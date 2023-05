https://sputniknews.com.tr/20230501/jpmorgan-duzenleyicilerin-devreye-girmesiyle-first-republic-banki-satin-alacak-1070428975.html

JPMorgan, düzenleyicilerin devreye girmesiyle First Republic Bank'ı satın alacak

JPMorgan, düzenleyicilerin devreye girmesiyle First Republic Bank'ı satın alacak

ABD'de bankacılık krizinde adı geçen First Republic Bank'ın kapatıldığı ve varlıklarının JPMorgan Chase Bank tarafından satın alınacağı bildirildi. 01.05.2023, Sputnik Türkiye

Federal Mevduat Sigorta Fonu'ndan (FDIC) yapılan açıklamada, Kaliforniya Mali Koruma ve İnovasyon Departmanı'nın First Republic'i kapattığı belirtildi.Bankanın 93,5 milyar dolarlık mevduatının tamamı (sigortasız mevduatlar dahil) ve varlıklarının çoğunun JPMorgan'a satılacağı aktarılan açıklamada, First Republic'in satılmasının FDIC'e 13 milyar dolara mal olacağının tahmin edildiği kaydedildi.Açıklamada, First Republic'in 13 Nisan itibarıyla 229.1 milyar dolarlık toplam varlığa ve 103,9 milyar dolarlık mevduata sahip olduğu bildirildi.El konulan bankanın 8 eyaletteki 84 ofisi, yarından itibaren JPMorgan Chase Bank'ın şubeleri olarak yeniden açılacak.First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD'de 2 ay içinde iflas eden üçüncü banka oldu.First Republic Bank'ın hisselerindeki değer kaybı, geçen hafta açıkladığı ilk çeyrek bilançosunun ardından derinleşmiş, bankayı ayakta tutabilecek bir kurtarma anlaşması için umutların azalmasıyla da keskin bir düşüş kaydetmişti.Cuma günü yüzde 50'den fazla düşen hisse fiyatları, yılbaşından bu yana da değerinin yaklaşık yüzde 99'unu kaybetti.

