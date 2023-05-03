https://sputniknews.com.tr/20230503/ukrayna-insansiz-hava-araclari-ile-kremline-saldiri-girisimde-bulundu-1070554292.html

Ukrayna, insansız hava araçları ile Kremlin’e saldırı girişimde bulundu

Ukrayna, insansız hava araçları ile Kremlin’e saldırı girişimde bulundu

Ukrayna ordusunun, Rusya’nın başkenti Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konutu olan Kremlin Sarayı’na dün gece insansız hava araçları ile saldırı... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T14:42+0300

2023-05-03T14:42+0300

2023-05-03T14:51+0300

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saldırı

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Kremlin yetkilileri, Ukrayna’nın dün gece iki insansız hava aracı ile Kremlin Sarayı’na saldırmaya çalıştığını kaydetti. Hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile insansız hava araçlarının Kremlin’e saldıramadan etkisiz hale getirildikleri belirtildi.Kremlin yetkilileri, önü kesilen söz konusu saldırının Rusya Devlet Başkanı Putin’e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımladı. Putin’in saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedildi.Kremlin yetkilileri, söz konusu saldırı girişimine ‘gerekli gördüğü anda ve gerekli gördüğü yerde’ karşılık verme hakkını gizli tuttuklarını söyledi.Bununla beraber Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik haber ajansına demecinde, suikast girişiminin ardından Devlet Başkanı Putin’in çalışma programında bir değişiklik olmayacağını belirtti.

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ukrayna, kremlin, saldırı