer kaybetti.
Mart ayı başında Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası ile başlayan bankacılık sektöründeki sıkıntılar, geçen hafta açıkladığı ilk çeyrek bilançosunda mevduat kayıplarını ortaya koyan First Republic Bank'ın hisselerindeki keskin düşüşle yeniden gündeme gelmişti.
ABD Federal Mevduat Sigorta Fonu (FDIC), hafta başında yaptığı açıklamada, First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurmuştu.
Böylece First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD'de 2 ay içinde iflas eden 3'üncü banka olmuştu.
JPMorgan, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
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JPMorgan, düzenleyicilerin devreye girmesiyle First Republic Bank'ı satın alacak
1 Mayıs, 12:58
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