https://sputniknews.com.tr/20230503/zelenskiyden-abdye-sizdirilan-belgeler-elestirisi-bu-kesinlikle-kotu-1070582619.html
Zelenskiy’den ABD’ye ‘sızdırılan belgeler’ eleştirisi: Bu kesinlikle kötü
Zelenskiy’den ABD’ye ‘sızdırılan belgeler’ eleştirisi: Bu kesinlikle kötü
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un gizli belgelerinin sızdırıldığını medyadan öğrendiğini, bu haberin Beyaz Saray’ın... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T22:37+0300
2023-05-03T22:37+0300
2023-05-03T22:37+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
pentagon
sızıntı
vladimir zelenskiy
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Ukrayna lideri Zelenskiy, Washington Post gazetesine verdiği demeçte “Sızıntıları herkes gibi ben de haberlerden öğrendim” ifadelerini kullandı.Zelenskiy, “Ne Beyaz Saray'dan ne de Pentagon'dan önceden bilgi almadım. Böyle bir bilgiye sahip değildik. Şahsen ben değildim. Bu kesinlikle kötü bir haber” dedi.Ukrayna lideri, bunun Beyaz Saray ve ABD’nin imajı için kötü olduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230417/beyaz-saray-sizdirilan-belgelerin-buyuk-cogunlugu-guncelligini-yitirmisti-1069817332.html
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abd, ukrayna, pentagon, sızıntı, vladimir zelenskiy
abd, ukrayna, pentagon, sızıntı, vladimir zelenskiy
Zelenskiy’den ABD’ye ‘sızdırılan belgeler’ eleştirisi: Bu kesinlikle kötü
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un gizli belgelerinin sızdırıldığını medyadan öğrendiğini, bu haberin Beyaz Saray’ın imajına zarar verdiğini söyledi.
Ukrayna lideri Zelenskiy, Washington Post gazetesine verdiği demeçte “Sızıntıları herkes gibi ben de haberlerden öğrendim” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, “Ne Beyaz Saray'dan ne de Pentagon'dan önceden bilgi almadım. Böyle bir bilgiye sahip değildik. Şahsen ben değildim. Bu kesinlikle kötü bir haber” dedi.
Ukrayna lideri, bunun Beyaz Saray ve ABD’nin imajı için kötü olduğunu söyledi.