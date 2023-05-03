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Rusya’da insansız hava araçları için Flightradar24’e benzer bir uygulaması geliştiriliyor
Rusya’da insansız hava araçları için Flightradar24’e benzer bir uygulaması geliştiriliyor
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), önümüzdeki yıl Rusya’da insansız hava araçları (İHA) için Flightradar24’e benzer bir uygulama geliştirileceğini... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T21:54+0300
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savunma
rusya
insansız hava aracı
flightradar 24
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Rosaviatsiya’dan bir yetkili, Rus Vedomosti gazetesine demecinde Rusya’da 2024’te İHA’ların hareketlerine ilişkin verileri yansıtacak bir interaktif harita uygulaması geliştirileceğini, bu yöndeki çalışmaların Rus havacılık ve savunma şirketi Almaz-Antey ve Devlet Hava Trafik Yönetim Şirketi tarafından yerine getirileceğini belirtti.Servisin temelinin, Devlet Hava Trafik Yönetim Şirketi bazında çalışan genel internet ve telefon ağı ile ilgili bir sistem olacağı tahmin ediliyor.Yetkilinin gazeteye aktardığı üzere, böyle bir servisin Rus Uçak ve İnsansız Hava Araçları Ortak Kontrol Sistemi (RUTM, Russian unmanned aircraft system traffic management) bazında da oluşturulması görüşülüyor.Söz konusu sistemi 2019’dan bu yana ‘Havacılık Uydu Teknolojileri ve Havacılık Alanında Geliştirme Çalışmaları’ (ASTRA) şirketi geliştiriyor. Diğer bir kaynağın gazeteye aktardığı üzere, ASTRA’nın yanı sıra interaktif harita projesine İHA’ların uçuşları ile ilgili benzer çalışmalar yapan iki şirketin de davet edilmesi planlanıyor. Projeye şimdiye kadar yapılan yatırımların toplam tutarı 2 milyar ruble'ye (yaklaşık 490 milyon TL) ulaşmış durumda.Projenin yöneticisi Mihail Karpenko, Vedomosti’ye demecinde RUTM geliştirme çalışmalarının nihai aşamada olduğu bilgisini verdi. Karpenko, mayısta testlerin tamamlanmasının beklendiğini, ardından uygulamanın test kullanımına, sonrasında da Rusya ve dost ülkelerdeki pilot bölgelerde ticari kullanımına geçiş yapılacağını ifade etti. Rusya’da Çukotka ve Yamal, pilot bölge olarak kullanılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230503/rusyanin-baskenti-moskovada-iha-kullanmak-yasaklandi-1070561043.html
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rusya, insansız hava aracı, flightradar 24
rusya, insansız hava aracı, flightradar 24

Rusya’da insansız hava araçları için Flightradar24’e benzer bir uygulaması geliştiriliyor

21:54 03.05.2023
© Fotoğraf : mil.ruOrion insansız hava aracı
Orion insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© Fotoğraf : mil.ru
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Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), önümüzdeki yıl Rusya’da insansız hava araçları (İHA) için Flightradar24’e benzer bir uygulama geliştirileceğini açıkladı.
Rosaviatsiya’dan bir yetkili, Rus Vedomosti gazetesine demecinde Rusya’da 2024’te İHA’ların hareketlerine ilişkin verileri yansıtacak bir interaktif harita uygulaması geliştirileceğini, bu yöndeki çalışmaların Rus havacılık ve savunma şirketi Almaz-Antey ve Devlet Hava Trafik Yönetim Şirketi tarafından yerine getirileceğini belirtti.
Servisin temelinin, Devlet Hava Trafik Yönetim Şirketi bazında çalışan genel internet ve telefon ağı ile ilgili bir sistem olacağı tahmin ediliyor.
Yetkilinin gazeteye aktardığı üzere, böyle bir servisin Rus Uçak ve İnsansız Hava Araçları Ortak Kontrol Sistemi (RUTM, Russian unmanned aircraft system traffic management) bazında da oluşturulması görüşülüyor.
Söz konusu sistemi 2019’dan bu yana ‘Havacılık Uydu Teknolojileri ve Havacılık Alanında Geliştirme Çalışmaları’ (ASTRA) şirketi geliştiriyor. Diğer bir kaynağın gazeteye aktardığı üzere, ASTRA’nın yanı sıra interaktif harita projesine İHA’ların uçuşları ile ilgili benzer çalışmalar yapan iki şirketin de davet edilmesi planlanıyor. Projeye şimdiye kadar yapılan yatırımların toplam tutarı 2 milyar ruble'ye (yaklaşık 490 milyon TL) ulaşmış durumda.
Projenin yöneticisi Mihail Karpenko, Vedomosti’ye demecinde RUTM geliştirme çalışmalarının nihai aşamada olduğu bilgisini verdi. Karpenko, mayısta testlerin tamamlanmasının beklendiğini, ardından uygulamanın test kullanımına, sonrasında da Rusya ve dost ülkelerdeki pilot bölgelerde ticari kullanımına geçiş yapılacağını ifade etti. Rusya’da Çukotka ve Yamal, pilot bölge olarak kullanılacak.
Dünya'da iklim değişikliğine karşı yer yıl düzenlenen ışıkları kapatma organizasyonuna dahil olan Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin, Federasyon Konseyi ve Rusya hükümeti binaları ile bazı diğer binaların dış cephe ışıkları bir saatliğine kapatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
DÜNYA
Rusya'nın başkenti Moskova'da İHA kullanmak yasaklandı
15:55
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