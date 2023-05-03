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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230503/wp-ukrayna-savunma-bakani-reznikov-kremline-iha-saldirisiyla-ilgili-soruyu-yanitsiz-birakti-1070581620.html
WP: Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Kremlin'e İHA saldırısıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
WP: Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Kremlin'e İHA saldırısıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
Washington Post (WP) gazetesi, Reznikov’un Kiev'in Kremlin'e yönelik saldırıyla ilgisi olup olmadığı sorusuna net yanıt vermekten kaçındığını bildirdi. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T22:32+0300
2023-05-03T22:40+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vladimir putin
aleksey reznikov
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Gazete, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov’un “Kremlin yetkilileri birilerini suçlamak istiyorlarsa kendilerini suçlasınlar” diyerek Kiev'in Kremlin'e yönelik saldırıyla ilgisi olup olmadığı yönündeki soruya net yanıt vermekten kaçındığını belirtti.Gazete, Reznikov’un ‘Kremlin'in Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast girişiminde bulunduğu yönündeki suçlamalarına’ doğrudan yanıt vermediğini belirterek, “Kremlin'den bazı yetkililer birilerini suçlamak istiyorlarsa kendilerini suçlayabilirler” dediğini aktardı.Rusya Soruşturma Komitesi, Kremlin’e saldırıyla ilgili ‘terör eylemi’ maddesinden dava açtıÖte yandan Rusya Soruşturma Komitesi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin’in talimatına uygun olarak, Kiev rejiminin Kremlin’deki Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Ofisi’ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenleme teşebbüsüyle ilgili Rusya Ceza Kanunu’nun 205. maddesinden (terör eylemi) ceza davası açıldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, iki İHA’nın Kremlin’i hedef aldığı ifade edilirken askerlerin ve özel servis mensuplarının zamanında aldığı tedbirler sayesinde hava araçlarının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230503/rusyada-insansiz-hava-araclari-icin-flightradar24e-benzer-bir-uygulamasi-gelistiriliyor-1070579782.html
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rusya, ukrayna, vladimir putin, aleksey reznikov

WP: Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Kremlin'e İHA saldırısıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

22:32 03.05.2023 (güncellendi: 22:40 03.05.2023)
© AFP 2023Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023
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Washington Post (WP) gazetesi, Reznikov’un Kiev'in Kremlin'e yönelik saldırıyla ilgisi olup olmadığı sorusuna net yanıt vermekten kaçındığını bildirdi.
Gazete, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov’un “Kremlin yetkilileri birilerini suçlamak istiyorlarsa kendilerini suçlasınlar” diyerek Kiev'in Kremlin'e yönelik saldırıyla ilgisi olup olmadığı yönündeki soruya net yanıt vermekten kaçındığını belirtti.
Gazete, Reznikov’un ‘Kremlin'in Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast girişiminde bulunduğu yönündeki suçlamalarına’ doğrudan yanıt vermediğini belirterek, “Kremlin'den bazı yetkililer birilerini suçlamak istiyorlarsa kendilerini suçlayabilirler” dediğini aktardı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Kremlin’e saldırıyla ilgili ‘terör eylemi’ maddesinden dava açtı

Öte yandan Rusya Soruşturma Komitesi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin’in talimatına uygun olarak, Kiev rejiminin Kremlin’deki Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Ofisi’ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenleme teşebbüsüyle ilgili Rusya Ceza Kanunu’nun 205. maddesinden (terör eylemi) ceza davası açıldı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, iki İHA’nın Kremlin’i hedef aldığı ifade edilirken askerlerin ve özel servis mensuplarının zamanında aldığı tedbirler sayesinde hava araçlarının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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