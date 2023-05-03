https://sputniknews.com.tr/20230503/wp-ukrayna-savunma-bakani-reznikov-kremline-iha-saldirisiyla-ilgili-soruyu-yanitsiz-birakti-1070581620.html
WP: Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Kremlin'e İHA saldırısıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
WP: Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Kremlin'e İHA saldırısıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
Washington Post (WP) gazetesi, Reznikov’un Kiev'in Kremlin'e yönelik saldırıyla ilgisi olup olmadığı sorusuna net yanıt vermekten kaçındığını bildirdi. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T22:32+0300
2023-05-03T22:32+0300
2023-05-03T22:40+0300
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Gazete, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov’un “Kremlin yetkilileri birilerini suçlamak istiyorlarsa kendilerini suçlasınlar” diyerek Kiev'in Kremlin'e yönelik saldırıyla ilgisi olup olmadığı yönündeki soruya net yanıt vermekten kaçındığını belirtti.Gazete, Reznikov’un ‘Kremlin'in Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast girişiminde bulunduğu yönündeki suçlamalarına’ doğrudan yanıt vermediğini belirterek, “Kremlin'den bazı yetkililer birilerini suçlamak istiyorlarsa kendilerini suçlayabilirler” dediğini aktardı.Rusya Soruşturma Komitesi, Kremlin’e saldırıyla ilgili ‘terör eylemi’ maddesinden dava açtıÖte yandan Rusya Soruşturma Komitesi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin’in talimatına uygun olarak, Kiev rejiminin Kremlin’deki Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Ofisi’ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenleme teşebbüsüyle ilgili Rusya Ceza Kanunu’nun 205. maddesinden (terör eylemi) ceza davası açıldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, iki İHA’nın Kremlin’i hedef aldığı ifade edilirken askerlerin ve özel servis mensuplarının zamanında aldığı tedbirler sayesinde hava araçlarının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230503/rusyada-insansiz-hava-araclari-icin-flightradar24e-benzer-bir-uygulamasi-gelistiriliyor-1070579782.html
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rusya, ukrayna, vladimir putin, aleksey reznikov
rusya, ukrayna, vladimir putin, aleksey reznikov
WP: Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Kremlin'e İHA saldırısıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
22:32 03.05.2023 (güncellendi: 22:40 03.05.2023) Abone ol
Washington Post (WP) gazetesi, Reznikov’un Kiev'in Kremlin'e yönelik saldırıyla ilgisi olup olmadığı sorusuna net yanıt vermekten kaçındığını bildirdi.
Gazete, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov’un “Kremlin yetkilileri birilerini suçlamak istiyorlarsa kendilerini suçlasınlar” diyerek Kiev'in Kremlin'e yönelik saldırıyla ilgisi olup olmadığı yönündeki soruya net yanıt vermekten kaçındığını belirtti.
Gazete, Reznikov’un ‘Kremlin'in Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast girişiminde bulunduğu yönündeki suçlamalarına’ doğrudan yanıt vermediğini belirterek, “Kremlin'den bazı yetkililer birilerini suçlamak istiyorlarsa kendilerini suçlayabilirler” dediğini aktardı.
Rusya Soruşturma Komitesi, Kremlin’e saldırıyla ilgili ‘terör eylemi’ maddesinden dava açtı
Öte yandan Rusya Soruşturma Komitesi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin’in talimatına uygun olarak, Kiev rejiminin Kremlin’deki Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Ofisi’ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenleme teşebbüsüyle ilgili Rusya Ceza Kanunu’nun 205. maddesinden (terör eylemi) ceza davası açıldı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, iki İHA’nın Kremlin’i hedef aldığı ifade edilirken askerlerin ve özel servis mensuplarının zamanında aldığı tedbirler sayesinde hava araçlarının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.