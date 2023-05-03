Zelenskiy’den ABD’ye ‘sızdırılan belgeler’ eleştirisi: Bu kesinlikle kötü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zonguldak Madenci Korosu konserlerine devam edecek
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Murat Özveri: Emeğin yağmasına göz yumulan bir ülkedeyiz
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 12 gün kala gündemin en dikkat çekici başlıkları
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş galibiyeti tüm hesapları değiştirdi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Domates üreticileri: Rusya ile karşılıklı menfaatlerimiz çok yüksek
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Amman'da 'Suriye' toplantısı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçimde son viraj
17:03
83 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni 'paralel' gündemi
18:33
104 dk
Z RAPORU
Seçimlere 12 gün kala liderlerin açıklamaları
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Doç. Dr. Ersoy: Bilirkişi heyeti, bakanlığın hazırladığı raporun 'kamu zararına' olduğunu saptadı
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasette 'ulus devlet' tartışması
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 11 gün kala siyasette son gelişmeler.
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Nisanda TÜFE yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda yüzde 43,68 oldu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
BRICS'in genişlemesi
16:04
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Son 10 gün
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
14 Mayıs'ta Kürtlerin tavrı ne olacak
18:34
103 dk
Z RAPORU
Seçime son 11 gün: liderlerin seçim kampanyaları
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230503/zelenskiyden-abdye-sizdirilan-belgeler-elestirisi-bu-kesinlikle-kotu-1070582619.html
Zelenskiy’den ABD’ye ‘sızdırılan belgeler’ eleştirisi: Bu kesinlikle kötü
Zelenskiy’den ABD’ye ‘sızdırılan belgeler’ eleştirisi: Bu kesinlikle kötü
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un gizli belgelerinin sızdırıldığını medyadan öğrendiğini, bu haberin Beyaz Saray’ın... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T22:37+0300
2023-05-03T22:37+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
pentagon
sızıntı
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070582442_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_85ef373978c07ec1f1fc2b9d0d05a094.jpg
Ukrayna lideri Zelenskiy, Washington Post gazetesine verdiği demeçte “Sızıntıları herkes gibi ben de haberlerden öğrendim” ifadelerini kullandı.Zelenskiy, “Ne Beyaz Saray'dan ne de Pentagon'dan önceden bilgi almadım. Böyle bir bilgiye sahip değildik. Şahsen ben değildim. Bu kesinlikle kötü bir haber” dedi.Ukrayna lideri, bunun Beyaz Saray ve ABD’nin imajı için kötü olduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230417/beyaz-saray-sizdirilan-belgelerin-buyuk-cogunlugu-guncelligini-yitirmisti-1069817332.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070582442_84:0:1327:932_1920x0_80_0_0_7d86ed91fc0854e0ea3ef5135112b553.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, pentagon, sızıntı, vladimir zelenskiy
abd, ukrayna, pentagon, sızıntı, vladimir zelenskiy

Zelenskiy’den ABD’ye ‘sızdırılan belgeler’ eleştirisi: Bu kesinlikle kötü

22:37 03.05.2023
© AFP 2023Vladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un gizli belgelerinin sızdırıldığını medyadan öğrendiğini, bu haberin Beyaz Saray’ın imajına zarar verdiğini söyledi.
Ukrayna lideri Zelenskiy, Washington Post gazetesine verdiği demeçte “Sızıntıları herkes gibi ben de haberlerden öğrendim” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, “Ne Beyaz Saray'dan ne de Pentagon'dan önceden bilgi almadım. Böyle bir bilgiye sahip değildik. Şahsen ben değildim. Bu kesinlikle kötü bir haber” dedi.
Ukrayna lideri, bunun Beyaz Saray ve ABD’nin imajı için kötü olduğunu söyledi.
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
Ukrayna krizi
Beyaz Saray: Sızdırılan belgelerin büyük çoğunluğu güncelliğini yitirmişti
17 Nisan, 23:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала