https://sputniknews.com.tr/20230417/wsj-sizintilarda-parmagi-olan-donbass-devuskha-kanalini-eski-abd-donanmasi-subayi-yonetiyordu-1069801348.html

WSJ: Sızıntılarda parmağı olan Donbass Devuskha kanalını eski ABD Donanması subayı yönetiyordu

WSJ: Sızıntılarda parmağı olan Donbass Devuskha kanalını eski ABD Donanması subayı yönetiyordu

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) ait gizli belgelerin bir kısmını sızdıran Donbass Devushka (Donbass Kızı) adlı Telegram kanalının eski ABD Donanması subayı... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T16:17+0300

2023-04-17T16:17+0300

2023-04-17T16:17+0300

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pentagon

sızıntı

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Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Bills'in kontrolünde bulunan ve 65 binden fazla takipçisi olan kanaldan 4 belge sızdırıldığını belirtti.WSJ'ye konuşan Bills, kanalın yöneticisi olduğunu ve bunun üzerinden bağış topladığını kabul etti ancak belgelerin sızdırılmasında parmağı olmadığını söyledi.İngilizce mesajlar paylaşılan hesabın 15 kişi tarafından yönetildiğini anlatan Bills, diğer yöneticilerin isimlerini açıklamayı reddetti.Whidbey Adası'ndaki donanmaya ait hava üssündeki görevinden geçen yıl ayrılan Bills'in ordudan neden ayrıldığı bilinmiyor.WSJ, gizli belgelere erişim yetkisi bulunan 37 yaşındaki Bills'in herhangi bir sızıntıda parmağı bulunduğuna dair kanıt olmadığının altını çizdi.Pentagon'a ve ABD istihbaratına ait gizli belgeler, nisan başlarında Discord'daki bir grup sohbeti üzerinden sızdırılmıştı.Kanalın yöneticisi olan, Massachusetts eyaletinde üslü Hava Ulusal Muhafızları'nın 102. İstihbarat Kanadı'nda görevli Jack Teixeira, Pentagon'un yüzlerce belgesini bir Discord sunucusunda ifşa etmek suçlamasıyla Massachusetts eyaletinin Dighton kentindeki evinde ağır silahlı FBI ajanları tarafından gözaltına alınmıştı.

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pentagon, sızıntı, telegram