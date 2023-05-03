https://sputniknews.com.tr/20230503/zelenskiyden-abdye-sizdirilan-belgeler-elestirisi-bu-kesinlikle-kotu-1070582619.html

Zelenskiy’den ABD’ye ‘sızdırılan belgeler’ eleştirisi: Bu kesinlikle kötü

Zelenskiy’den ABD’ye ‘sızdırılan belgeler’ eleştirisi: Bu kesinlikle kötü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un gizli belgelerinin sızdırıldığını medyadan öğrendiğini, bu haberin Beyaz Saray’ın... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T22:37+0300

2023-05-03T22:37+0300

2023-05-03T22:37+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

pentagon

sızıntı

vladimir zelenskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070582442_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_85ef373978c07ec1f1fc2b9d0d05a094.jpg

Ukrayna lideri Zelenskiy, Washington Post gazetesine verdiği demeçte “Sızıntıları herkes gibi ben de haberlerden öğrendim” ifadelerini kullandı.Zelenskiy, “Ne Beyaz Saray'dan ne de Pentagon'dan önceden bilgi almadım. Böyle bir bilgiye sahip değildik. Şahsen ben değildim. Bu kesinlikle kötü bir haber” dedi.Ukrayna lideri, bunun Beyaz Saray ve ABD’nin imajı için kötü olduğunu söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230417/beyaz-saray-sizdirilan-belgelerin-buyuk-cogunlugu-guncelligini-yitirmisti-1069817332.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, pentagon, sızıntı, vladimir zelenskiy