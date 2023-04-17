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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230417/beyaz-saray-sizdirilan-belgelerin-buyuk-cogunlugu-guncelligini-yitirmisti-1069817332.html
Beyaz Saray: Sızdırılan belgelerin büyük çoğunluğu güncelliğini yitirmişti
Beyaz Saray: Sızdırılan belgelerin büyük çoğunluğu güncelliğini yitirmişti
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, sızdırılan Pentagon belgelerinin büyük çoğunluğunun güncelliğini yitirmiş... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T23:16+0300
2023-04-17T23:16+0300
ukrayna krizi
abd
beyaz saray
pentagon
sızıntı
john kirby
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, geçen günlerde ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) gizli belgelerinin ifşa edilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.Kirby, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında sızdırılan belgelerin çoğunun güncel olmayan bilgiler içerdiğini, ancak ifşaatın ABD'nin ulusal güvenliği için hala ciddi sonuçları olabileceğini söyledi.Kirby, "Yayınlananların çoğu zaman içinde eksik anlık görüntüleri yansıtıyor ve en güncel veya en son değerlendirmeleri yansıtmıyor, ancak gerçek belgelerin yayınlanmasının ulusal güvenliğimiz ve denizaşırı ülkelerde görev yapan ve çalışan insanlarımızın emniyeti ve güvenliği için, hatta söylediklerinin haberleştirilmesinin yol açtığı zararın ötesinde, önemli, hatta belki de vahim sonuçları olabilir" dedi.Yetkili, "Bu nedenle yayınlamaya karar vermeden önce ve hatta belgeleri paylaşmaya karar vermeden önce bunu göz önünde bulunduracağınızı umuyorum" ifadelerini kullandı.New York Times (NYT) tarafından yapılan araştırmada çevrim içi bir grubun lideri olduğu anlaşılan 21 yaşındaki Teixerira'nın, ABD ordusuna ait bilgileri, bu grupta paylaştığı belirtilmişti.İnternete sızdırılan belgelerde, Ukrayna'nın savunmasındaki potansiyel güvenlik açıklarına ve ülkede aktif olduğu iddia edilen Birleşik Krallık özel kuvvetlerinin sayısıyla ilgili bilgilere yer verildiği kaydedilmişti.Söz konusu sızıntı, ilk defa, grubun bazı üyelerinin belgelerin bir kısmını halka açık çevrimiçi forumda yayınlamasıyla ortaya çıkmıştı.Daha sonra Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları'nın istihbarat kanadı üyesi Jack Teixeira, sızıntının ardındaki isim olduğu suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230417/wsj-sizintilarda-parmagi-olan-donbass-devuskha-kanalini-eski-abd-donanmasi-subayi-yonetiyordu-1069801348.html
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abd, beyaz saray, pentagon, sızıntı, john kirby
abd, beyaz saray, pentagon, sızıntı, john kirby

Beyaz Saray: Sızdırılan belgelerin büyük çoğunluğu güncelliğini yitirmişti

23:16 17.04.2023
© AFP 2023 / Andrew Caballero-ReynoldsPentagon Sözcüsü John Kirby
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
© AFP 2023 / Andrew Caballero-Reynolds
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, sızdırılan Pentagon belgelerinin büyük çoğunluğunun güncelliğini yitirmiş olduğunu, fakat yaşananların buna rağmen ulusal güvenlik açısından vahim sonuçlar doğurduğunu söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, geçen günlerde ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) gizli belgelerinin ifşa edilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Kirby, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında sızdırılan belgelerin çoğunun güncel olmayan bilgiler içerdiğini, ancak ifşaatın ABD'nin ulusal güvenliği için hala ciddi sonuçları olabileceğini söyledi.
Kirby, "Yayınlananların çoğu zaman içinde eksik anlık görüntüleri yansıtıyor ve en güncel veya en son değerlendirmeleri yansıtmıyor, ancak gerçek belgelerin yayınlanmasının ulusal güvenliğimiz ve denizaşırı ülkelerde görev yapan ve çalışan insanlarımızın emniyeti ve güvenliği için, hatta söylediklerinin haberleştirilmesinin yol açtığı zararın ötesinde, önemli, hatta belki de vahim sonuçları olabilir" dedi.
Yetkili, "Bu nedenle yayınlamaya karar vermeden önce ve hatta belgeleri paylaşmaya karar vermeden önce bunu göz önünde bulunduracağınızı umuyorum" ifadelerini kullandı.
New York Times (NYT) tarafından yapılan araştırmada çevrim içi bir grubun lideri olduğu anlaşılan 21 yaşındaki Teixerira'nın, ABD ordusuna ait bilgileri, bu grupta paylaştığı belirtilmişti.
İnternete sızdırılan belgelerde, Ukrayna'nın savunmasındaki potansiyel güvenlik açıklarına ve ülkede aktif olduğu iddia edilen Birleşik Krallık özel kuvvetlerinin sayısıyla ilgili bilgilere yer verildiği kaydedilmişti.
Söz konusu sızıntı, ilk defa, grubun bazı üyelerinin belgelerin bir kısmını halka açık çevrimiçi forumda yayınlamasıyla ortaya çıkmıştı.
Daha sonra Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları'nın istihbarat kanadı üyesi Jack Teixeira, sızıntının ardındaki isim olduğu suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
ABD Savunma Bakanlığı - Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
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